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Газпром (3356) Північний потік (2447)

"Північний потік-2" однозначно добудують цього року, - "Газпром"

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" буде завершено цього року, заявив голова ради директорів "Газпрому" Віктор Зубков.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".

"Робота активна триває, там залишилося зовсім небагато. Звичайно, цього року він буде закінчений, однозначно. Шкода втраченого часу, але так сталося", - сказав Зубков.

За його словами, роботи виконано на "90-92%".

"Північний потік-2" - газопровід з двох ниток. Довжина кожної з них - 1,2 тис. км. Тягнуться вони від порту Усть-Луга (Ленінградська область) до німецького Грайфсвальда. Сукупна потужність газопроводу становитиме 55 млрд куб. м газу на рік.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен виступив на слуханнях Комітету із закордонних справ Палати представників американського Конгресу. Під час відповіді на запити конгресменів, він повідомив, що США обмірковують можливі додаткові санкції проти "Північного потоку-2".

Читайте також: "Газпром" уперше припустив, що "Північний потік-2" може бути не добудовано

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Топ коментарі
+17
Как дядюшка Джо скажет, так и будет. А кукареки грязьпрема никому не интересны.
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26.03.2021 11:12
+13
"Северный поток-2" однозначно достроят в этом году, - "Газпром" - Цензор.НЕТ 873
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26.03.2021 11:08
+6
Ну достраивайте...потратьте еще денег...А Байден вам потом эмбарго на экспорт газа забацает.
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26.03.2021 11:12
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"Северный поток-2" однозначно достроят в этом году, - "Газпром" - Цензор.НЕТ 873
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26.03.2021 11:08 Відповісти
Это он наверное написал после того,как научил журавлей-стерхов летать.
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26.03.2021 11:12 Відповісти
Только китайцы подвели. Обещали сделать царь-батут, но у них брезента не хватило.
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26.03.2021 11:14 Відповісти
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26.03.2021 12:50 Відповісти
Оптимист, бляха-муха!
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26.03.2021 11:10 Відповісти
Как дядюшка Джо скажет, так и будет. А кукареки грязьпрема никому не интересны.
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26.03.2021 11:12 Відповісти
Ты так говоришь, как будто, если кацапы достроят, то виноват в этом будет Байден.
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26.03.2021 13:23 Відповісти
Не кацапы, а свинособаки, не правда ли?
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26.03.2021 14:02 Відповісти
Ну достраивайте...потратьте еще денег...А Байден вам потом эмбарго на экспорт газа забацает.
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26.03.2021 11:12 Відповісти
Американцы мудро сделали. Репоеды вложились по максимуму на СП2, а когда осталось каких-то 100 км, рубанули санкциями.
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26.03.2021 11:16 Відповісти
"Вы оцените - красоту игры"...
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26.03.2021 12:50 Відповісти
Хорошо что они это сказали, когда кацапы что-то говорят, то происходит все ровно наоборот
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26.03.2021 11:12 Відповісти
Это точно.
Как с крымским мостом.
А... Теперь ждём, когда развалится.
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26.03.2021 11:19 Відповісти
Почему поезда по нему не ездят - знаешь?
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26.03.2021 12:17 Відповісти
Мост в транспортный тупик за 5 млрд. - это верх тупости.
Пока строили крымский мост, в рашке упало 70 мостов, большинство восстанавливать не будут.
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26.03.2021 12:52 Відповісти
Ты бы ещё подождал, пока бутылка у тебя вывалится
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26.03.2021 14:03 Відповісти
"Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно." - це трохи про інше.
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26.03.2021 11:13 Відповісти
Не один европейский страховщик не застрахует ЭТО.
Умерла, - так умерла=)
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26.03.2021 11:14 Відповісти
"Работа активная идет, там осталось совсем немного. Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось", - сказал Зубков.
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26.03.2021 11:16 Відповісти
Имелось в виду скончается
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26.03.2021 11:36 Відповісти
А госдеп грит ни фига и кому верить?
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26.03.2021 11:16 Відповісти
что раньше-поток достроят или США санкции придумают?
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26.03.2021 11:17 Відповісти
Я думаю, они достроят и под санкциями.
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26.03.2021 11:20 Відповісти
"Северный поток-2" однозначно достроят в этом году, - "Газпром" - Цензор.НЕТ 818
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26.03.2021 11:19 Відповісти
Так и мы в Украине ждем, когда Куйло подохнет.
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26.03.2021 15:03 Відповісти
Дойшло?
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26.03.2021 15:18 Відповісти
Убери зеркало от себя и не лакай так много стекломою, болезный.
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26.03.2021 16:18 Відповісти
Больной чи кацап?
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26.03.2021 16:29 Відповісти
Достроят.
Они на принцип пошли.
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26.03.2021 11:19 Відповісти
Ні мокша , здається мені що кацапня обдрищеться але не добудує цей пердольоний норд стрим , кляті пєндоси не дадуть
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26.03.2021 11:28 Відповісти
Шанс шо не добудують дуже низький, враховуючи, що західна європка на данний час, повністю підтримує це все і навчилися разом з кацапами обходити хитрощами ті санкції США проти окремих компаній. Ну і все....
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26.03.2021 13:27 Відповісти
Сліпий сказав побачимо )
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26.03.2021 14:22 Відповісти
Скорее всего рашка правдами-неправдами свое лайно достроит. Но сможет ли она его застраховать, сертифицировать и ввести в эксплуатацию?
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26.03.2021 11:21 Відповісти
"При ответе на запросы конгрессменов, он сообщил, что США обдумывают возможные дополнительные санкции против "Северного потока 2"
...
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26.03.2021 11:25 Відповісти
"грязьпром" это говорил уже в 2020-м году точно и, если не ошибаюсь, в 2019-м тоже.
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26.03.2021 11:29 Відповісти
это ж сколько раз его снова и снова достраивают?
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26.03.2021 11:35 Відповісти
Еко-експерти ЗА завершення будівництва СП-2, але лише тому,щоб уникнути у майбутньму екологічної катастрофи від " не завершеного ,обірваного участка "...
Є надія,що СП-2 всеж-таки ПОТІМ заблокують .
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26.03.2021 11:49 Відповісти
 
 