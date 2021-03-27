С 29 марта Черниговщина официально переходит в "красную" зону карантина, - Немчинов

На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о переводе Черниговской области в "красную" зону карантина с 29 марта.

Об этом в своем Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам

техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить: - с 00 часов 00 минут 29 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черниговской области и применить на территории Черниговской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - отметил Немчинов.

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Как сообщалось, по состоянию на 27 марта в Киеве и 20 областях превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19. А в "красную" зону добавились еще две области - Ривненская и Черниговская.