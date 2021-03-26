28 марта Украина переходит на летнее время

28 марта 2021 года в 3 (три) часа по киевскому времени на территории Украины вводится летнее время переводом часовой стрелки на 1 (один) час вперед.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров Украины.

Переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13.05.1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

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Ежегодно в последнее воскресенье марта в 3 часа часовая стрелка переводится на 1:00 вперед, в последнее воскресенье октября - в 4 часа на 1:00 назад.

Ранее первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что вести на всей территории Украины единое время - геополитическая задача. Он подчеркнул, что экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана, а вред - очевиден.