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Количество больных COVID-19 в мире превысило 127,3 млн человек

Количество больных COVID-19 в мире превысило 127,3 млн человек

По состоянию на утро 28 марта количество больных COVID-19 в мире составляет 127 млн 306 тыс. 311 человек.

При этом 102 582 040 человек выздоровели, 2 789 915 человек - умерли.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Наибольшее количество больных COVID-19 зафиксировано в США, где заразились 30 917 130 человек, умерли - 562 012.

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На втором месте Бразилия, где количество инфицированных составляет 12 490 362 человека, умерли - 310 694. На третьем месте Индия - 11 971 624 больных, зафиксировано 161 586 смертей от COVID-19.

Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 11 932 новых случая заражения, 3 343 человека - выздоровели.
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Топ комментарии
+4
https://www.anti-empire.com/questions-raised-after-fatal-florida-motorcycle-crash-listed-as-covid-19-death/

вот, например
молодой мотоциклист в США погиб в дтп, но умер от ковида
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28.03.2021 10:50
+3
Свиняче-курячий грипп Юля Тимошенко вылечила за 5 хвилин
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28.03.2021 09:37
+3
Я бы даже больше сказал; если бы не намордники, то смертей было бы ещё больше - от диабета, от рака, от инфарктов и инсультов. А так их маски спасают )
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28.03.2021 10:45
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Свиняче-курячий грипп Юля Тимошенко вылечила за 5 хвилин
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28.03.2021 09:37 Ответить
АбинеЮлька.
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28.03.2021 09:44 Ответить
так в 2009 году был не просто сезонный грипп а штам A(H1N1), он же испанка , который в начале 20 века забрал 100 млн.жизней в Мире,
так что короновирус по сравнению с испанкой легкий насморк
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28.03.2021 10:04 Ответить
То есть если бы не короновирус то эти 2789915 из 127 млн. болевших были все живы не смотря то что подавляющее большинство умерших от короновируса люди в возрасте и имеющие хронические смертельные болезни?
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28.03.2021 09:57 Ответить
ну молодых тоже много полегло, которые могли прожить еще не один десяток лет...в США в подборке по летальности пожилых вообще меньше четверти из 548 тысяч...
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28.03.2021 10:06 Ответить
откуда дровишки?
" что последние три месяца наблюдается рост заболеваемости в возрастной группе 60+, в этой группе также наиболее критическое течение заболевания.75-80% всех летальных случаев регистрируется именно в этой возрастной группе. "https://interfax.com.ua/news/general/732027.html
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28.03.2021 10:31 Ответить
https://www.anti-empire.com/questions-raised-after-fatal-florida-motorcycle-crash-listed-as-covid-19-death/

вот, например
молодой мотоциклист в США погиб в дтп, но умер от ковида
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28.03.2021 10:50 Ответить
Я бы даже больше сказал; если бы не намордники, то смертей было бы ещё больше - от диабета, от рака, от инфарктов и инсультов. А так их маски спасают )
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28.03.2021 10:45 Ответить
Дуже переживаю за здоров'я Сєні Сєнєєвіча Чапаєва
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28.03.2021 10:03 Ответить
Манипулятивный заголовок для создания видимости, что В ДАННЫЙ МОМЕНТ болеет 127,3 миллиона человек. Так страшнее. Так на самом деле бессмысленные лохдауны выглядят более оправданными.
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28.03.2021 11:43 Ответить
Так легче открываются кошельки.....
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28.03.2021 14:14 Ответить
Всі наче вже зрозуміли як укалоцаца, але Головне ніхто не знає як лікуватись від вірусу-каронного. Ловите?!
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28.03.2021 21:13 Ответить
 
 