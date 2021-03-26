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время (159) Кабмин (13507) перевод (82)

28 марта Украина переходит на летнее время

28 марта Украина переходит на летнее время

28 марта 2021 года в 3 (три) часа по киевскому времени на территории Украины вводится летнее время переводом часовой стрелки на 1 (один) час вперед.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров Украины.

Переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13.05.1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отменить переход на летнее время до 28 марта не успеют, - "слуга народа" Пидласа

Ежегодно в последнее воскресенье марта в 3 часа часовая стрелка переводится на 1:00 вперед, в последнее воскресенье октября - в 4 часа на 1:00 назад.

Ранее первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что вести на всей территории Украины единое время - геополитическая задача. Он подчеркнул, что экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана, а вред - очевиден.
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Топ комментарии
+23
Вечером будет светлее . Правильно .
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26.03.2021 18:19
+19
и тут обосрались
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26.03.2021 18:14
+19
Единственная "геополитическая задача" Стефанчука и слуг - лишить людей светлых вечеров в летнее время и наполнить кошелек Ахметова.
Поклонникам "правильно астрономического времени" скажу, что ритм жизни давно изменился и то, где находится солнце в 12 часов для мало кого волнует. Намного более важно получить дополнительный час "светлого времени" после трудового дня, который можно потратить на более полезные и интересные дела чем домашние.
Если равняться на Европу, то в 2018 году там провели опрос и подавляющее большинство людей высказалось за переход на летнее время на постоянной основе. Завтрашний перевод стрелок в ЕС вполне может стать последним.
А теперь можем представить сценарий - Европа переходит на летнее время, а Украина волей "Стефанчуков" остается на зимнем, правильном по их мнению. Киев, Харьков, Париж и Мадрид оказываются в одном часовом поясе - "+2", а теперь подумайте, жителям каких из указанных городов жить будет более комфортно. Думаю, что ответ очевиден и никому не нужны светлые ночи и темные вечера.
По вопросу летнего\зимнего времени, как раз и необходимо провести общенациональный опрос, а не продвигать в "турборежиме" решения выгодные энергокомпаниям.
Еще добавлю, что Украина никогда не жила на "зимнем, правильном астрономическом времени" в летний период и прежде чем поддерживать антинародный законопроект 4201, советую разобраться в сути вопроса.
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26.03.2021 19:20
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Правила форума Совет форумчан
Никому это не надо .
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26.03.2021 18:12 Ответить
слава Богу, я уже устал вставать в 5 утра.

Зеленым дебилам это конечно не надо.
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26.03.2021 19:04 Ответить
Тепер будете вставати ще раніше!
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27.03.2021 22:09 Ответить
да как сказать. вечером светлее будет.
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26.03.2021 19:10 Ответить
Да...... Пора уже разгонять этот созыв ВР.Таких дебилов я видел только в партии регионов.
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26.03.2021 19:20 Ответить
Так це і є Партія Регіонів 95
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27.03.2021 22:11 Ответить
Урра, переміга!
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26.03.2021 18:14 Ответить
Таки да. Говорили, балакали...
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26.03.2021 18:22 Ответить
и тут обосрались
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26.03.2021 18:14 Ответить
Чи не єдина перемога здорового глузду над зєбєнями та 12 депутатами однієї дуже патріотичної сили, що голосували за позбавлення наших дітей і внуків можливості зайву годину побігати на дворі після дитсадка чи школи.
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26.03.2021 18:43 Ответить
не неси бред !!! все должны жить по астрономическому времени, и это то время то что СЕЙЧАС !!! у нас организм заточен только под него !!! а все остальное - от лукавого !!!
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26.03.2021 20:16 Ответить
По астрономическому времени живет мертвая природа, а живые организмы живут по солнечному времени. Летом раньше просыпаются, а зимой позже. Перевод стрелок на синхронизирует с живым миром.
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26.03.2021 22:06 Ответить
ну а я о чем !? НАШЕ время это то по которому Мы живем сейчас !!! а вот этот перевод стрелок на летнее (кста кацапы сейчас на том времени на которое Мы хотим переходить) очень сильно сказывается на здоровье граждан в плохую сторону...экономики тут нет и куй поймешь что !!!
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26.03.2021 23:20 Ответить
Давай подробнее - какие у тебя дела с микробами?
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28.03.2021 00:54 Ответить
Кто тебе чего должен?Персонально тебе разрешаю вставать по зимнему времени и ходить строем.
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28.03.2021 00:23 Ответить
Вся ситуация с переводом часов - точная копия всей деятельности Зеленого. Мого шума и НИЧЕГО - одна вонь !!!... "Ну не шмогла..."
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28.03.2021 00:31 Ответить
Почти вся цивилизованная Европа переходит на летнее время.

Но нет - наши дебилы хотят сделать как в Рашке..
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26.03.2021 19:05 Ответить
ПАраша, ЄС..... А може жити власним розумом, як зручніше людям?
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26.03.2021 19:25 Ответить
Чукча не понимает зачем переводить то на зимнее то на летнее, зимой все время темно а летом светло
чем южнее для северного полушария тем больше выгода от перевода на летнее время
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26.03.2021 20:03 Ответить
Пропагандоны уже написали Украина переходит на московское время
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26.03.2021 18:16 Ответить
Забудьте вже за ту Москву. Нахрін вона здалася, щоб на неї оглядатися.
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26.03.2021 19:25 Ответить
Вечером будет светлее . Правильно .
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26.03.2021 18:19 Ответить
Зато утром - темнее, улавливаешь?
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26.03.2021 19:34 Ответить
сейчас в 5 уже светло .
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26.03.2021 19:35 Ответить
Воно, звичайно, краще було б, якби у 3 години ранку сонце сходило.
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26.03.2021 20:01 Ответить
ну что ещё турбоп.дары не добрались до вопроса времени. Не хватило и их. Они же только жизнь нашу ломают - всё хотят изменить. Х.й вам. После них надо все преступные законы отменять - и рынок земли и игорный бизнес и медреформу
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26.03.2021 18:20 Ответить
Не трогай медреформу. Ще проти ночі Супруншу згадаєш. Тут це святе.
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26.03.2021 18:44 Ответить
Обажаю летнее время, когда темнеет после полуночи... Вернее, обажал....
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26.03.2021 18:26 Ответить
Вернее, обажал....______ а как правильно, стратостат или сратостат? правильно ДИРИЖОБЛЬ!
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26.03.2021 18:35 Ответить
он из Молдавии. Не придирайтесь)
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26.03.2021 20:37 Ответить
правильно - простатит
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28.03.2021 00:26 Ответить
суки, обещали закончить переход на летнее, зимнее
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26.03.2021 18:30 Ответить
Они только и обещают, а толку то никакого, брехуны там все сидят, во главе с клоуном-пианистом.
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26.03.2021 19:38 Ответить
А в чем проблема?
Тяжело переходить тогда на завод по сменам работать для тренеровки
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26.03.2021 20:07 Ответить
ты что спал летаргическим сном? и проснулся? алле, гараж, нет заводов и трех смен уже нет 30лет
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26.03.2021 20:41 Ответить
Зокрема, прихильники літнього часу згадували про те, що у разі затвердження єдиного "зимового" часу влітку ввечері сонце сідатиме занадто рано_________ ну совсем думать не хотят... если переводят на час в перед то если солнце садилось в 20:00 то по новому садиться будет в 21:00, люди с выключенной "фуфушкой"!
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26.03.2021 18:31 Ответить
... а вообще солнце от перевода не будет тормозить или ускоряться...
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26.03.2021 18:33 Ответить
Ви сам собі заперечуєте. Вірно, на "літньому" буде на годину пізніше сідати, а вранці на годину пізніше вставати. Чого всі нормальні люди й хочуть.
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26.03.2021 20:04 Ответить
Он туго соображает.
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26.03.2021 23:16 Ответить
Так там еще двое его и лайкнули)))
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27.03.2021 23:23 Ответить
что вы хотите от ящерицы?
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28.03.2021 00:31 Ответить
Вже не раз,різні влади це мали відмінити.
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26.03.2021 18:33 Ответить
пока что прислушивались к ученым и Европе и не переводили. Но зеледебилы могут...
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26.03.2021 19:06 Ответить
Було б залишитись Україні на літньому часі .
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26.03.2021 18:35 Ответить
Не кощунствуй!!!! Тоді нас не пустять в ЄС. Правда і так ми там і даром не потрібні.
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26.03.2021 18:46 Ответить
ВАС так точно.
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26.03.2021 19:07 Ответить
Ох уж ці окультурнені велікоросси..
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26.03.2021 19:29 Ответить
Нет, на зимнем лучше, это его родное время, и было до того, пока какой -то дол@*** захотел прославится этим самым летним временим.
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26.03.2021 19:50 Ответить
А можно узнать год, когда у нас оно так было?))) Ну это родное, без переводов?)))
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27.03.2021 23:26 Ответить
Колектив, у якому Ви працюєте, може це зробити самостійно більшістю голосів.
(Якщо Ви працюєте в не сильно централізованій структурі типу медицини або залізниці).
Тобто восени, коли країна повернеться на зимовий час, можете переписати графік роботи вашого підриємства (організації) на годину раніше.
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26.03.2021 19:05 Ответить
Организатор херов, а если у меня жена на другом предприятии заканчивает на час раньше, а у коллеги из соседнего отдела на час позже, то что даст в результате ваше гребаное собрание?. Не пошел бы ты со своими советами ?
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28.03.2021 00:36 Ответить
Не хочешь ничего менять, не ходи на собрание. Ты и раньше не ходил, но хочешь, чтобы всё было по твоему. Другие на собрании выберут время начала работы, удобное для себя, а тебе останется под них подстраиваться.
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28.03.2021 02:38 Ответить
Ідіоти, ну ні нащо не здатні.
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26.03.2021 19:10 Ответить
Да они способны только свои карманы набивать да народ обирать, твари.
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26.03.2021 19:54 Ответить
Единственная "геополитическая задача" Стефанчука и слуг - лишить людей светлых вечеров в летнее время и наполнить кошелек Ахметова.
Поклонникам "правильно астрономического времени" скажу, что ритм жизни давно изменился и то, где находится солнце в 12 часов для мало кого волнует. Намного более важно получить дополнительный час "светлого времени" после трудового дня, который можно потратить на более полезные и интересные дела чем домашние.
Если равняться на Европу, то в 2018 году там провели опрос и подавляющее большинство людей высказалось за переход на летнее время на постоянной основе. Завтрашний перевод стрелок в ЕС вполне может стать последним.
А теперь можем представить сценарий - Европа переходит на летнее время, а Украина волей "Стефанчуков" остается на зимнем, правильном по их мнению. Киев, Харьков, Париж и Мадрид оказываются в одном часовом поясе - "+2", а теперь подумайте, жителям каких из указанных городов жить будет более комфортно. Думаю, что ответ очевиден и никому не нужны светлые ночи и темные вечера.
По вопросу летнего\зимнего времени, как раз и необходимо провести общенациональный опрос, а не продвигать в "турборежиме" решения выгодные энергокомпаниям.
Еще добавлю, что Украина никогда не жила на "зимнем, правильном астрономическом времени" в летний период и прежде чем поддерживать антинародный законопроект 4201, советую разобраться в сути вопроса.
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26.03.2021 19:20 Ответить
І думаєте, що безсумніву ваша розумна інформація , потрібна Стефанчуку? Та лише подивіться на його фізію? Там пахне бодай зачатками інтелекту?
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26.03.2021 19:28 Ответить
Украина с 1931 года по 1981 год жила по декретному времени, когда к поясному прибавили лишний час. Так что не надо ля-ля.
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26.03.2021 19:30 Ответить
К поясному времени UTC+2 прибавляем 1 час т.н. "декретного времени СССР" и получаем время пояса UTC+3, которое у нас сейчас называют "летним".
Рекомендую осилить хотя бы статью Вики по этому вопросу.

"Декретное время[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5&veaction=edit&section=3 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5&action=edit&section=3 править код ]
В 1930-1931 годах на территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Украинской ССР (как и на всей территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР ) было установлено так называемое «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F декретное время » - порядок исчисления времени «поясное время плюс один час», который действовал до 1990-х годов. Официальное время соответствовало UTC+3.Летнее время[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5&veaction=edit&section=4 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5&action=edit&section=4 править код ]
С 1 апреля 1981 года на территории Украинской ССР (как и на всей территории СССР) на летний период стало вводиться https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F летнее время (UTC+4)."
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26.03.2021 19:48 Ответить
"Еще добавлю, что Украина никогда не жила на "зимнем астрономического времени правильном астрономическом времени в летний период"..."

Что это за абракадабра "зимнее время в летний период"?
Не употребляйте термин "астрономическое". Есть термин "поясное", оно же "географическое", оно же "местное", оно же "зимнее".
Последние 20 лет Украина живёт как раз в "зимнем" времени, то есть на UTC+2 (зимой) с переходом летом в UTC+3. И так будет этой весной. Что будет осенью - не известно, это зависит от принятия закона об отмене летнего времени, который не приняли, но могут принять позже.
Не вспоминайте в доказательствах никому не нужный термин "декректное" время, потому, что оно отменено в 1991 году. Тем более нет смысла вспоминать UTC+4.
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26.03.2021 20:33 Ответить
Если у Вас трудности с пониманием написанного, то скажу так - я выступаю за введение на территории Украины поясного времени UTC+3(т.н. летнего) на постоянной основе, без дальнейших переводов стрелок часов и решительно выступаю против UTC+2(зимнего), которое его сторонники, в т.ч. из СН, называют правильным, астрономическим и т.д.
И если Вы не видите смысла упоминать важный для понимания общей картины факт(UTC+4), то это не означает, что его нет.
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26.03.2021 22:29 Ответить
Нет смысла упоминать UTC+4 для понимания сути переходов, потому, что народ не понимает. зачем UTC+4, если он не понимает, зачем UTC+3.
У меня нет трудностей с понимание написанного Вами, потому, что я владею вопросом. А то, что Вы не понимаете, что введение на территории Украины поясного времени UTC+3 (т. н. летнего) на постоянной основе ничего не даст, начиная со следующего года. Это понимают очень немногие (то, что это ничего не даст в итоге). Попытаюсь объяснить. После установления летнего времени на постоянной основе люди, начиная со следующего года начнут переделывать графики начала работы на более позднее время, потому, что желание выспаться утром превалирует над желанием иметь дополнительное светлое время вечером. То есть, на самом деле это не вопрос астрономии, а вопрос людской психологии. Начало работы на любом предприятии - это не приказ свыше, его устанавливает коллектив при формировании ежегодного коллективного договора между администрацией и коллективом. Администрация, желая потрафить коллективу, соглашается на более позднее начало работы, если коллектив выражает такое желание. А коллектив желает, потому, что думает, что это облегчит его страдания при подъёме. Иллюзия, конечно, но перенос подъёма на более позднее время принимается большинством. В итоге желаемый эффект введения летнего времени исчезает полностью. Спасают только переходы с возвратом обратно на зимнее время. Это способ заставить людей летом быть ближе к солнечному освещению. Это трюк правительства в хорошем смысле этого слова с психологией людей. Он работает, потому, что на то, чтобы 2 раза в год переделывать графики работы на час в минус весной и на час в плюс осенью, чтобы уйти от от объявленного в стране перехода, обычно никто не соглашается.
Не думаю, что Вы это поняли.
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26.03.2021 23:39 Ответить
"Я владею вопросом", - вероятно на уровне Стефанчука. Написанное Вами - отсебятина, не имеющая никакой связи с реальным положением вещей. Неразумно говорить, что "народ не понимает", если точка зрения может не совпадать с Вашей. Я вижу, что Вы являетесь сторонником UTC+2(зимнего, поясного) времени и останетесь при своем мнении в любом случае. Я же поддерживаю UTC+3, как более подходящее для Украины, учитывая устоявшийся распорядок жизни большинства граждан.
Лишь РФ ввела "постоянное зимнее время" в 2014 году, советую изучить, что думают её жители по этому поводу. Недовольных там большинство. Нужно учесть их опыт и не повторять ошибок.
Европа наоборот планирует остаться на летнем времени и там отчетливо видят преимущества такого решения.
Единственный верный вариант решения данного вопроса - проведение опроса граждан.

Жителей РФ не спрашивали и ввели зимнее время, а в Европе провели опрос и люди поддержали летнее, уловите разницу..
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27.03.2021 09:01 Ответить
Зато,в отличии от Европы,где люди знают про изменения в исчислении времени больше чем за год,наше власть хранила интригу за три дня до перехода.Наверное хотели уберечь от стресса тех,кому предстоят стыковочные авиарейсы!
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27.03.2021 10:31 Ответить
Если Вы откроете новую формулу, закон или небесное тело, Вы имеете право назвать его своим именем. Так происходит на протяжении тысячелетий (закон Архимеда, комета Галлея, схема выпрямителя Ларионова и т. п.), и никто не считает это отсебятиной. Поэтому ничего плохого в том, что необходимость сезонных переходов я считаю вопросом не астрономическим, а вопросом психологии людей. Я пришёл к этому выводу после размышлений, (которые Вы называете отсебятиной) в том числе и как автор 2-х авторских свидетельств на изобретения.
Вы пишете про "устоявшийся распорядок жизни большинства граждан" как жизнь при UTC+3. Это не правда. Устоявшийся порядок жизни граждан Украины в последние 30 лет - это не жизнь при UTC+3, а постоянные переходы из UTC+2 в UTC+3.
Я двумя руками за европейские стандарты, но в вопросе поясного времени ни Европа, ни Россия мне и вообще всей Украине не указ. Отказ от сезонных переходов в этих странах не доказывает их правильность. А доказывает то, о чём я писал комментом выше - потакание глупым желаниям избирателей.
Почему нельзя навсегда остаться в летнем времени Вы не поняли, хотя я разжевал этот вопрос дальше некуда. Вижу, что "не в коня корм".
Должен развеять вашу слепую веру в то, что можно собрать большинство граждан, и Вы получите правильный ответ. Большинство - идиоты, прости Господи. Я утрирую, чтобы привести Вас в чувства.
Иллюзорны Ваши надежды на референдум, который должен определить научную истину. Вы человек, далёкий от науки, поэтому не знаете, что наука голосованием не решается. Она решается приведением доказательств. Я изложил Вам доказательства, но Вы не считаете их убедительными. Но Ваше мнение основывается на Вашем мракобесии, а Ваши аргументы порождены незнанием, нежеланием и неумением думать.
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27.03.2021 14:15 Ответить
Мудило, попробуй проголосовать, чтоб у тебя маршрутки от дома на час раньше отправлялись. О результатах доложишь.
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28.03.2021 00:41 Ответить
Ото ж і був "літній" час. Південь - о 13 годині. І було нормально.
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26.03.2021 20:08 Ответить
Уточнення: декретний час був відмінений у 1991 році.
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26.03.2021 22:02 Ответить
Ну и когда же вы уже остановитесь на каком-то одном времени, зима или лето?
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26.03.2021 19:57 Ответить
Вам мешает переход?) Мне нет...
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27.03.2021 23:47 Ответить
Слава богу літній час! Дай бог не останій рік!
Дай бог щоб відмінили зимовий час, досить півроку у темряві жити!
І тоді восени не переходити більше у час темряви!!!
Ще в листопаді створював петицію за літній час, але народ спить поки півень в зад не клюне.
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26.03.2021 22:06 Ответить
Вы во сколько зимой идете на работу? Если не переводить и оставить летнее, то зимой в 8 утра будет еще темно...
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27.03.2021 23:49 Ответить
Краще о 8-00 темно, ніж о 16-00 взимку
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12.04.2021 17:09 Ответить
Анжелика 80b7c59e
Подписывайте петицию за то, чтобы оставить летнее время, а не зимнее https://petition.president.gov.ua/petition/113952
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26.03.2021 22:14 Ответить
Погоняли волну, в муку перднули, информационный вброс перебил какую то новость... Так, что всем - подъём!
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26.03.2021 22:53 Ответить
Обожнюю перехід на літній час і ненавиджу перехід на зимовий.
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27.03.2021 01:29 Ответить
А меня почему то не удивляет то что наши туго думы из ВР так не успели вовремя обсосать этот вопрос. Почитайте здешние коменты и всё станет на свои места. Даже те кто тут пишет не обладают логикой мышления и трандят кто куда гаразд. А Народы с передовым мышлением уже давно пишут законы и живут согласно наук мироздания. Как пример США, выборы в конце высокосного года и срок президентства от высокосного до высокосного. И по этому поводу ни кто там не парит себе мозги.
Нам же надо взять палку и компас и определить то время когда тень от палки будет строго на пивнич. Вот это и будет полдень. И провести это надо на средней долготе территории Украины.
Если после этого возникнут разногласия, "несогласных" пи-дить этой палкой до посинения глаз, а после гнать в страны с дурным мышлением. Пускай там митингуют вместе с такими дурнями как они сами. Аминь.
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27.03.2021 13:03 Ответить
Где это в законах мироздания вы увидели високосный год? Его вообще не существует, это выдумка людей, для удобства исчисления. Каждый год Земля проходит почти одинаковое расстояние по орбите (На самом деле каждый раз немного меньшее). Почему полдень должен быть неприменно в 12.00? Как много у нас людей пользуются солнечными часами? Или может кто-то ещё измеряет пройденное расстояние с помощью астролябии? Мир уже давно изменился и такая привязка стала несущественной.
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27.03.2021 23:39 Ответить
Вот ты такой грамотный, а в коменте задал четыре вопроса и не факт что все умные.
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28.03.2021 17:54 Ответить
Да я вообще дурак, если с дураком пытаюсь общаться.
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28.03.2021 18:30 Ответить
Опа, гиограф образовался. Ты забыл важный момент, прежде чем мерять тень от палки, тебе ее надо в очко вставить шоб не дрожала и для точности измерения
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28.03.2021 00:48 Ответить
на 1 час меньше спишь, теперь на работу на 9 например , а так будешь на 1 час меньше спать и жить
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27.03.2021 21:09 Ответить
час сну вкрали
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28.03.2021 00:37 Ответить
Есть в народе такое сравнение совы и жаворонки .Кого больше показал бы опрос .Я хотел бы жить по летнему времени.
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28.03.2021 02:41 Ответить
Слава Ахметову, шмигалю і давбайобам депутатам
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28.03.2021 07:43 Ответить
 
 