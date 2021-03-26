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ВР (14832) Кравчук Євгенія (374)

Необхідну кількість підписів за позачергове засідання Ради зібрано, - "слуга народу" Кравчук

Необхідну кількість підписів за позачергове засідання Ради зібрано, -

Народні депутати зібрали необхідну кількість підписів, щоб ініціювати проведення позачергового пленарного засідання Верховної Ради.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Необхідну кількість підписів для того, щоб скликати позачергове засідання, зібрано. Найближчим часом вони будуть передані в апарат ВР", - сказала "слуга народу".

При цьому Кравчук зазначила, що парламентарі пропонують розглянути шість питань під час цього позачергового засідання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада планує провести два позачергові засідання 30 березня, одне з них ініціює президент України Володимир Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Позачергові засідання у другу зміну": в "Слузі народу" назвали можливий вихід із затягнутого розгляду "земельних" поправок

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Топ коментарі
+19
Приймуть закон шо Вова нелох, а хто написав шо лох, того за ґрати.
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26.03.2021 12:34
+16
Антоша двері принесе ?
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26.03.2021 12:30
+10
ну це повністю в стилі зелених
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26.03.2021 12:35
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26.03.2021 12:30 Відповісти
Зебіли
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26.03.2021 13:26 Відповісти
Антоша двері принесе ?
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26.03.2021 12:30 Відповісти
Пострадавшие 🚪 🙈😂
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26.03.2021 12:57 Відповісти
Чи то вони збираються з приводу значного поширення ковіду по країні, якого не було раніше ?
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26.03.2021 12:31 Відповісти
Приймуть закон шо Вова нелох, а хто написав шо лох, того за ґрати.
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26.03.2021 12:34 Відповісти
ну це повністю в стилі зелених
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26.03.2021 12:35 Відповісти
про вакцинацию проваленую наверно будут говорить...
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26.03.2021 12:32 Відповісти
Та ні , не зовсім провалену , бо сьогодні Степашка пообіцяв завезти ще й кубинську вакцину 🤣🤣🤣
я охреневаю )
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26.03.2021 12:38 Відповісти
Вельми живучий, мудрий нард попався степашці.
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26.03.2021 12:40 Відповісти
Така ж вакцина як і кубинський цукор. Вже проходили.
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26.03.2021 12:41 Відповісти
А що? В 2019 нарід хотів експерементів, ось пліснява і ставить на "мудрому" досліди.
Цікаво, виробники степашці доплачують за піддослідних щурів?
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26.03.2021 13:30 Відповісти
Військове формування Семенченко повязане з Коломойським - справу розворушило баканівське СБУ,
Беня в отєтку приніс двері з борделю ОПУ у студію гівноплюсів .

ТАК ХТО З КИМ ВОЮЄ?
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26.03.2021 12:33 Відповісти
беня скоро клоуна в студию куй+куй принесёт прощаться с избирателями перед отправкой в США.
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26.03.2021 12:54 Відповісти
ВР збирають для пропоганднського шоу С(луг) Н(елоха ).
А сьогодні вийшов найвпливовіший журнал світу з бананом одягненим в презеравтив з символікою рашистів )
Журнал The Economist в своем Instagam объяснил русское слово"пропагандон". Раньше мы дарили миру русские слова "спутник", "космос", "перестройка", а теперь...
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26.03.2021 12:37 Відповісти
А засідання з приводу зриву грьобаними клоунами вакцинації, провалу боротьби з пандемією, запровадження санкцій на бандита Каломойського, зливу операції по "вагнерівцям" - не скликають. Ясно.
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26.03.2021 12:41 Відповісти
Ці питання не є першочерговими для влади. Сплюндрована гідність "найвеличнішого" та ахметівський законопроект 4201- це головне.
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26.03.2021 12:52 Відповісти
СН должна быть уничтожена вместе с ЗЕ.

На том свете пусть заседают хоть до второго пришествия.
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26.03.2021 13:46 Відповісти
За для створення тимчасової комісії, стосовно вагнерівців голосів не набрали???
А стосовно розмальованих стін всратого бубочки - запросто...
Вас хто обирав - українські виборці чи бубочка???
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26.03.2021 13:56 Відповісти
И какие внеочередные вопросы собираются расматривать Веховна Зрада? Неужели оснащение медиков и больниц всем необходимым ?,что то не верится потому ,что ни чего существенного за год не сделано,одна эмитация и приписки,значит ни чего и не сделают,зато дерибанить бюджет и ресурсы народа получается неплохо.
Значит первым вопросом будет:- это похвала самих себя,какие они незаменимые профессионалы,
2.Что они постраждали за государство от экстремистов во время митинга и надо с этим ,что то делать?
3.Прихватизация у народа активов и земли,лесов,портов, самого ценного,что бы народ не мог развиваться-монопольку такую,а людям кассовые аппараты ввести ну как в Европе,что было,чем заняться, сами же себя от налогов освободили ,что бы народ окончательно не поднялся и давай бабло качать,вот это счастье - элииита.
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26.03.2021 17:01 Відповісти
 
 