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Вопрос открытия летних площадок ресторанов в Киеве не рассматривается, - Госпотребслужба

Вопрос открытия летних площадок ресторанов в Киеве не рассматривается, - Госпотребслужба

В Киеве пока не планируют разрешать работу летних площадок. В столице сейчас действует жесткий карантин, которые запрещают прием посетителей заведениями питания.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас в столице разрешена работа заведений общественного питания только на вынос и при адресной доставке.

"Вопрос о работе летних площадок не рассматривается вообще", - отметил Рубан.

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Напомним, с 20 марта в Киеве начал действовать жесткий карантин.

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Следует огласить весь список вопросов, которые не рассматриваются Госпотребслужбой.
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30.03.2021 13:54 Ответить
это правильно...ждут свежего тверка от тищенко...

Вопрос открытия летних площадок ресторанов в Киеве не рассматривается, - Госпотребслужба - Цензор.НЕТ 9290
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30.03.2021 14:01 Ответить
 
 