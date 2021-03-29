"Будет сумасшедшая заболеваемость": иммунолог Аристов спрогнозировал сроки новых локдаунов в Украине
В Украине будет еще несколько локдауна из-за скачков заболеваемости коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил иммунолог Вадим Аристов в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24".
"С недели на неделю у нас будет общенациональный локдаун, далее ситуация немного стабилизируется, и, возможно, если его продержат больше трех недель, она пойдет вниз. Только снимут локдаун – все начнет идти в гору, но с повышением температуры, влажности нам будет немного легче", - сказал он.
Новый огромный всплеск, по мнению врача, ожидается к осени.
"Далее осенью у нас будет сумасшедшая заболеваемость, и, скорее всего, новый локдаун, далее зимой. И очень важно, чтобы все поняли, что за месяц, как ждут многие бизнесмены, все это не разрешится", — сказал он.
Ранее иммунолог Борис Донской заявил, что повторное заражение коронавирусом маловероятно.
Пожалуйста, подождите...
Вчора вийшов в парк у своєму районі (Київ): футбольний майданчик заповнений, баскетбольний заповнений, тренажери зайняті, лавочки теж, на доріжках натовпи людей. Ясна річ, всі без масок...
А того ж дня, по одному з телеканалів був фільм Ж.Бадожвох про Андорру. Так в Андоррі в термальних басейнах всі відпочиваючі в масках (саме так, в плавках/купальниках і масках).
Питання: яка країна швидше здолає пандемію - Україна чи Андорра?
Вот в Австралии ковид абсолютно предсказуем, Премьерша штата Квинсленд, Настя Палащук (известная поклонникам ее таланта как "Мисс Пигги"), закрыла город Брисбен на 3 дня в локдаун.
А почему?
А потому, что с 1-го апреля заканчиваются все выплаты федералов по ковиду, и это у Насти последний шанс выполнить указания методички, не за свой же счет ей лохторат запирать?
Гуляют то за счет федеральный.
Квинслендовсkий фюрер:
Мисс Пигги:
Чи держава не планує масову імунізацію населення ?
Только все предыдущие столетия вокруг него не устраивали танцы с бубном, а щас раскрутили стандартную болезнь до масштабов мировой пандемии. Хотя коэфициент смертности нигде особо не изменился. Но всем пох. Бо так удобно никуя не делать, штамповать ничем не обеспеченное бабло и списывать все косяки на мифическую пандемию.
прогноз специалиста, между прочим
А то ,та одноразова, що купив у березні 2020 року, не витримає навантаження))
Все или почти все носят маски не несколько часов ,а днями и неделями и на них накапливается т,с. вирус !!! Именно маски и являются основным источником распространения
Как это избежать ? Только бесплатным распространением в организациях,учебных, медицинских учреждениях, отделах соц защиты, при входах торговую сеть и транспорт...
Да, это дорого но ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ жизнь бесценная
Хорошо что я телевизор пять лет не смотрю.
ДОСІ БРЕХАТИ ЧОРТИ ПОРЕПАНІ - НЕМАЄ НІЯКОЇ ПАНДЕМІЇ, Є ЕПІДЕМІЯ
ЗАХВОРЮВАННЯ ВІРУСОМ ГРИПУ НА ЦИФРАХ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
ДЕКІЛЬКА РОКІВ НАЗАД, ЯК ЩО Б НЕ ПАНІКА, ТО ЛЮДИ ХВОРІЛИ ПО
ДОМАМ І НІЯКОГО ШУМУ ВЗАГАЛІ НЕ БУЛО. До речі люди без ШВЛ
не можуть дихати не із за захворювання пневмонієй, а тому що їм дають ліки
які відключають м язи дихальної системи (стандарти лікування ВОЗ)
"Далее осенью у нас будет сумасшедшая заболеваемость, и, скорее всего, новый локдаун, далее зимой. И очень ВАЖНО, чтобы все поняли, что за месяц, как ЖДУТ многие БИЗНЕСМЕНЫ, все это не разрешится".
То есть "ждут бизнесмены" - ключевое слово...ска,вот вам и "локдаун", дальше можно не продолжать......