Украина обязана использовать русский язык для контрпропаганды, - Аваков

Русский язык – не торговая марка с правом полного распоряжения. Любой язык живет и развивается в мире его носителей и никакими великодержавными установлениями невозможно этот процесс ни остановить, ни запретить.

Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен аваков, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы МВД, старший по происхождению украинский язык безусловно богаче, образней и ярче русского.

"Спорьте кто желает - но нашей, украинской культуре, принадлежит и весь корпус литературного наследия наших классиков, в том числе, писавших на русском. Почему мы, украинцы, должны отказываться от языка Гоголя, Квитки-Основьяненко, Шевченко, Носова, Зощенко, Булгакова, Виктора Некрасова и сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей? Я, русскоязычный украинский националист, уверен, что мы должны приветствовать развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы украинцев , и давать ему возможность свободно развиваться", - подчеркнул Аваков.

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В то же время, министр подчеркнул, что государственным может быть только украинский язык - как язык субъектной, суверенной страны.

"Однако русский, крымскотатарский, румынский, венгерский, болгарский и прочие языки, которые живут в Украине – языки общения и культуры, семейного наследия, часть богатой украинской культурной ауры. Эти языки также принадлежат украинцам! Более того, в условиях подлой гибридной войны, развязанной против Украины путинским режимом, в которой так велика пропагандистская составляющая, – мы не только можем, но и обязаны использовать русский язык для контрпропаганды", - отметил Аваков.

Министр заявил, что для многих, понимающих русский язык, важно иметь возможность получать честную, а не путинскую информацию на своем языке.

"Необходимо создать качественный русскоязычный украинский и проукраинский телеканал, который мог бы переломить пропагандистскую монополию РФ на международном информационном рынке. Мир должен знать правду и понимать разницу между новостями и фейками российской пропаганды. Так что неуважаемые пропагандисты "русского мира", у вас нет монополии на русский язык! Мы будем читать на нем наших классиков, писать на нем наши книги и петь наши песни.. Тем более, что одну нашу, харьковскую, песенку – на русском языке с ядреным слобожанским словечком – про вашего диктатора уже поет весь мир", - подытожил глава МВД.

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