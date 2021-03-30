Зеленский подписал указ о праздновании 25-й годовщины Конституции Украины, - ОП

Президент Владимир Зеленский подписал Указ №128/2021 "О праздновании 25-й годовщины Конституции Украины". Целью документа является организация достойного празднования в 2021 году годовщины Конституции, учитывая ее важное значение в развитии правового и демократического государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Согласно указу, Кабмину поручено образовать Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию 25-й годовщины Конституции Украины, определив сопредседателями Премьер-министра и руководителя Офиса Президента Украины и привлечь в его состав представителей центральных и местных органов исполнительной власти, территориальных громад и общественных объединений.

На основании предложений Организационного комитета и с учетом эпидемической ситуации в государстве правительство должно разработать и обеспечить, в частности, проведение в Киеве и других населенных пунктах торжественных мероприятий с участием представителей центральной и местной власти, дипломатического корпуса, международных организаций и общественности.

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Кроме того, необходимо организовать проведение в 25-й годовщины Конституции конкурса среди студентов и молодых ученых на лучшую научную работу по развитию конституционно-правового регулирования.

Также правительству поручено способствовать реализации инициатив общественности, направленных на утверждение в Украине принципов правового государства, поддержку необратимости европейского и евроатлантического курса Украины, и обеспечить широкое освещение мероприятий по празднованию 25-й годовщины Конституции Украины. Национальный банк Украины должен изготовить и выпустить в обращение памятную монету.

МИД поручено пригласить к участию в торжествах представителей дипломатического корпуса иностранных государств, международных организаций, украинской диаспоры, а также обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины при участии представителей украинской общественности за рубежом мероприятий к годовщине Конституции.

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