"Северный поток-2" однозначно достроят в этом году, - "Газпром"

Строительство газопровода "Северный поток - 2" будет завершено в этом году, заявил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

"Работа активная идет, там осталось совсем немного. Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось", - сказал Зубков.

По его словам, работы выполнены на "90-92%".

"Северный поток - 2" представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них - 1,2 тыс. км. Тянутся они от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил на слушаниях Комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса. При ответе на запросы конгрессменов, он сообщил, что США обдумывают возможные дополнительные санкции против "Северного потока 2".

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