Питання відкриття літніх майданчиків ресторанів у Києві не розглядається, - Держспоживслужба

У Києві поки не планують дозволяти роботу літніх майданчиків. У столиці нині діє жорсткий карантин, який забороняє прийом відвідувачів закладами харчування.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз у столиці дозволена робота закладів громадського харчування тільки на винос і при адресній доставці.

"Питання про роботу літніх майданчиків не розглядається взагалі", - зазначив Рубан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готуємо рейди по маршрутках у Києві, покарання буде аж до позбавлення ліцензій на перевезення, - Рубан

Нагадаємо, з 20 березня у Києві почав діяти жорсткий карантин.