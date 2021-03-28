Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 127,3 млн осіб
Станом на ранок 28 березня кількість хворих на COVID-19 у світі становить 127 млн 306 тис. 311 осіб.
Водночас 102 582 040 осіб одужали, 2 789 915 людей померли.
Про це свідчать дані сайту Worldometer, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Найбільшу кількість хворих на COVID-19 зафіксовано в США, де заразилися 30 917 130 осіб, померло - 562 012.
На другому місці - Бразилія, де кількість інфікованих становить 12 490 362 особи, померло - 310 694. На третьому місці - Індія (11 971 624 хворі, зафіксовано 161 586 смертей від COVID-19).
Як повідомлялося, в Україні за добу від COVID-19 померли 203 людини, зафіксовано 11 932 нові випадки зараження, 3 343 людини одужали.
Топ коментарі
+4 Андрій Сокілко
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+3 Толык
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так что короновирус по сравнению с испанкой легкий насморк
" что последние три месяца наблюдается рост заболеваемости в возрастной группе 60+, в этой группе также наиболее критическое течение заболевания.75-80% всех летальных случаев регистрируется именно в этой возрастной группе. "https://interfax.com.ua/news/general/732027.html
вот, например
молодой мотоциклист в США погиб в дтп, но умер от ковида