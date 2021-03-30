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Новини Коронавірус і карантин
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Питання відкриття літніх майданчиків ресторанів у Києві не розглядається, - Держспоживслужба

Питання відкриття літніх майданчиків ресторанів у Києві не розглядається, - Держспоживслужба

У Києві поки не планують дозволяти роботу літніх майданчиків. У столиці нині діє жорсткий карантин, який забороняє прийом відвідувачів закладами харчування.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз у столиці дозволена робота закладів громадського харчування тільки на винос і при адресній доставці.

"Питання про роботу літніх майданчиків не розглядається взагалі", - зазначив Рубан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готуємо рейди по маршрутках у Києві, покарання буде аж до позбавлення ліцензій на перевезення, - Рубан

Нагадаємо, з 20 березня у Києві почав діяти жорсткий карантин.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19515) ресторани (336) Рубан Олег (113) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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30.03.2021 13:54 Відповісти
это правильно...ждут свежего тверка от тищенко...

Вопрос открытия летних площадок ресторанов в Киеве не рассматривается, - Госпотребслужба - Цензор.НЕТ 9290
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30.03.2021 14:01 Відповісти
 
 