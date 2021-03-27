З 29 березня Чернігівщина офіційно потрапляє до "червоної" зони карантину, - Немчінов

На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було ухвалено рішення про переведення Чернігівської області в "червону" зону карантину з 29 березня.

Про це у своєму Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами засідання комісія вирішила встановити з 00:00 29 березня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернігівської області та застосувати на території Чернігівської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - зазначив Немчінов.

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Як повідомлялося, станом на 27 березня в Києві і 20 областях перевищено норми госпіталізації пацієнтів із COVID-19. А в "червону" зону додалися ще дві області - Рівненська і Чернігівська.