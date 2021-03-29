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"Будет сумасшедшая заболеваемость": иммунолог Аристов спрогнозировал сроки новых локдаунов в Украине

В Украине будет еще несколько локдауна из-за скачков заболеваемости коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил иммунолог Вадим Аристов в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24".

"С недели на неделю у нас будет общенациональный локдаун, далее ситуация немного стабилизируется, и, возможно, если его продержат больше трех недель, она пойдет вниз. Только снимут локдаун – все начнет идти в гору, но с повышением температуры, влажности нам будет немного легче", - сказал он.

Новый огромный всплеск, по мнению врача, ожидается к осени.

"Далее осенью у нас будет сумасшедшая заболеваемость, и, скорее всего, новый локдаун, далее зимой. И очень важно, чтобы все поняли, что за месяц, как ждут многие бизнесмены, все это не разрешится", — сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Николаеве не хватает медиков для лечения больных коронавирусом. Задействован весь возможный ресурс, - горсовет

Ранее иммунолог Борис Донской заявил, что повторное заражение коронавирусом маловероятно.
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Топ комментарии
+26
Клоуны продолжат издеваться над идиотами.
( справка: идиоты это не душевнобольные, это умственно отсталые люди)
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29.03.2021 07:44
+19
Олигархи стали богаче, остальные беднее, все по плану.
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29.03.2021 07:52
+17
Эта болезнь с человечеством теперь навсегда.
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29.03.2021 07:47
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"Будет сумасшедшая заболеваемость" - згоден на всі 100%, осо особливо коли потепліє і почнуться пікніки, а там далі Великдень і травневі. ..
Вчора вийшов в парк у своєму районі (Київ): футбольний майданчик заповнений, баскетбольний заповнений, тренажери зайняті, лавочки теж, на доріжках натовпи людей. Ясна річ, всі без масок...
А того ж дня, по одному з телеканалів був фільм Ж.Бадожвох про Андорру. Так в Андоррі в термальних басейнах всі відпочиваючі в масках (саме так, в плавках/купальниках і масках).
Питання: яка країна швидше здолає пандемію - Україна чи Андорра?
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29.03.2021 09:36 Ответить
ещё один идиот прогнозист появился чума 2021 гнать таких как он тварей с УКРАИНЫ
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29.03.2021 09:44 Ответить
Прогнизист хренов.
Вот в Австралии ковид абсолютно предсказуем, Премьерша штата Квинсленд, Настя Палащук (известная поклонникам ее таланта как "Мисс Пигги"), закрыла город Брисбен на 3 дня в локдаун.
А почему?
А потому, что с 1-го апреля заканчиваются все выплаты федералов по ковиду, и это у Насти последний шанс выполнить указания методички, не за свой же счет ей лохторат запирать?
Гуляют то за счет федеральный.

Квинслендовсkий фюрер:
"Буде божевільна захворюваність": імунолог Арістов спрогнозував терміни нових локдаунів в Україні - Цензор.НЕТ 3375

Мисс Пигги:
"Буде божевільна захворюваність": імунолог Арістов спрогнозував терміни нових локдаунів в Україні - Цензор.НЕТ 2466
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29.03.2021 09:47 Ответить
Ви би порозслідували. Може вам її кляті москалі підкинули? Бо в них руки довгі.
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29.03.2021 10:32 Ответить
Ну, судя по тому, что в Квинсленде нашли "русский стрейн ковида", рука Кремля, действительно, может быть длинная.
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29.03.2021 11:28 Ответить
Хорошо ловились сомики на реке что в Брисбене. С кормы на самодур. Давно правда там был. В Брисбене есть университет и там был славянский факультет. С изучением кстати на выбор базового языка (русский, украинский, польский итд) так для тех лет нас экипаж пас-лайнера ЧМП, тх\б *Леонид Собинов* удивляло крепко то что студентам приобреталось за счёт универа в круиз на советский лайнер для языковой практики. Но в чём стёб и мулька? В том что сов-морякам запрещалось общение с иностранцами на борту пас-лайнера. Ну кроме служб сервиса конечно. А на общение и было расчитано на экипаж студентами! Речь о времени 1974-80гг. Потом из за Афгана многие наши лайнеры были убраны конкурентами в том числе и санкциями с хороших пас-линий и крузного рынка. Всё правда.
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30.03.2021 00:09 Ответить
Так вакцина ж має вирішити цю проблему...
Чи держава не планує масову імунізацію населення ?
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29.03.2021 09:55 Ответить
А шо было не ясно шо грипп никуда не исчезнет?
Только все предыдущие столетия вокруг него не устраивали танцы с бубном, а щас раскрутили стандартную болезнь до масштабов мировой пандемии. Хотя коэфициент смертности нигде особо не изменился. Но всем пох. Бо так удобно никуя не делать, штамповать ничем не обеспеченное бабло и списывать все косяки на мифическую пандемию.
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29.03.2021 10:00 Ответить
я до этого за всю жизнь не слышал чтоб от гриппа кто-то умер, а теперь...
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29.03.2021 10:41 Ответить
Ну да, терь с каждого утюга свистят - попробуй не услышать - в ковиддиссиденты запишут
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29.03.2021 10:47 Ответить
я имел ввиду круг знакомых, и информация передается не через сми в этом случае...
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29.03.2021 10:51 Ответить
Всё когдато случается в первый раз.
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29.03.2021 10:57 Ответить
моя сусідка в 1979 році померла від гриппу. В 2019 знайома також. Ще один сусід на початку 90 років помер. від якоїсь злісної пневмонії за три дні. Не старий ще був 35-40 років. В кінці 80 років лікувався в офтальмології в Херсоні Там була дівчинка 16 рочків. Осліпла після гриппу. Так що грипп також дуже падлюча хвороба.
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29.03.2021 16:45 Ответить
Умирают и от обычного гриппа, вернее от осложнений вызванных гриппом. Странно что вы не слышали
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29.03.2021 22:48 Ответить
Грипп, говоришь? А ты про "испанку" что-нибудь слышал?
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29.03.2021 13:36 Ответить
імунолог арістов-ссучене чьмо і виродок.
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29.03.2021 10:24 Ответить
лишь только потому, что тебе не нравится его прогноз ?
прогноз специалиста, между прочим
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29.03.2021 20:59 Ответить
То мабуть мені треба купити нову маску!
А то ,та одноразова, що купив у березні 2020 року, не витримає навантаження))
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29.03.2021 10:35 Ответить
А я вчера куртку достал вместо пальтишка. Пошёл в магазин. Сунул руку в карман - а намордника нетути! Караул! Хорошо шо щас на входе сжаливаются и продают. А потом в другой карман руку сунул - а вот жеж он! С прошлой весны который! Зря 3 гривны потратил вобщем
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29.03.2021 10:50 Ответить
Включите логику !!!
Все или почти все носят маски не несколько часов ,а днями и неделями и на них накапливается т,с. вирус !!! Именно маски и являются основным источником распространения
Как это избежать ? Только бесплатным распространением в организациях,учебных, медицинских учреждениях, отделах соц защиты, при входах торговую сеть и транспорт...
Да, это дорого но ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ жизнь бесценная
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29.03.2021 10:56 Ответить
.. а нижнее бельё Вы тоже неделями носите? Не пытались стирать?
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29.03.2021 18:04 Ответить
Стирать одноразовую масочку предлагаешь?Ее на два часа хватает,потом выкидывай.А нарид наш из карманов одну и ту же вытаскивает.
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29.03.2021 19:33 Ответить
.. ну так нарИд то и носит одноразовые масочки по несколько месяцев как и нижнее бельё. Этот же нарИд и в ванную ходит раз в месяц....посмотреть..есть ли вода? Кто использует одноразовую масочку месяцами... тому и остальное по барабану. Это уважение к себе. Именно таких и надо обходить десятой дорогой. И не одноразовую масочку я предлагаю стирать. Прекрасно ведь понимаете..о какой масочке речь!!! Есть отличные ..подвергающиеся многоразовой стирке ..масочки...и если Вы себя уважаете... то купите 2-3 и хоть чем то чуть себя обезопасите. А вот о нарИде...тут Вы правы..)))
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29.03.2021 20:42 Ответить
"Далее осенью у нас будет сумасшедшая заболеваемость" и смертность. Да-да. Люди начнут отваливаться от вакцины.
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29.03.2021 11:05 Ответить
В суботу 60 немецких бортов приземлилось в Пальма-де Майорка ,а вчера еще 70 ,которые привезли "законопослушных" фрицев праздновать Пасхальные праздники ,а в Украине повылазили не врачи , а служители вирусного ада,которого распронило по всему миру лукавое отродье,решившее заработать на человечестве, многомилярдные монеты ,при том сократив на несколько лярдов население земли .
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29.03.2021 11:20 Ответить
.. ну а чего Вы не продолжили..что обязательное тестирование на прилёт... и обязательное тестирование на прилёт назад в Германию? И всё за свой счёт!! И о нонсенсах молчите..!? Что испанцам с материка на Пальму нельзя..а немцам можно. Что немцам по Германии нельзя путешествовать на на Пальму можно!! И что на Пальме комендантский час с 22.00 до 06.00. И что маски обязательны везде...а на улице,..если толпа более 10 человек ..то тоже маски.. и что бары и рестораны до 17.00... с 30 процентной заполняемостью... И за нарушение штрафы... и никто даже не пытается их оспаривать... иначе депортация в течении 12 часов с волчьим билетом. Да и что сравнивать действительно законопослушных немцев..с откровенным стадом дикарей! Даже Турция махнула рукой! У них также комендантский час и закрытое воскресение... но для наших можно всё... только чтобы обозначил своё скотство наличием паспорта!!
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29.03.2021 18:33 Ответить
..ну а че Вы не начинали о том,что бы и украинцы были законослушными ? и без оскорблений украинцев .Видение скотов,особенность скотских глаз.Да и что сравнивать действительно законопослушных украинцев..с откровенным стадом немецких дикарей! Так правильней ,ибо на Пальму де Майорка именно они и ломанулись...
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29.03.2021 19:29 Ответить
.не надо передёргивать и писать чушь! Именно немцы реально законопослушные и вне своей страны ведут себя вполне цивилизованно, чего о скоте сказать не могу.... Как без эпидемии коронавируса..так и при эпидемии. Мне достаточно отчётов экипажей о поведении пассажиров рейса Киев-Дюссельдорф и Киев- Шарм Аль Шейх... Или Вам рассказать о разнице, или Вы сами поймёте? Мне достаточно того..что все на немецком рейсе сидят в масках и молчат.... И достаточно египетского рейса...где летит скот... И обидно..что это украинский скот!!! И это не оскорбление..а констатация факта... О политической составляющей мышлении скота...я вообще молчу... Есть законопослушные украинцы.....))) Но почему то на немецком рейсе они законопослушны.. ( в какой то мере)... а на египетском стадо... (без меры) Надеюсь Вы понимаете... что самое страшное...это то что они НИЧЕГО не боятся.. Ни штрафов.. ни увещеваний... ничего..!! Командиры экипажей во избежании конфликтов со стадом кабинному экипажу приказывают не вступать в конфликты.. не заставлять одеть маски... Это что говорить стаду свиней перестать валяться в грязи. Столкнётесь...поймёте...!! И тогда вспомните меня.
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29.03.2021 20:34 Ответить
"летайте самолетами аерофлота " - из диспетчерской только это можно и увидеть ,но не более.Что украинцы в немецком обществе- такие же как немцы ,в итальянском такие же в испанском такие же как испанцы, ибо не выполняя законов того,или другого государства,где они работают и живут , они просто напросто возвращаются туда откуда приехали и живут по своим законам.
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29.03.2021 21:39 Ответить
... не из диспетчерской..мой дорогой непонимайка!!! Из самолёта!!! Словосочетание ** отчёт экипажей** позволило Вам сделать столь глубокомысленный вывод о диспетчерской!!??))).. Ну а после **летайте самолётами аэрофлота** и крайне **глубокомысленный ** спич о поведении разных национальностей в различных странах не оставляет сомнений ..что Вы пытаетесь писать о том.. в чём абсолютно не разбираетесь. Кстати выступления нашего национального позора с фамилией Зеленский ничем не отличается от Вашего написанного здесь...откровенного набора слов. И не более. К сожалению. Но наш Зеленский откровенный идиот... А Вам то это зачем?
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29.03.2021 22:33 Ответить
не потрібно розказувати про життя і поведінку різьних національностей, в різьних країнах тому, хто має реальне не тільки уявлення ,але і практику праці із людьми різьних націонпльностей і з різьних країн світу а не з "отчетности екипажей" , з елементарних людських відносин,і дальше ,не варто бути розумним за рахунок того,що когось бачите ідіотом.Це є точка зору,Ваша особиста,якщо не сказати більше...
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30.03.2021 00:10 Ответить
... Ну то скажу конкретніше!! От що Зеленський херню всяку поре, не думаючи, то і Максим Безфамільний... ))) Ну написане Вами реальний набір слів! Ви то хоча розумієте, що написали? Зеленський апріорі не розуміє, що каже, бо ідіот. Ви також? Хочете виглядати розумним? Зеленський також хоче...))))
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30.03.2021 00:31 Ответить
справа в тому,що мова йшла про борти і відпочинок німців в Іспанії,а "навігатор" із всіх сил старається доказувати, ось що,,, - Ви то хоча розумієте, що написали? Зеленський апріорі не розуміє, що каже, бо ідіот. Ви також?-Ви хоч розумієте курс мови(про що йшлося?) і як цей курс змінює "навгатор" набором слів , котрими з впертістю доказує про ідіотизм ,який нікому і даром не потрібний.Ніколи не буде х,,,рнею те, що є істина,адже в суботу 60 бортів з фріцами приземлилося в Іспанії,а в неділю ще 70 .Якщо хтось в цьому вбачає х,,ню ,то щоб побачити людину ,котра її несе ,йому варто подивитися в дзеркало.
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30.03.2021 11:00 Ответить
..Максимка... а Ви ще дурнійший за Зе!! Мова не про борти... і про ..взятих Вами в лапки слово..ЗАКОНОПОСЛУШНІ фріци. А далі пішла суцільна ідіотська маячні...Бо відповісти... мені... на те..що там карантинні обмеження... жорсткі правила...яких ..німці притримуються... не спромоглися..Почали знову нести ідіотську маячню про диспетчерів... життя іспанців та німців у іншіх країнах... І я порівняв німців з нашим стадом, бо на відміну від Вас бачу і німців і наших баранів... І це теж у ВАс викликало непорозуміння... Так що... мова про борти? Чи про Вашу схожість з Зеленським?!
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30.03.2021 15:49 Ответить
отже ,щоб не годувати дурника,краще замовчати і не уподіблюватися до його ідіотської "зеленої" маячні"
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30.03.2021 18:59 Ответить
..ти ..дурненьке явний неадекват...)))Мене до Зепогані приписав..))) Ідіот під VPN? Ну то буває... Дурненьких максимок тут достатньо..))
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30.03.2021 23:10 Ответить
А почему так? Потому что Зеленая власть полностью сорвала вакцинацию
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29.03.2021 11:33 Ответить
На коронавірус перехворіли вже близько половини населення. В другій половині чимало таких, хто захворіти не може. В коронавірусу залишилася вже не така велика база, як була в осени. І кількість інфікованих не може бути більше, ніж восени. Інша справа, що раніше тяжкий перебіг хвороби не турбував середній вік, та молодь, а зараз це стало актуальним для всіх.
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29.03.2021 11:39 Ответить
Та не надійся,при легкому перебігу будеш хворіти і вдруге і втретє
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30.03.2021 05:58 Ответить
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29.03.2021 11:49 Ответить
Походу от откопал новейшие предсказания Ванги?
Хорошо что я телевизор пять лет не смотрю.
"Буде божевільна захворюваність": імунолог Арістов спрогнозував терміни нових локдаунів в Україні - Цензор.НЕТ 4894
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29.03.2021 11:54 Ответить
Задрали ети липовые имунологи начинаешь что-то искать про них и находишь что они просто какие-то писаки без образования
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29.03.2021 12:54 Ответить
нет никакого вируса, политики и бизнесмены за бугром оболванивают биомассу для своего обогащения плюс возможность контролировать население чтобы не вылазили
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29.03.2021 14:09 Ответить
Вообще никаких вирусов нет. Да и бактерий тоже. Они бы не смогли удержаться на плоской Земле. Их бы всех сдуло.
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29.03.2021 14:50 Ответить
!
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29.03.2021 14:57 Ответить
ого, круто ) видишь , ты дальше Аристова пошел
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29.03.2021 15:04 Ответить
Нет, Земля всё-таки плоская, потому, что если бы она было круглая, вся вода на Земле стекла бы вниз, к южному полюсу Земли. И бактериям (и всему остальному) легче удержаться на Земле, если она плоская, потому, что они не соскальзывают по круглой Земле к центру тяготения, который находится, естественно, внизу.
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29.03.2021 20:48 Ответить
В Украине будет еще несколько локдауна из-за скачков заболеваемости коронавирусом.Как информирует https://censor.net/, об этом заявил иммунолог Вадим Аристов Источник: https://censor.net/ru/n3256107

ДОСІ БРЕХАТИ ЧОРТИ ПОРЕПАНІ - НЕМАЄ НІЯКОЇ ПАНДЕМІЇ, Є ЕПІДЕМІЯ
ЗАХВОРЮВАННЯ ВІРУСОМ ГРИПУ НА ЦИФРАХ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
ДЕКІЛЬКА РОКІВ НАЗАД, ЯК ЩО Б НЕ ПАНІКА, ТО ЛЮДИ ХВОРІЛИ ПО

ДОМАМ І НІЯКОГО ШУМУ ВЗАГАЛІ НЕ БУЛО. До речі люди без ШВЛ
не можуть дихати не із за захворювання пневмонієй, а тому що їм дають ліки
які відключають м язи дихальної системи (стандарти лікування ВОЗ)
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29.03.2021 14:50 Ответить
Треть населения Земли инфицирована палочкой Коха, и каждую секунду кто-нибудь ею заражается,и во всем мире умирают от туберкулёза миллионы.Это разве не эпидемия?Не пандемия?Но хертам,у нас же ковидло
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29.03.2021 19:30 Ответить
Новини про коронавірус зараз це саме більше зло ,вони все знають наперед и несуть всякий бред що на голову не налазять, зи опасно в больніцу попадать бо мало хто там може вижить.
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29.03.2021 15:05 Ответить
Идит такая политика что бы напугать население до смерти
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29.03.2021 15:17 Ответить
Кто этот сказочный долб****? Язык ему за такую чушь вырвать! Уже достали своим враньем по самые почки! сволочи.
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29.03.2021 16:06 Ответить
как задолбали эти вирусы и локДауны ... не тормозите экономику все вымрем
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29.03.2021 17:57 Ответить
Внимательно читайте:
"Далее осенью у нас будет сумасшедшая заболеваемость, и, скорее всего, новый локдаун, далее зимой. И очень ВАЖНО, чтобы все поняли, что за месяц, как ЖДУТ многие БИЗНЕСМЕНЫ, все это не разрешится".
То есть "ждут бизнесмены" - ключевое слово...ска,вот вам и "локдаун", дальше можно не продолжать......
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29.03.2021 19:23 Ответить
Дать бы десяточку хоть одному провидцу за брехню!
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29.03.2021 20:04 Ответить
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