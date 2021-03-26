Арестович: режим припинення вогню продовжує де-юре діяти, починати стріляти - тупиковий шлях
Сегодняшняя гибель защитников Украины - трагическое нарушение режима прекращения огня на Донбассе, но сам режим продолжает действовать. Если "начать стрелять" - погибших будут десятки каждый месяц.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив спікер української делегації в ТКГ, радник глави ОП Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.
"Сказати, що не існує (тим, більше, не існує юридично) режиму припинення вогню - це було б невірно. Ми маємо бути точними. Дуже трагічна і резонансна подія. Ми маємо бути точними, і точно це звучить так: де-юре він зберігається, цей режим. Те, що відбулося сьогодні, ми трактуємо як грубе порушення режиму порушення вогню. Не скасування режиму, а грубе порушення", - сказав він.
За словами Арестовича, головна мета української влади зараз - повернення до дотримання режиму припинення вогню.
Він також озвучив статистику втрат України на Донбасі. Так, за 2020 рік там було вбито 45 і поранено 317 захисників України, від початку 2021 року - 21 особу вбито і 75 поранено.
"Якщо порівняти з будь-яким періодом будь-яких попередніх років, це зменшення кількості загиблих майже в 5 разів за відповідний період. Кількість обстрілів зменшилася, за різними підрахунками, у від 10 до 15 разів. Те, що відбувається з початку року - це прикра така тенденція на переривання цього безпрецедентного періоду режима припинення вогню. Безпрецедентного, якщо дивитися на історію сучасних військових конфліктів", - сказав Арестович.
"Якщо, як деякі гарячі голови кажуть, знову починати стріляти - це будуть десятки загиблих щомісяця. Це тупиковий шлях, я одразу хочу це заявити", - додав він.
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_Ну ты и паскуда! $бать бы тебя... За ссанину в глаза.
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Завтра кацапы сами начнут звонить зебилам и согласятся на все наши условия, послезавтра стрелять престанут, а через 3 дня выпустить этого упыря под залог с браслетом на ноге и черной меткой для гарантии, что нас опять не обманут.
поддонок оказывается выдающийся юрист!!
Даже больше чем поцЗедент
Сцикливе шапіто не перестає дивувати .
Проте державу розвалюють методично
А чому б і ні - убивай як хочеш і скільки можеш, у відповідь "прилетить" максимум скарга у ОБСЕ.
Правда в тому, що зелена погань не переживає за зрив перемир'я, якого уже давно нема,
а за те, що прийдеться признати, що були лошарами і віддали ворогу задарма землю і життя наших воїнів.
Гадом буду, насадят Люську хором на кожаный шампур. Еще и ухо отрежут за гнилое ботало - хотел мля форшмануть арестантский уклад. И будет он де-юре по мусорскому закону мужчина, бо хорёк какой-то в штанине шебуршится - а де-факто по воровским понятиям петушман запомоеный и тварь ткнутая. Вот прям падла буду, век воли не видать.
команда tracert у допомогу
Вибрали "миролюбного презЕдента, вибрали капітулянта, який НІКОЛИ не візьме на себе відповідальність, скільки б кацапи не вбивали українців.
Всю администрацию президента, и дебила Арестовича на передовую в окоп.....пусть будут мишенями, вместо солдат. Ответку запретить, запретить все!
Дать только всем по пистолету и по одному патрону.
В глазки будет заглядывать? А может надо было смешать с землей позиции кацапов, которые убили Украинцев. Что бы в последствии каждая **** прежде подумала, стоит ли хвост подымать? Что бы каждый кацапский ***** знал, что его тут же накроет ответный ОХЕРЕННЫЙ ответ.
Пятница, 26 марта 2021, 23:22
https://apostrophe.ua/ua/news/politics/foreign-policy/2021-03-26/zelenskiy-gotov-nachat-pryamyie-peregovoryi-s-putinyim-posle-gibeli-chetveryih-********-na-donbasse/227060 переглянути новину українською
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович предположил, что Владимир Зеленский может провести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным из-за гhttps://apostrophe.ua/news/society/2021-03-26/boeviki-sovershili-minometnyiy-obstrel-na-donbasse-pogiblo-mnogo-boytsov-vsu/227032 ибели четырех украинских военных на Донбассе 26 марта.
Об этом он https://www.youtube.com/watch?v=YP9F3iVsDNc&ab_channel=Shusteronline заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
Сегодняшний обстрел позиций ВСУ возде поселка Шумы Арестович назвал грубым нарушением режима прекращения огня.
"Не отмена режима, а грубое нарушение с трагическими последствиями. Целью нашей политики, политики президента является возвращение к полному всеобъемлющему режиму прекращения огня", - отметил он.
По его словам, по поводу обострения ситуации на Донбассе президент Зеленский может провести переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.
"Насколько я знаю, такие планы есть", - сказал он.
Как сообщал "Апостроф", в четверг, 25 марта, https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2021-03-25/okkupantyi-nakryili-ognem-pozitsii-vsu-pod-svetlodarskom/226952 в районе поселка Светлодарск оккупанты открыли огонь по позициям украинских военных из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Світла пам'ять воїну!
Артиллерийские подразделения прикрытия ВСУ не получали приказ на выдвижение и подавление огневых точек противника ведущих обстрел позиций ВСУ в районе н\п Шумы.
По нормандским договоренностям Зеленского-Ермака артиллерия в этом районе отведена за пределы максимальной дальности поражения. Для вступления в бой в этом районе ей нужно совершить передислокацию в 6-12 км.
И положили х.... на жизни солдат, мишени из них сделали.
Никто и не прекращал стрелять.
Помните, раньше были такие себе непонятные блуждающие танки?
Мы можем его проклинать и выть от боли по погибшим. Ему нас...ть. Уверена, что он ухмыляется среди своих и говорит: "Пусть галдят. Скоро успокоятся и забудут как забыли многое. А завтра мы навяжем новую повестку дня..."