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Вопрос открытия летних площадок ресторанов в Киеве не рассматривается, - Госпотребслужба
В Киеве пока не планируют разрешать работу летних площадок. В столице сейчас действует жесткий карантин, которые запрещают прием посетителей заведениями питания.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас в столице разрешена работа заведений общественного питания только на вынос и при адресной доставке.
"Вопрос о работе летних площадок не рассматривается вообще", - отметил Рубан.
Напомним, с 20 марта в Киеве начал действовать жесткий карантин.
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Иван Петрович Сидоров
показать весь комментарий30.03.2021 13:54 Ответить Мне нравится 3
Don Bessam dc0e2bc1
показать весь комментарий30.03.2021 14:01 Ответить Мне нравится 1
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