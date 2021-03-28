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Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 127,3 млн осіб

Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 127,3 млн осіб

Станом на ранок 28 березня кількість хворих на COVID-19 у світі становить 127 млн 306 тис. 311 осіб.

Водночас 102 582 040 осіб одужали, 2 789 915 людей померли.

Про це свідчать дані сайту Worldometer, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Найбільшу кількість хворих на COVID-19 зафіксовано в США, де заразилися 30 917 130 осіб, померло - 562 012.

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На другому місці - Бразилія, де кількість інфікованих становить 12 490 362 особи, померло - 310 694. На третьому місці - Індія (11 971 624 хворі, зафіксовано 161 586 смертей від COVID-19).

Як повідомлялося, в Україні за добу від COVID-19 померли 203 людини, зафіксовано 11 932 нові випадки зараження, 3 343 людини  одужали.
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Топ коментарі
+4
https://www.anti-empire.com/questions-raised-after-fatal-florida-motorcycle-crash-listed-as-covid-19-death/

вот, например
молодой мотоциклист в США погиб в дтп, но умер от ковида
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28.03.2021 10:50
+3
Свиняче-курячий грипп Юля Тимошенко вылечила за 5 хвилин
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28.03.2021 09:37
+3
Я бы даже больше сказал; если бы не намордники, то смертей было бы ещё больше - от диабета, от рака, от инфарктов и инсультов. А так их маски спасают )
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28.03.2021 10:45
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Свиняче-курячий грипп Юля Тимошенко вылечила за 5 хвилин
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28.03.2021 09:37 Відповісти
АбинеЮлька.
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28.03.2021 09:44 Відповісти
так в 2009 году был не просто сезонный грипп а штам A(H1N1), он же испанка , который в начале 20 века забрал 100 млн.жизней в Мире,
так что короновирус по сравнению с испанкой легкий насморк
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28.03.2021 10:04 Відповісти
То есть если бы не короновирус то эти 2789915 из 127 млн. болевших были все живы не смотря то что подавляющее большинство умерших от короновируса люди в возрасте и имеющие хронические смертельные болезни?
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28.03.2021 09:57 Відповісти
ну молодых тоже много полегло, которые могли прожить еще не один десяток лет...в США в подборке по летальности пожилых вообще меньше четверти из 548 тысяч...
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28.03.2021 10:06 Відповісти
откуда дровишки?
" что последние три месяца наблюдается рост заболеваемости в возрастной группе 60+, в этой группе также наиболее критическое течение заболевания.75-80% всех летальных случаев регистрируется именно в этой возрастной группе. "https://interfax.com.ua/news/general/732027.html
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28.03.2021 10:31 Відповісти
https://www.anti-empire.com/questions-raised-after-fatal-florida-motorcycle-crash-listed-as-covid-19-death/

вот, например
молодой мотоциклист в США погиб в дтп, но умер от ковида
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28.03.2021 10:50 Відповісти
Я бы даже больше сказал; если бы не намордники, то смертей было бы ещё больше - от диабета, от рака, от инфарктов и инсультов. А так их маски спасают )
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28.03.2021 10:45 Відповісти
Дуже переживаю за здоров'я Сєні Сєнєєвіча Чапаєва
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28.03.2021 10:03 Відповісти
Манипулятивный заголовок для создания видимости, что В ДАННЫЙ МОМЕНТ болеет 127,3 миллиона человек. Так страшнее. Так на самом деле бессмысленные лохдауны выглядят более оправданными.
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28.03.2021 11:43 Відповісти
Так легче открываются кошельки.....
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28.03.2021 14:14 Відповісти
Всі наче вже зрозуміли як укалоцаца, але Головне ніхто не знає як лікуватись від вірусу-каронного. Ловите?!
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28.03.2021 21:13 Відповісти
 
 