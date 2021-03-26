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Газпром (3145) Северный поток (1443)

"Северный поток-2" однозначно достроят в этом году, - "Газпром"

Строительство газопровода "Северный поток - 2" будет завершено в этом году, заявил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

"Работа активная идет, там осталось совсем немного. Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось", - сказал Зубков.

По его словам, работы выполнены на "90-92%".

"Северный поток - 2" представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них - 1,2 тыс. км. Тянутся они от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил на слушаниях Комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса. При ответе на запросы конгрессменов, он сообщил, что США обдумывают возможные дополнительные санкции против "Северного потока 2".

Также читайте: "Газпром" впервые признал, что "Северный поток-2" может быть не достроен

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Топ комментарии
+17
Как дядюшка Джо скажет, так и будет. А кукареки грязьпрема никому не интересны.
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26.03.2021 11:12
+13
"Северный поток-2" однозначно достроят в этом году, - "Газпром" - Цензор.НЕТ 873
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26.03.2021 11:08
+6
Ну достраивайте...потратьте еще денег...А Байден вам потом эмбарго на экспорт газа забацает.
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26.03.2021 11:12
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"Северный поток-2" однозначно достроят в этом году, - "Газпром" - Цензор.НЕТ 873
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26.03.2021 11:08 Ответить
Это он наверное написал после того,как научил журавлей-стерхов летать.
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26.03.2021 11:12 Ответить
Только китайцы подвели. Обещали сделать царь-батут, но у них брезента не хватило.
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26.03.2021 11:14 Ответить
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26.03.2021 12:50 Ответить
Оптимист, бляха-муха!
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26.03.2021 11:10 Ответить
Как дядюшка Джо скажет, так и будет. А кукареки грязьпрема никому не интересны.
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26.03.2021 11:12 Ответить
Ты так говоришь, как будто, если кацапы достроят, то виноват в этом будет Байден.
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26.03.2021 13:23 Ответить
Не кацапы, а свинособаки, не правда ли?
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26.03.2021 14:02 Ответить
Ну достраивайте...потратьте еще денег...А Байден вам потом эмбарго на экспорт газа забацает.
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26.03.2021 11:12 Ответить
Американцы мудро сделали. Репоеды вложились по максимуму на СП2, а когда осталось каких-то 100 км, рубанули санкциями.
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26.03.2021 11:16 Ответить
"Вы оцените - красоту игры"...
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26.03.2021 12:50 Ответить
Хорошо что они это сказали, когда кацапы что-то говорят, то происходит все ровно наоборот
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26.03.2021 11:12 Ответить
Это точно.
Как с крымским мостом.
А... Теперь ждём, когда развалится.
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26.03.2021 11:19 Ответить
Почему поезда по нему не ездят - знаешь?
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26.03.2021 12:17 Ответить
Мост в транспортный тупик за 5 млрд. - это верх тупости.
Пока строили крымский мост, в рашке упало 70 мостов, большинство восстанавливать не будут.
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26.03.2021 12:52 Ответить
Ты бы ещё подождал, пока бутылка у тебя вывалится
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26.03.2021 14:03 Ответить
"Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно." - це трохи про інше.
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26.03.2021 11:13 Ответить
Не один европейский страховщик не застрахует ЭТО.
Умерла, - так умерла=)
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26.03.2021 11:14 Ответить
"Работа активная идет, там осталось совсем немного. Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось", - сказал Зубков.
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26.03.2021 11:16 Ответить
Имелось в виду скончается
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26.03.2021 11:36 Ответить
А госдеп грит ни фига и кому верить?
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26.03.2021 11:16 Ответить
что раньше-поток достроят или США санкции придумают?
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26.03.2021 11:17 Ответить
Я думаю, они достроят и под санкциями.
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26.03.2021 11:20 Ответить
"Северный поток-2" однозначно достроят в этом году, - "Газпром" - Цензор.НЕТ 818
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26.03.2021 11:19 Ответить
Так и мы в Украине ждем, когда Куйло подохнет.
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26.03.2021 15:03 Ответить
Дойшло?
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26.03.2021 15:18 Ответить
Убери зеркало от себя и не лакай так много стекломою, болезный.
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26.03.2021 16:18 Ответить
Больной чи кацап?
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26.03.2021 16:29 Ответить
Достроят.
Они на принцип пошли.
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26.03.2021 11:19 Ответить
Ні мокша , здається мені що кацапня обдрищеться але не добудує цей пердольоний норд стрим , кляті пєндоси не дадуть
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26.03.2021 11:28 Ответить
Шанс шо не добудують дуже низький, враховуючи, що західна європка на данний час, повністю підтримує це все і навчилися разом з кацапами обходити хитрощами ті санкції США проти окремих компаній. Ну і все....
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26.03.2021 13:27 Ответить
Сліпий сказав побачимо )
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26.03.2021 14:22 Ответить
Скорее всего рашка правдами-неправдами свое лайно достроит. Но сможет ли она его застраховать, сертифицировать и ввести в эксплуатацию?
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26.03.2021 11:21 Ответить
"При ответе на запросы конгрессменов, он сообщил, что США обдумывают возможные дополнительные санкции против "Северного потока 2"
...
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26.03.2021 11:25 Ответить
"грязьпром" это говорил уже в 2020-м году точно и, если не ошибаюсь, в 2019-м тоже.
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26.03.2021 11:29 Ответить
это ж сколько раз его снова и снова достраивают?
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26.03.2021 11:35 Ответить
Еко-експерти ЗА завершення будівництва СП-2, але лише тому,щоб уникнути у майбутньму екологічної катастрофи від " не завершеного ,обірваного участка "...
Є надія,що СП-2 всеж-таки ПОТІМ заблокують .
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26.03.2021 11:49 Ответить
 
 