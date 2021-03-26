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Новости Агрессия России против Украины
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Арестович: Режим прекращения огня продолжает де-юре действовать, начинать стрелять - тупиковый путь

Арестович: Режим прекращения огня продолжает де-юре действовать, начинать стрелять - тупиковый путь

Сегодняшняя гибель защитников Украины - трагическое нарушение режима прекращения огня на Донбассе, но сам режим продолжает действовать. Если "начать стрелять" - погибших будут десятки каждый месяц.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил спикер украинской делегации в ТКГ, советник главы ОП Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ.

"Сказать, что не существует (тем, более не существует юридически) режима прекращения огня - это было бы неверно. Мы должны быть точными. Очень трагическое и резонансное событие. Мы должны быть точными, и точно это звучит так: де-юре он сохраняется, этот режим. То, что произошло сегодня, мы трактуем как грубое нарушение режима нарушения огня. Не отмена режима, а грубое нарушение", - сказал он.

По словам Арестовича, главная цель украинских властей сейчас - возвращение к соблюдению режима прекращения огня.

Читайте на Цензор.НЕТ: Начальник Генштаба вылетел на Донбасс для выяснения всех обстоятельств, - Зеленский о гибели 4 воинов на Донбассе

Он также озвучил статистику потерь Украины на Донбассе. Так, за 2020 год там были убиты 45 и ранены 317 защитников Украины, с начала 2021 года - 21 человек убит и 75 ранены.

"Если сравнить с любым периодом любых предыдущих лет, это уменьшение количества погибших почти в 5 раз за соответствующий период. Количество обстрелов уменьшилось, по разным подсчетам, от 10 до 15 раз. ... То, что происходит с начала года - это досадная такая тенденция на прерывание этого беспрецедентного периода режима прекращения огня. Беспрецедентного, если смотреть на историю современных военных конфликтов", - сказал Арестович.

Также на Цензор.НЕТ: Арестович о гибели военнослужащих на Донбассе: украинская сторона 9 раз пыталась через ОБСЕ остановить обстрел

"Если, как некоторые горячие головы говорят, снова начинать стрелять - это будут десятки погибших ежемесячно. Это тупиковый путь, я сразу хочу это заявить", - добавил он.

Автор: 

шоу Шустера (315) Донбасс (26956) потери (4384) операция Объединенных сил (6766) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+93
Тварина, ти поясни це мамі мого знайомого, який сьогодні загинув під Шумами.
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26.03.2021 21:40
+63
зебил
а если сдаться то обстрелов вообще не будет
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26.03.2021 21:41
+53
Пора армии брать власть. Иначе страну потеряем.
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26.03.2021 21:42
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ох скоро люся вместе с зяляй будет драпать..ох драпать будет.уже мб осенью этой..как только короноворус оступит.то п###а зеленым
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26.03.2021 22:00 Ответить
Всеобъемлюещего перемирия до последнего украинца. От Аристовича мы это уже слышали, причём неоднократно.
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26.03.2021 22:02 Ответить
Арестович постоянно занимается манипуляциями
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26.03.2021 22:02 Ответить
Люся сама хоть поняла, что наговорила?
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26.03.2021 22:02 Ответить
Арестович, блудливая мразь, будь ты проклят и те шлюха и шакал, что тебя выродили. Надеюсь, тебе как-нибудь, очень скоро оторвет ноги рашиССкой миной и ты будешь подыхать долго и в муках, а мы будем сидеть и обсуждать перемирие де-факто и де-юре.
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26.03.2021 22:03 Ответить
+ 1000000%
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26.03.2021 22:11 Ответить
я с вами согласна....Етот тон арестовича на полушепоте вкрадчивый как у змеи...!!!он страшный человек...А МОЖЕТ ЗАБЛУЖДАЕТСЯ???
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26.03.2021 22:24 Ответить
Хто того дебіла (дебілки) тримає в офісі президента
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26.03.2021 22:05 Ответить
Агент Дерьмак....
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26.03.2021 22:13 Ответить
"То, что произошло сегодня, мы трактуем как грубое нарушение режима нарушения огня. Не отмена режима, а грубое нарушение"
_Ну ты и паскуда! $бать бы тебя... За ссанину в глаза.
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26.03.2021 22:06 Ответить
кто то может дать этому у.ну - п.ды ?!
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26.03.2021 22:06 Ответить
и этот выродок аристович работает советником у президента.
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26.03.2021 22:09 Ответить
Только такое там и может быть, пойми, да?
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26.03.2021 22:15 Ответить
Про режим прекращения огня, этот негодяй пусть расскажет тем воинам которых убила сегодня Россия
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26.03.2021 22:10 Ответить
Единственный способ защитить Украину - военный.
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26.03.2021 22:13 Ответить
Арестович: режим прекращения огня продолжает де-юре действовать, начинать стрелять - тупиковый путь - Цензор.НЕТ 8463

...
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26.03.2021 22:13 Ответить
зекодле пора на выход.иначе как было сказано выше потеряем страну.по сути зекодла доделывает то шо не доделал януковождь.
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26.03.2021 22:14 Ответить
Есть прекрасный способ остановить обострение у кацапов - этой же ночью арестовать Мертвечука и отправить его в обычную, перенаселенную камеру Лукьяновского СИЗО с грязной парашей.
Завтра кацапы сами начнут звонить зебилам и согласятся на все наши условия, послезавтра стрелять престанут, а через 3 дня выпустить этого упыря под залог с браслетом на ноге и черной меткой для гарантии, что нас опять не обманут.
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26.03.2021 22:17 Ответить
пляяя
поддонок оказывается выдающийся юрист!!
Даже больше чем поцЗедент
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26.03.2021 22:20 Ответить
Нельзя давать сдачи , бо путен нападьот . . !! Мовби він ще не напав . Оце логіка бл... . ! Іншими словами , як в анекдоті - , якщо вас гвалтують , не пручайтесь , краще розслабтесь і отримуйте задоволення .

Сцикливе шапіто не перестає дивувати .
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26.03.2021 22:23 Ответить
Нє, ну а що, ви думали що артисти очолять армію і поведуть її в бій?
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26.03.2021 22:58 Ответить
та вони навіть не артисти...... так..... кремльовські шєстірки.....
Проте державу розвалюють методично
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27.03.2021 00:53 Ответить
Кількість таких "грубих порушень" буде рости і рости.
А чому б і ні - убивай як хочеш і скільки можеш, у відповідь "прилетить" максимум скарга у ОБСЕ.
Правда в тому, що зелена погань не переживає за зрив перемир'я, якого уже давно нема,
а за те, що прийдеться признати, що були лошарами і віддали ворогу задарма землю і життя наших воїнів.
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26.03.2021 22:24 Ответить
Тільки зареєстрували нову петицію, а вже куча гвна. Відволікти увагу новими вкидами - це основна стратегія шауністів...
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26.03.2021 22:27 Ответить
Есть тема привести Арештовну к уважаемым людям, которые жизнь знают, которым кольщик наколол куполов больше, чем эта чепуха лет небо коптит. И пусть он им на воровской правилке гоняет сандаль по тазику, шо нельзя отвечать, если предъявили "ты петух, ты у меня по воле сосал", шоб не началось писалово и беспредел на бараке.
Гадом буду, насадят Люську хором на кожаный шампур. Еще и ухо отрежут за гнилое ботало - хотел мля форшмануть арестантский уклад. И будет он де-юре по мусорскому закону мужчина, бо хорёк какой-то в штанине шебуршится - а де-факто по воровским понятиям петушман запомоеный и тварь ткнутая. Вот прям падла буду, век воли не видать.
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26.03.2021 22:28 Ответить
де-юре ты - леша арестович, а де-факто - мудак конченый!
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26.03.2021 22:31 Ответить
Якого хера, при заходi через аккаунт Гугла, менi в профiле пристебують власовський триколор? У мене написано Донецька область. Коли вона увiшла до складу Московii? А по сутi, коли цьому зеленому пiвню насруть у його рота?
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26.03.2021 22:33 Ответить
Тепер треба проксi юзати.
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26.03.2021 22:35 Ответить
ты сидишь на кацапской линии просто
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26.03.2021 22:42 Ответить
мабуть твій провайдер маршрутизується через росію.
команда tracert у допомогу
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27.03.2021 00:56 Ответить
"Не бей сынок обидчика, пусть лучше он тебя бьет, это по демократичному. Да, ты жертва, за то не такой как все". Консерва стухла уже давно. Когда жертву призывают к миру, значит тот кто призывает, твой враг.
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26.03.2021 22:34 Ответить
Гребаный ублюдок
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26.03.2021 22:35 Ответить
"Формально правильно, а по сути издевательство" В.И. Ленин
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26.03.2021 22:39 Ответить
Яке ж воно тупориле....
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26.03.2021 22:56 Ответить
Ну так сам лезь в окоп
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26.03.2021 22:59 Ответить
От скот, піариться сволоч на чорній біді ! Мерзотник !!!
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26.03.2021 23:03 Ответить
Докиздится тварь ой докиздится
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26.03.2021 23:03 Ответить
Для кого ваш режим існує, для кацапів? То чиї інтереси ви відстоюєте?
Вибрали "миролюбного презЕдента, вибрали капітулянта, який НІКОЛИ не візьме на себе відповідальність, скільки б кацапи не вбивали українців.
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26.03.2021 23:14 Ответить
А при Порошенко проводили обстріли у помсту
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26.03.2021 23:26 Ответить
в першу чергу - робили розвідку та упереджувальний вогонь. Так, щоб вороги не висувались.
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26.03.2021 23:59 Ответить
Ах ти тварина, 4 воїна загинули і 2 поранені з відірваними кінцівками...це дуже болюча втрата! Цахал у приклад маза фака! Зрада строків давності не має!
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26.03.2021 23:28 Ответить
самий оптимальний шлях - вам, люся, нахутор. Разом з усією начинкою "офісу".
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26.03.2021 23:57 Ответить
какой он тупой
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27.03.2021 00:21 Ответить
Зачем тогда там армия находится, что бы ее обстреливали тупо как мишени, без ответки??! Мрази.

Всю администрацию президента, и дебила Арестовича на передовую в окоп.....пусть будут мишенями, вместо солдат. Ответку запретить, запретить все!
Дать только всем по пистолету и по одному патрону.
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27.03.2021 00:26 Ответить
Зеленский готов начать прямые переговоры с Путиным после гибели четверых военных на Донбассе.


В глазки будет заглядывать? А может надо было смешать с землей позиции кацапов, которые убили Украинцев. Что бы в последствии каждая **** прежде подумала, стоит ли хвост подымать? Что бы каждый кацапский ***** знал, что его тут же накроет ответный ОХЕРЕННЫЙ ответ.
Пятница, 26 марта 2021, 23:22

https://apostrophe.ua/ua/news/politics/foreign-policy/2021-03-26/zelenskiy-gotov-nachat-pryamyie-peregovoryi-s-putinyim-posle-gibeli-chetveryih-********-na-donbasse/227060 переглянути новину українською

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович предположил, что Владимир Зеленский может провести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным из-за гhttps://apostrophe.ua/news/society/2021-03-26/boeviki-sovershili-minometnyiy-obstrel-na-donbasse-pogiblo-mnogo-boytsov-vsu/227032 ибели четырех украинских военных на Донбассе 26 марта.
Об этом он https://www.youtube.com/watch?v=YP9F3iVsDNc&ab_channel=Shusteronline заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
Сегодняшний обстрел позиций ВСУ возде поселка Шумы Арестович назвал грубым нарушением режима прекращения огня.
"Не отмена режима, а грубое нарушение с трагическими последствиями. Целью нашей политики, политики президента является возвращение к полному всеобъемлющему режиму прекращения огня", - отметил он.
По его словам, по поводу обострения ситуации на Донбассе президент Зеленский может провести переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.
"Насколько я знаю, такие планы есть", - сказал он.
Как сообщал "Апостроф", в четверг, 25 марта, https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2021-03-25/okkupantyi-nakryili-ognem-pozitsii-vsu-pod-svetlodarskom/226952 в районе поселка Светлодарск оккупанты открыли огонь по позициям украинских военных из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
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27.03.2021 00:42 Ответить
Cьогодні в районі проведення операції Об'єднаних сил, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України героїчно загинув підполковник Коваль Сергій Васильович.
Світла пам'ять воїну!

Арестович: режим припинення вогню продовжує де-юре діяти, починати стріляти - тупиковий шлях - Цензор.НЕТ 3631
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27.03.2021 01:04 Ответить
СЛАВА І ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЯМ!!!
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27.03.2021 09:49 Ответить
Сегодня был массивный артиллерийско-минометный обстрел украинских позиций в районе н\п Шумы.
Артиллерийские подразделения прикрытия ВСУ не получали приказ на выдвижение и подавление огневых точек противника ведущих обстрел позиций ВСУ в районе н\п Шумы.
По нормандским договоренностям Зеленского-Ермака артиллерия в этом районе отведена за пределы максимальной дальности поражения. Для вступления в бой в этом районе ей нужно совершить передислокацию в 6-12 км.
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27.03.2021 01:08 Ответить
В Марьинке в 2015-м году самоходки быренько приехали из Павлограда и вжарили так, что любителям руского мира мало не показалось. А там больше 6-12 км
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27.03.2021 15:08 Ответить
А кто в 15 был Президентом? Отож...
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27.03.2021 23:46 Ответить
Це не шлях "тупиковий", а ти тупий, втім, як й уся ваша зелена влада.
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27.03.2021 01:20 Ответить
ЭТО ВЛАСТЬ СЛАБАКОВ! Которым только в глазки врагу заглядывать хочется, и все!

И положили х.... на жизни солдат, мишени из них сделали.
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27.03.2021 01:40 Ответить
Просто то предатели, вот и всё. Они работают на кремль.
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27.03.2021 12:30 Ответить
Арестович много пропустил с тех пор, как трижды сгорел насмерть в танке.

Никто и не прекращал стрелять.
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27.03.2021 02:57 Ответить
Они лично,бояться путина.трусы.
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27.03.2021 02:59 Ответить
путин - *****. Это общеизвестный факт
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27.03.2021 15:04 Ответить
Падаль.
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27.03.2021 03:51 Ответить
..даже что и добавить не знаю...ну "умеет" же атаман зеленый подбирать себя команду, жесть! порошок "умел" , но тот то совсем похоже, что в астрал ушел..
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27.03.2021 04:50 Ответить
Довбо-б!
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27.03.2021 06:01 Ответить
Люся- анальна пробка.
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27.03.2021 07:22 Ответить
А терять своих бойцов - зельонный путь?
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27.03.2021 07:51 Ответить
То може тоді і армію розпустити? Раз такий вже мирний мир. Достатньо буде поліції.
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27.03.2021 08:08 Ответить
Кожен день обстріли ,майже кожен день є загиблі і поранені ,ворог відчув свою повну безкарність ,а теперішня влада і таки звані переговорники кравчуки і арирстовичі роблять вигляд що нічого не сталося .
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27.03.2021 08:57 Ответить
Чмошники если не знаете что делать, то можно обратится за советом к Туркам и Айзербайжанцам. Они подскажут верное решение.
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27.03.2021 08:59 Ответить
Херой ... У нас є такий флот, як у Турції ?? Чи ми учасники НАТО ???
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27.03.2021 09:18 Ответить
Азербайджан в НАТО и у них есть Флот?!
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27.03.2021 09:19 Ответить
То хай ця гнида піде де факто посидить в Шумах,може кацапи підкинуть на дурну голову парочку мін,то прозріє!
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27.03.2021 09:20 Ответить
Люська, ты - *******!!!
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27.03.2021 09:32 Ответить
А кто говорит отменять официально?
Помните, раньше были такие себе непонятные блуждающие танки?
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27.03.2021 09:59 Ответить
Нехай поїде до побратимів і родичів загиблих і повторить їм це.
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27.03.2021 10:35 Ответить
А ты , Лёха Арестович, не хотел бы погибнуть сегодня вместо подполковника Коваля ?
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27.03.2021 14:20 Ответить
подставь левую щеку, защеканец позорный арестович
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27.03.2021 15:01 Ответить
Как любой агент Арестович имеет фундаментальную психологическую подготовку.

Мы можем его проклинать и выть от боли по погибшим. Ему нас...ть. Уверена, что он ухмыляется среди своих и говорит: "Пусть галдят. Скоро успокоятся и забудут как забыли многое. А завтра мы навяжем новую повестку дня..."
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27.03.2021 16:12 Ответить
Для чого тоді солдати , нехай радники президента в окопах сидять , разом з президентом і слугами народу.це і будуть реальні слуги народу коли замість народу в окопах посидять ..)))
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27.03.2021 20:22 Ответить
Тоді і рахувати можна буде .
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27.03.2021 20:23 Ответить
Хто на що вчився, вчилися жопу лизати агресору, вперед на передову...Медведчука можете взяти , він професіонал в цьому..
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27.03.2021 21:27 Ответить
Стреляют, но меньше. А если бы не даже плохое перемирие, то гибло бы впятеро больше, смотрите данные до прекращения огня.
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28.03.2021 02:22 Ответить
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