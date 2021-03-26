Необхідну кількість підписів за позачергове засідання Ради зібрано, - "слуга народу" Кравчук
Народні депутати зібрали необхідну кількість підписів, щоб ініціювати проведення позачергового пленарного засідання Верховної Ради.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"Необхідну кількість підписів для того, щоб скликати позачергове засідання, зібрано. Найближчим часом вони будуть передані в апарат ВР", - сказала "слуга народу".
При цьому Кравчук зазначила, що парламентарі пропонують розглянути шість питань під час цього позачергового засідання.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада планує провести два позачергові засідання 30 березня, одне з них ініціює президент України Володимир Зеленський.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
я охреневаю )
Цікаво, виробники степашці доплачують за піддослідних щурів?
Беня в отєтку приніс двері з борделю ОПУ у студію гівноплюсів .
ТАК ХТО З КИМ ВОЮЄ?
А сьогодні вийшов найвпливовіший журнал світу з бананом одягненим в презеравтив з символікою рашистів )
Журнал The Economist в своем Instagam объяснил русское слово"пропагандон". Раньше мы дарили миру русские слова "спутник", "космос", "перестройка", а теперь...
На том свете пусть заседают хоть до второго пришествия.
А стосовно розмальованих стін всратого бубочки - запросто...
Вас хто обирав - українські виборці чи бубочка???
Значит первым вопросом будет:- это похвала самих себя,какие они незаменимые профессионалы,
2.Что они постраждали за государство от экстремистов во время митинга и надо с этим ,что то делать?
3.Прихватизация у народа активов и земли,лесов,портов, самого ценного,что бы народ не мог развиваться-монопольку такую,а людям кассовые аппараты ввести ну как в Европе,что было,чем заняться, сами же себя от налогов освободили ,что бы народ окончательно не поднялся и давай бабло качать,вот это счастье - элииита.