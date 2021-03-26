Необходимое количество подписей за внеочередное заседание Рады собрано, - "слуга народа" Кравчук
Народные депутаты собрали необходимое количество подписей, чтобы инициировать проведение внеочередного пленарного заседания Верховной Рады.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Необходимое количество подписей для того, чтобы созвать внеочередное заседание, собрано. В ближайшее время они будут переданы в аппарат ВР", - сказала "слуга народа".
При этом Кравчук отметила, что парламентарии предлагают рассмотреть шесть вопросов во время этого внеочередного заседания.
Напомним, ранее сообщалось, что Рада планирует провести два внеочередных заседания 30 марта, одно из них инициирует президент Украины Владимир Зеленский
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я охреневаю )
Цікаво, виробники степашці доплачують за піддослідних щурів?
Беня в отєтку приніс двері з борделю ОПУ у студію гівноплюсів .
ТАК ХТО З КИМ ВОЮЄ?
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Журнал The Economist в своем Instagam объяснил русское слово"пропагандон". Раньше мы дарили миру русские слова "спутник", "космос", "перестройка", а теперь...
На том свете пусть заседают хоть до второго пришествия.
А стосовно розмальованих стін всратого бубочки - запросто...
Вас хто обирав - українські виборці чи бубочка???
Значит первым вопросом будет:- это похвала самих себя,какие они незаменимые профессионалы,
2.Что они постраждали за государство от экстремистов во время митинга и надо с этим ,что то делать?
3.Прихватизация у народа активов и земли,лесов,портов, самого ценного,что бы народ не мог развиваться-монопольку такую,а людям кассовые аппараты ввести ну как в Европе,что было,чем заняться, сами же себя от налогов освободили ,что бы народ окончательно не поднялся и давай бабло качать,вот это счастье - элииита.