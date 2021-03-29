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Вакцинироваться препаратами разных производителей можно лишь при условии их однотипности, - эпидемиолог

Вакцинироваться препаратами разных производителей можно лишь при условии их однотипности, - эпидемиолог

Вакцинироваться препаратами разных производителей можно в экстренных случаях при условии их однотипности.

Об этом 29 марта, на пресс конференции в Киеве сообщила главный специалист МОЗ по специальности "Эпидемиология" Наталья Виноград, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не располагаю информацией о возможности использования другой по типу вакцины. В опыте предыдущих лет бывало, что использовали однотипные вакцины разных производителей, хотя это было в экстренных случаях", - сказала эпидемиолог.

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Она подчеркнула, что вакцины CoviShield и CoronaVac, которые доступны в Украине, являются разными по типу.

Вакцина CoviShield - это векторная вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской биофармацевтической компанией AstraZeneca. Вакцина же CoronaVac, которая разработана китайской компанией Sinovac Biotech, является инактивированной вакциной.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 585 человек, всего - 198 465.

23 февраля в Украину прибыла партия из 500 тыс. Доз вакцины против коронавируса CoviShield, разработанная Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Кроме того, 25 марта в Украину доставили первую партию - 215 тыс. Доз - вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech.

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Также в Украине зарегистрирована вакцина американской компании Pfizer.
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Вакцинироваться препаратами разных производителей можно лишь при условии их однотипности, - эпидемиолог - Цензор.НЕТ 5124
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29.03.2021 13:01 Ответить
Вакцинироваться препаратами разных производителей можно лишь при условии их однотипности, - эпидемиолог - Цензор.НЕТ 2579
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29.03.2021 13:02 Ответить
Главное сверху спутником не забыть полирнуться
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29.03.2021 13:03 Ответить
5+
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29.03.2021 13:12 Ответить
і хто тепер розбереться в однотіпності, якщо санітар стєпашка завіз цілу кучу різнотіпного шмурдяка.
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29.03.2021 13:31 Ответить
Взагалі то, кожен такий "ескперт" як Наталія Виноград, має написати, " я особисто відповідаю своїм здоров'ям і свободою", далі по тексту, або не патякати.
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29.03.2021 13:34 Ответить
тобто якщо на баночці стоїть ковішильд а другій астразенека то колоть можна?
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29.03.2021 15:03 Ответить
в тій юшці з Гангу , що привіз зеленський є антитіла від усього - зебілам не завадить проколотись
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29.03.2021 15:14 Ответить
 
 