Арестович: режим припинення вогню продовжує де-юре діяти, починати стріляти - тупиковий шлях

Сегодняшняя гибель защитников Украины - трагическое нарушение режима прекращения огня на Донбассе, но сам режим продолжает действовать. Если "начать стрелять" - погибших будут десятки каждый месяц.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив спікер української делегації в ТКГ, радник глави ОП Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"Сказати, що не існує (тим, більше, не існує юридично) режиму припинення вогню - це було б невірно. Ми маємо бути точними. Дуже трагічна і резонансна подія. Ми маємо бути точними, і точно це звучить так: де-юре він зберігається, цей режим. Те, що відбулося сьогодні, ми трактуємо як грубе порушення режиму порушення вогню. Не скасування режиму, а грубе порушення", - сказав він.

За словами Арестовича, головна мета української влади зараз - повернення до дотримання режиму припинення вогню.

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Він також озвучив статистику втрат України на Донбасі. Так, за 2020 рік там було вбито 45 і поранено 317 захисників України, від початку 2021 року - 21 особу вбито і 75 поранено.

"Якщо порівняти з будь-яким періодом будь-яких попередніх років, це зменшення кількості загиблих майже в 5 разів за відповідний період. Кількість обстрілів зменшилася, за різними підрахунками, у від 10 до 15 разів. Те, що відбувається з початку року - це прикра така тенденція на переривання цього безпрецедентного періоду режима припинення вогню. Безпрецедентного, якщо дивитися на історію сучасних військових конфліктів", - сказав Арестович.

"Якщо, як деякі гарячі голови кажуть, знову починати стріляти - це будуть десятки загиблих щомісяця. Це тупиковий шлях, я одразу хочу це заявити", - додав він.

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