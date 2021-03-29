Вакцинироваться препаратами разных производителей можно лишь при условии их однотипности, - эпидемиолог

Вакцинироваться препаратами разных производителей можно в экстренных случаях при условии их однотипности.

Об этом 29 марта, на пресс конференции в Киеве сообщила главный специалист МОЗ по специальности "Эпидемиология" Наталья Виноград, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не располагаю информацией о возможности использования другой по типу вакцины. В опыте предыдущих лет бывало, что использовали однотипные вакцины разных производителей, хотя это было в экстренных случаях", - сказала эпидемиолог.

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Она подчеркнула, что вакцины CoviShield и CoronaVac, которые доступны в Украине, являются разными по типу.

Вакцина CoviShield - это векторная вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской биофармацевтической компанией AstraZeneca. Вакцина же CoronaVac, которая разработана китайской компанией Sinovac Biotech, является инактивированной вакциной.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 585 человек, всего - 198 465.

23 февраля в Украину прибыла партия из 500 тыс. Доз вакцины против коронавируса CoviShield, разработанная Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Кроме того, 25 марта в Украину доставили первую партию - 215 тыс. Доз - вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech.

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Также в Украине зарегистрирована вакцина американской компании Pfizer.