Количество больных COVID-19 в мире превысило 127,3 млн человек

По состоянию на утро 28 марта количество больных COVID-19 в мире составляет 127 млн 306 тыс. 311 человек.

При этом 102 582 040 человек выздоровели, 2 789 915 человек - умерли.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Наибольшее количество больных COVID-19 зафиксировано в США, где заразились 30 917 130 человек, умерли - 562 012.

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На втором месте Бразилия, где количество инфицированных составляет 12 490 362 человека, умерли - 310 694. На третьем месте Индия - 11 971 624 больных, зафиксировано 161 586 смертей от COVID-19.

Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 11 932 новых случая заражения, 3 343 человека - выздоровели.