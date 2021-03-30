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Новини
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Зеленський підписав указ про святкування 25-ї річниці Конституції України, - ОП

Зеленський підписав указ про святкування 25-ї річниці Конституції України, - ОП

Президент Володимир Зеленський підписав Указ №128/2021 "Про відзначення 25-ї річниці Конституції України". Метою документа є організація гідного відзначення у 2021 році річниці Конституції, враховуючи її важливе значення в розбудові правової та демократичної держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів має утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення 25-ї річниці Конституції України, визначивши співголовами Прем'єр-міністра та керівника Офісу Президента України та залучивши до його складу представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад, громадських об'єднань.

На підставі пропозицій Організаційного комітету та з урахуванням епідемічної ситуації у державі уряд має розробити та забезпечити, зокрема, проведення у місті Києві та інших населених пунктах урочистих заходів за участю представників центральної та місцевої влади, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій та громадськості.

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Крім того, необхідно організувати проведення до 25-ї річниці Конституції конкурсу серед студентів та молодих науковців на найкращу наукову роботу щодо розвитку конституційно-правового регулювання.

Також уряд має сприяти реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на утвердження в Україні засад правової держави, підтримку незворотності європейського та євроатлантичного курсу України, і забезпечити широке висвітлення заходів з відзначення 25-ї річниці Конституції України. Національний банк України має виготовити та випустити в обіг пам'ятну монету.

МЗС доручено запросити до участі в урочистостях представників дипломатичного корпусу іноземних держав, міжнародних організацій, української діаспори, а також забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України за участю представників української громадськості за кордоном заходів до річниці Конституції.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23901) Конституція (548) наказ (445) День Конституції (76)


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Зеленский подписал указ о праздновании 25-й годовщины Конституции Украины, - ОП - Цензор.НЕТ 7001
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30.03.2021 14:32 Відповісти
Зеленський підписав указ про святкування 25-ї річниці Конституції України, - ОП - Цензор.НЕТ 7857
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30.03.2021 14:41 Відповісти
*****))(
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30.03.2021 15:05 Відповісти
Конституція України? Ні, не чув про таку.
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30.03.2021 14:39 Відповісти
Відчуваю що балаганщик пересере і це свято.
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30.03.2021 14:43 Відповісти
Зе поклав спочатку на клавіші роялю,а потім і на Конституцію.
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30.03.2021 14:43 Відповісти
а што е така книжонция
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30.03.2021 14:53 Відповісти
хорошо Зеле, что она ничего, кроме сценариев от своих взрослых, не читает..
вот бы удивилась, когда узнала сколько и чего она в Конституции, которую собирается праздновать, нарушила
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30.03.2021 14:53 Відповісти
Быстро только шоу подписывает....
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30.03.2021 16:31 Відповісти
 
 