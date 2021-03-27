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Новини Коронавірус і карантин
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З 29 березня Чернігівщина офіційно потрапляє до "червоної" зони карантину, - Немчінов

З 29 березня Чернігівщина офіційно потрапляє до

На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було ухвалено рішення про переведення Чернігівської області в "червону" зону карантину з 29 березня.

Про це у своєму Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами засідання комісія вирішила встановити з 00:00 29 березня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернігівської області та застосувати на території Чернігівської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - зазначив Немчінов.

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Як повідомлялося, станом на 27 березня в Києві і 20 областях перевищено норми госпіталізації пацієнтів із COVID-19. А в "червону" зону додалися ще дві області - Рівненська і Чернігівська.

Автор: 

карантин (18172) Чернігівщина (1584) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (208) коронавірус (19923)


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Свято наближається. Ура!
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27.03.2021 14:10 Відповісти
анонсируют прям как праздник какой-то..
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27.03.2021 14:13 Відповісти
Чому з 29, а не негайно? Дають розвинутися ситуації?
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27.03.2021 14:13 Відповісти
 
 