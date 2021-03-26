Арестович: Режим прекращения огня продолжает де-юре действовать, начинать стрелять - тупиковый путь

Сегодняшняя гибель защитников Украины - трагическое нарушение режима прекращения огня на Донбассе, но сам режим продолжает действовать. Если "начать стрелять" - погибших будут десятки каждый месяц.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил спикер украинской делегации в ТКГ, советник главы ОП Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ.

"Сказать, что не существует (тем, более не существует юридически) режима прекращения огня - это было бы неверно. Мы должны быть точными. Очень трагическое и резонансное событие. Мы должны быть точными, и точно это звучит так: де-юре он сохраняется, этот режим. То, что произошло сегодня, мы трактуем как грубое нарушение режима нарушения огня. Не отмена режима, а грубое нарушение", - сказал он.

По словам Арестовича, главная цель украинских властей сейчас - возвращение к соблюдению режима прекращения огня.

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Он также озвучил статистику потерь Украины на Донбассе. Так, за 2020 год там были убиты 45 и ранены 317 защитников Украины, с начала 2021 года - 21 человек убит и 75 ранены.

"Если сравнить с любым периодом любых предыдущих лет, это уменьшение количества погибших почти в 5 раз за соответствующий период. Количество обстрелов уменьшилось, по разным подсчетам, от 10 до 15 раз. ... То, что происходит с начала года - это досадная такая тенденция на прерывание этого беспрецедентного периода режима прекращения огня. Беспрецедентного, если смотреть на историю современных военных конфликтов", - сказал Арестович.

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"Если, как некоторые горячие головы говорят, снова начинать стрелять - это будут десятки погибших ежемесячно. Это тупиковый путь, я сразу хочу это заявить", - добавил он.