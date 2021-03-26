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ВР (27381) Кравчук Евгения (367)

Необходимое количество подписей за внеочередное заседание Рады собрано, - "слуга народа" Кравчук

Необходимое количество подписей за внеочередное заседание Рады собрано, -

Народные депутаты собрали необходимое количество подписей, чтобы инициировать проведение внеочередного пленарного заседания Верховной Рады.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Необходимое количество подписей для того, чтобы созвать внеочередное заседание, собрано. В ближайшее время они будут переданы в аппарат ВР", - сказала "слуга народа".

При этом Кравчук отметила, что парламентарии предлагают рассмотреть шесть вопросов во время этого внеочередного заседания.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада планирует провести два внеочередных заседания 30 марта, одно из них инициирует президент Украины Владимир Зеленский

Также читайте: "Внеочередные заседания во вторую смену": в "Слуге народа" назвали возможный выход из затянувшегося рассмотрения "земельных" поправок

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Топ комментарии
+19
Приймуть закон шо Вова нелох, а хто написав шо лох, того за ґрати.
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26.03.2021 12:34
+16
Антоша двері принесе ?
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26.03.2021 12:30
+10
ну це повністю в стилі зелених
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26.03.2021 12:35
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перемога..
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26.03.2021 12:30 Ответить
Зебіли
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26.03.2021 13:26 Ответить
Антоша двері принесе ?
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26.03.2021 12:30 Ответить
Пострадавшие 🚪 🙈😂
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26.03.2021 12:57 Ответить
Чи то вони збираються з приводу значного поширення ковіду по країні, якого не було раніше ?
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26.03.2021 12:31 Ответить
Приймуть закон шо Вова нелох, а хто написав шо лох, того за ґрати.
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26.03.2021 12:34 Ответить
ну це повністю в стилі зелених
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26.03.2021 12:35 Ответить
про вакцинацию проваленую наверно будут говорить...
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26.03.2021 12:32 Ответить
Та ні , не зовсім провалену , бо сьогодні Степашка пообіцяв завезти ще й кубинську вакцину 🤣🤣🤣
я охреневаю )
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26.03.2021 12:38 Ответить
Вельми живучий, мудрий нард попався степашці.
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26.03.2021 12:40 Ответить
Така ж вакцина як і кубинський цукор. Вже проходили.
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26.03.2021 12:41 Ответить
А що? В 2019 нарід хотів експерементів, ось пліснява і ставить на "мудрому" досліди.
Цікаво, виробники степашці доплачують за піддослідних щурів?
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26.03.2021 13:30 Ответить
Військове формування Семенченко повязане з Коломойським - справу розворушило баканівське СБУ,
Беня в отєтку приніс двері з борделю ОПУ у студію гівноплюсів .

ТАК ХТО З КИМ ВОЮЄ?
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26.03.2021 12:33 Ответить
беня скоро клоуна в студию куй+куй принесёт прощаться с избирателями перед отправкой в США.
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26.03.2021 12:54 Ответить
ВР збирають для пропоганднського шоу С(луг) Н(елоха ).
А сьогодні вийшов найвпливовіший журнал світу з бананом одягненим в презеравтив з символікою рашистів )
Журнал The Economist в своем Instagam объяснил русское слово"пропагандон". Раньше мы дарили миру русские слова "спутник", "космос", "перестройка", а теперь...
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26.03.2021 12:37 Ответить
А засідання з приводу зриву грьобаними клоунами вакцинації, провалу боротьби з пандемією, запровадження санкцій на бандита Каломойського, зливу операції по "вагнерівцям" - не скликають. Ясно.
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26.03.2021 12:41 Ответить
Ці питання не є першочерговими для влади. Сплюндрована гідність "найвеличнішого" та ахметівський законопроект 4201- це головне.
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26.03.2021 12:52 Ответить
СН должна быть уничтожена вместе с ЗЕ.

На том свете пусть заседают хоть до второго пришествия.
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26.03.2021 13:46 Ответить
За для створення тимчасової комісії, стосовно вагнерівців голосів не набрали???
А стосовно розмальованих стін всратого бубочки - запросто...
Вас хто обирав - українські виборці чи бубочка???
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26.03.2021 13:56 Ответить
И какие внеочередные вопросы собираются расматривать Веховна Зрада? Неужели оснащение медиков и больниц всем необходимым ?,что то не верится потому ,что ни чего существенного за год не сделано,одна эмитация и приписки,значит ни чего и не сделают,зато дерибанить бюджет и ресурсы народа получается неплохо.
Значит первым вопросом будет:- это похвала самих себя,какие они незаменимые профессионалы,
2.Что они постраждали за государство от экстремистов во время митинга и надо с этим ,что то делать?
3.Прихватизация у народа активов и земли,лесов,портов, самого ценного,что бы народ не мог развиваться-монопольку такую,а людям кассовые аппараты ввести ну как в Европе,что было,чем заняться, сами же себя от налогов освободили ,что бы народ окончательно не поднялся и давай бабло качать,вот это счастье - элииита.
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26.03.2021 17:01 Ответить
 
 