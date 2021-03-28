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Кулеба: Посилений режим припинення вогню на Донбасі майже зруйновано

Кулеба: Посилений режим припинення вогню на Донбасі майже зруйновано

Зростання кількості обстрілів із боку найманців РФ на Донбасі демонструє, що посилений режим припинення вогню майже зруйновано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в колонці для французького видання Le Figaro, опублікованій 28 березня.

Він зазначив, що війна на Донбасі триває сім років і за цей час вдалося досягти конструктивних зрушень, зокрема звільнення утримуваних осіб, відновлення моста в Станиці Луганській, розведення сил і засобів на кількох ділянках.

"На жаль, попри грандіозні дипломатичні зусилля України, Франції та Німеччини для досягнення миру жодного сталого вирішення так і не було досягнуто. Режим припинення вогню надалі поршується, щотижня ми втрачаємо людські життя. Безпекова ситуація продовжує погіршуватися. Цифри свідчать самі за себе. За п’ять місяців від 27 липня 2020 року, коли було введено посилений режим припинення вогню, до кінця 2020 року 4 українські військовослужбовці загинули внаслідок бойових дій, 21 було поранено. Уже у перші два місяці 2021 року було вбито 14 українських військовослужбовців і 35 поранено. Один місцевий мешканець трагічно загинув під час обстрілів. Явне зростання кількості обстрілів демонструє, що посилений режим припинення вогню майже зруйновано", - заявив міністр.

Читайте також: У Путіна стратегія "почекаємо і подивимося", він вичікує, щоб вирішити конфлікт на Донбасі мовою ультиматумів, - Кулеба

Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) унаслідок ворожого обстрілу загинули чотири українські військовослужбовці, а ще двоє зазнали поранень. Окупанти застосували міномети, які заборонені Мінськими угодами.
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Топ коментарі
+43
усиленный режим прекращения огня??? это как и куда??? лопухи до сих пор надеятся на здравый смысл в пустой касапский голове..
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28.03.2021 12:18
+35
Припинення вогню, або є, або його нема. Зелень знов намагається пропетляти між краплями.
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28.03.2021 12:20
+21
Усиленный режим прекращения огня почти разрушен.
Подвиды режима прекращения огня:
- слабый;
- частичный;
- неполный;
- усиленный;
- особо прочный;
- летний;
- зимний;
- шипованный;
- всесезонный;
- демисезонный;
- полный;
- лайт;
- фьюжн;
- мак три;
- с досадными недоразумениями

© сеть
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28.03.2021 12:38
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"на грандиозные дипломатические усилия Украины, Франции и Германии для достижения мира"
мы пахали я и трактор
Источник: https://censor.net/ru/n3256045
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29.03.2021 07:50 Відповісти
Шо он несет
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29.03.2021 08:59 Відповісти
Происходит , обычная гос. измена , с 19-го года постепенная сдача интересов Украины В место того , что бы делать все для усиления армии и позиций на границе с Лугандоном , чтобы русня даже пукнуть боялась в сторону Украинских позиций , Зеленский с шоблой сдают территории и ищет мир в глазах ***** вспомните сивоху с платформой мира Рассказы про гуманитарную катастрофу в Крыму , как повод дать воду Там идет война и стрелять надо на опережение , а не просто не стрелять
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29.03.2021 09:21 Відповісти
"Кулеба: Усиленный режим прекращения огня на Донбассе почти разрушен"

А вот Мендель так не считает.
Согласно Мендель, потери ВСУ нисколько не мешают прогрессу "мирного" процесса.
Вы б там в ОП и МИДе мифологию какую-нибудь общую сочинили бы, чтобы врать убедительнее.
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29.03.2021 09:38 Відповісти
К Кулє в дом забєжал маньяк і сказал так: тєпєрь я буду жить в трьох твоіх комнатах і буду єжеднєвно драть твою жену.
Куля прівьол двух собутильніков, оні випілі с маньяком о рєжимє прєкращєнія **лі на женє, согласно которому жена будєт у маньяка єжеднєвно і добровольно сасать.
Так продолжалось пару нєдєль, послє чєго маньяк начал послє каждого подсоса проставлять женє Кулі палку.
Куля возмущьонно заявіл что рєжим прєкращєнія **лі на женє почті разрушен.
Сосєді молча подумалі: Хорошо что хоть в етот раз он нє обвініл жену.
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29.03.2021 10:16 Відповісти
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