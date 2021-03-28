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Кулеба: Усиленный режим прекращения огня на Донбассе почти разрушен

Кулеба: Усиленный режим прекращения огня на Донбассе почти разрушен

Рост количества обстрелов со стороны наемников РФ на Донбассе демонстрирует, что усиленный режим прекращения огня почти разрушен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в колонке для французского издания Le Figaro, опубликованной 28 марта. 

Он отметил, что война на Донбассе длится семь лет и за это время удалось достичь конструктивных сдвигов, таких как: освобождение удерживаемых лиц, восстановление моста в Станице Луганской, разведение сил и средств на нескольких участках

"К сожалению, несмотря на грандиозные дипломатические усилия Украины, Франции и Германии для достижения мира, ни устойчивого решения так и не было достигнуто. Режим прекращения огня в дальнейшем нарушается, еженедельно мы теряем человеческие жизни. Ситуация безопасности продолжает ухудшаться. Цифры говорят сами за себя. За пять месяцев от 27 июля 2020 года, когда был введен усиленный режим прекращения огня, до конца 2020 года четверо украинских военнослужащих погибли в результате боевых действий, 21 был ранен. Уже в первые два месяца 2021 года были убиты 14 украинских военнослужащих и 35 получили ранения. Один местный житель трагически погиб во время обстрелов. Явный рост количества обстрелов демонстрирует, что усиленный режим прекращения огня почти разрушен", – заявил министр.

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Напомним, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.

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Топ комментарии
+43
усиленный режим прекращения огня??? это как и куда??? лопухи до сих пор надеятся на здравый смысл в пустой касапский голове..
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28.03.2021 12:18
+35
Припинення вогню, або є, або його нема. Зелень знов намагається пропетляти між краплями.
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28.03.2021 12:20
+21
Усиленный режим прекращения огня почти разрушен.
Подвиды режима прекращения огня:
- слабый;
- частичный;
- неполный;
- усиленный;
- особо прочный;
- летний;
- зимний;
- шипованный;
- всесезонный;
- демисезонный;
- полный;
- лайт;
- фьюжн;
- мак три;
- с досадными недоразумениями

© сеть
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28.03.2021 12:38
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"на грандиозные дипломатические усилия Украины, Франции и Германии для достижения мира"
мы пахали я и трактор
Источник: https://censor.net/ru/n3256045
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29.03.2021 07:50 Ответить
Шо он несет
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29.03.2021 08:59 Ответить
Происходит , обычная гос. измена , с 19-го года постепенная сдача интересов Украины В место того , что бы делать все для усиления армии и позиций на границе с Лугандоном , чтобы русня даже пукнуть боялась в сторону Украинских позиций , Зеленский с шоблой сдают территории и ищет мир в глазах ***** вспомните сивоху с платформой мира Рассказы про гуманитарную катастрофу в Крыму , как повод дать воду Там идет война и стрелять надо на опережение , а не просто не стрелять
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29.03.2021 09:21 Ответить
"Кулеба: Усиленный режим прекращения огня на Донбассе почти разрушен"

А вот Мендель так не считает.
Согласно Мендель, потери ВСУ нисколько не мешают прогрессу "мирного" процесса.
Вы б там в ОП и МИДе мифологию какую-нибудь общую сочинили бы, чтобы врать убедительнее.
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29.03.2021 09:38 Ответить
К Кулє в дом забєжал маньяк і сказал так: тєпєрь я буду жить в трьох твоіх комнатах і буду єжеднєвно драть твою жену.
Куля прівьол двух собутильніков, оні випілі с маньяком о рєжимє прєкращєнія **лі на женє, согласно которому жена будєт у маньяка єжеднєвно і добровольно сасать.
Так продолжалось пару нєдєль, послє чєго маньяк начал послє каждого подсоса проставлять женє Кулі палку.
Куля возмущьонно заявіл что рєжим прєкращєнія **лі на женє почті разрушен.
Сосєді молча подумалі: Хорошо что хоть в етот раз он нє обвініл жену.
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29.03.2021 10:16 Ответить
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