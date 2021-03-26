"Північний потік-2" однозначно добудують цього року, - "Газпром"

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" буде завершено цього року, заявив голова ради директорів "Газпрому" Віктор Зубков.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".

"Робота активна триває, там залишилося зовсім небагато. Звичайно, цього року він буде закінчений, однозначно. Шкода втраченого часу, але так сталося", - сказав Зубков.

За його словами, роботи виконано на "90-92%".

"Північний потік-2" - газопровід з двох ниток. Довжина кожної з них - 1,2 тис. км. Тягнуться вони від порту Усть-Луга (Ленінградська область) до німецького Грайфсвальда. Сукупна потужність газопроводу становитиме 55 млрд куб. м газу на рік.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен виступив на слуханнях Комітету із закордонних справ Палати представників американського Конгресу. Під час відповіді на запити конгресменів, він повідомив, що США обмірковують можливі додаткові санкції проти "Північного потоку-2".

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