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Питання відкриття літніх майданчиків ресторанів у Києві не розглядається, - Держспоживслужба
У Києві поки не планують дозволяти роботу літніх майданчиків. У столиці нині діє жорсткий карантин, який забороняє прийом відвідувачів закладами харчування.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, зараз у столиці дозволена робота закладів громадського харчування тільки на винос і при адресній доставці.
"Питання про роботу літніх майданчиків не розглядається взагалі", - зазначив Рубан.
Нагадаємо, з 20 березня у Києві почав діяти жорсткий карантин.
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Иван Петрович Сидоров
показати весь коментар30.03.2021 13:54 Відповісти Мені подобається 3
Don Bessam #359417
показати весь коментар30.03.2021 14:01 Відповісти Мені подобається 1
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