28 марта Украина переходит на летнее время
28 марта 2021 года в 3 (три) часа по киевскому времени на территории Украины вводится летнее время переводом часовой стрелки на 1 (один) час вперед.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров Украины.
Переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13.05.1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".
Ежегодно в последнее воскресенье марта в 3 часа часовая стрелка переводится на 1:00 вперед, в последнее воскресенье октября - в 4 часа на 1:00 назад.
Ранее первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что вести на всей территории Украины единое время - геополитическая задача. Он подчеркнул, что экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана, а вред - очевиден.
Пожалуйста, подождите...
Зеленым дебилам это конечно не надо.
Но нет - наши дебилы хотят сделать как в Рашке..
чем южнее для северного полушария тем больше выгода от перевода на летнее время
Тяжело переходить тогда на завод по сменам работать для тренеровки
(Якщо Ви працюєте в не сильно централізованій структурі типу медицини або залізниці).
Тобто восени, коли країна повернеться на зимовий час, можете переписати графік роботи вашого підриємства (організації) на годину раніше.
Поклонникам "правильно астрономического времени" скажу, что ритм жизни давно изменился и то, где находится солнце в 12 часов для мало кого волнует. Намного более важно получить дополнительный час "светлого времени" после трудового дня, который можно потратить на более полезные и интересные дела чем домашние.
Если равняться на Европу, то в 2018 году там провели опрос и подавляющее большинство людей высказалось за переход на летнее время на постоянной основе. Завтрашний перевод стрелок в ЕС вполне может стать последним.
А теперь можем представить сценарий - Европа переходит на летнее время, а Украина волей "Стефанчуков" остается на зимнем, правильном по их мнению. Киев, Харьков, Париж и Мадрид оказываются в одном часовом поясе - "+2", а теперь подумайте, жителям каких из указанных городов жить будет более комфортно. Думаю, что ответ очевиден и никому не нужны светлые ночи и темные вечера.
По вопросу летнего\зимнего времени, как раз и необходимо провести общенациональный опрос, а не продвигать в "турборежиме" решения выгодные энергокомпаниям.
Еще добавлю, что Украина никогда не жила на "зимнем, правильном астрономическом времени" в летний период и прежде чем поддерживать антинародный законопроект 4201, советую разобраться в сути вопроса.
Рекомендую осилить хотя бы статью Вики по этому вопросу.
"Декретное время[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5&veaction=edit§ion=3 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5&action=edit§ion=3 править код ]
В 1930-1931 годах на территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Украинской ССР (как и на всей территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР ) было установлено так называемое «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F декретное время » - порядок исчисления времени «поясное время плюс один час», который действовал до 1990-х годов. Официальное время соответствовало UTC+3.Летнее время[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5&veaction=edit§ion=4 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5&action=edit§ion=4 править код ]
С 1 апреля 1981 года на территории Украинской ССР (как и на всей территории СССР) на летний период стало вводиться https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F летнее время (UTC+4)."
Что это за абракадабра "зимнее время в летний период"?
Не употребляйте термин "астрономическое". Есть термин "поясное", оно же "географическое", оно же "местное", оно же "зимнее".
Последние 20 лет Украина живёт как раз в "зимнем" времени, то есть на UTC+2 (зимой) с переходом летом в UTC+3. И так будет этой весной. Что будет осенью - не известно, это зависит от принятия закона об отмене летнего времени, который не приняли, но могут принять позже.
Не вспоминайте в доказательствах никому не нужный термин "декректное" время, потому, что оно отменено в 1991 году. Тем более нет смысла вспоминать UTC+4.
И если Вы не видите смысла упоминать важный для понимания общей картины факт(UTC+4), то это не означает, что его нет.
У меня нет трудностей с понимание написанного Вами, потому, что я владею вопросом. А то, что Вы не понимаете, что введение на территории Украины поясного времени UTC+3 (т. н. летнего) на постоянной основе ничего не даст, начиная со следующего года. Это понимают очень немногие (то, что это ничего не даст в итоге). Попытаюсь объяснить. После установления летнего времени на постоянной основе люди, начиная со следующего года начнут переделывать графики начала работы на более позднее время, потому, что желание выспаться утром превалирует над желанием иметь дополнительное светлое время вечером. То есть, на самом деле это не вопрос астрономии, а вопрос людской психологии. Начало работы на любом предприятии - это не приказ свыше, его устанавливает коллектив при формировании ежегодного коллективного договора между администрацией и коллективом. Администрация, желая потрафить коллективу, соглашается на более позднее начало работы, если коллектив выражает такое желание. А коллектив желает, потому, что думает, что это облегчит его страдания при подъёме. Иллюзия, конечно, но перенос подъёма на более позднее время принимается большинством. В итоге желаемый эффект введения летнего времени исчезает полностью. Спасают только переходы с возвратом обратно на зимнее время. Это способ заставить людей летом быть ближе к солнечному освещению. Это трюк правительства в хорошем смысле этого слова с психологией людей. Он работает, потому, что на то, чтобы 2 раза в год переделывать графики работы на час в минус весной и на час в плюс осенью, чтобы уйти от от объявленного в стране перехода, обычно никто не соглашается.
Не думаю, что Вы это поняли.
Лишь РФ ввела "постоянное зимнее время" в 2014 году, советую изучить, что думают её жители по этому поводу. Недовольных там большинство. Нужно учесть их опыт и не повторять ошибок.
Европа наоборот планирует остаться на летнем времени и там отчетливо видят преимущества такого решения.
Единственный верный вариант решения данного вопроса - проведение опроса граждан.
Жителей РФ не спрашивали и ввели зимнее время, а в Европе провели опрос и люди поддержали летнее, уловите разницу..
Вы пишете про "устоявшийся распорядок жизни большинства граждан" как жизнь при UTC+3. Это не правда. Устоявшийся порядок жизни граждан Украины в последние 30 лет - это не жизнь при UTC+3, а постоянные переходы из UTC+2 в UTC+3.
Я двумя руками за европейские стандарты, но в вопросе поясного времени ни Европа, ни Россия мне и вообще всей Украине не указ. Отказ от сезонных переходов в этих странах не доказывает их правильность. А доказывает то, о чём я писал комментом выше - потакание глупым желаниям избирателей.
Почему нельзя навсегда остаться в летнем времени Вы не поняли, хотя я разжевал этот вопрос дальше некуда. Вижу, что "не в коня корм".
Должен развеять вашу слепую веру в то, что можно собрать большинство граждан, и Вы получите правильный ответ. Большинство - идиоты, прости Господи. Я утрирую, чтобы привести Вас в чувства.
Иллюзорны Ваши надежды на референдум, который должен определить научную истину. Вы человек, далёкий от науки, поэтому не знаете, что наука голосованием не решается. Она решается приведением доказательств. Я изложил Вам доказательства, но Вы не считаете их убедительными. Но Ваше мнение основывается на Вашем мракобесии, а Ваши аргументы порождены незнанием, нежеланием и неумением думать.
Дай бог щоб відмінили зимовий час, досить півроку у темряві жити!
І тоді восени не переходити більше у час темряви!!!
Ще в листопаді створював петицію за літній час, але народ спить поки півень в зад не клюне.
Подписывайте петицию за то, чтобы оставить летнее время, а не зимнее https://petition.president.gov.ua/petition/113952
Нам же надо взять палку и компас и определить то время когда тень от палки будет строго на пивнич. Вот это и будет полдень. И провести это надо на средней долготе территории Украины.
Если после этого возникнут разногласия, "несогласных" пи-дить этой палкой до посинения глаз, а после гнать в страны с дурным мышлением. Пускай там митингуют вместе с такими дурнями как они сами. Аминь.