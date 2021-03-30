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Украина обязана использовать русский язык для контрпропаганды, - Аваков

Украина обязана использовать русский язык для контрпропаганды, - Аваков

Русский язык – не торговая марка с правом полного распоряжения. Любой язык живет и развивается в мире его носителей и никакими великодержавными установлениями невозможно этот процесс ни остановить, ни запретить.

Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен аваков, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы МВД, старший по происхождению украинский язык безусловно богаче, образней и ярче русского.

"Спорьте кто желает - но нашей, украинской культуре, принадлежит и весь корпус литературного наследия наших классиков, в том числе, писавших на русском. Почему мы, украинцы, должны отказываться от языка Гоголя, Квитки-Основьяненко, Шевченко, Носова, Зощенко, Булгакова, Виктора Некрасова и сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей? Я, русскоязычный украинский националист, уверен, что мы должны приветствовать развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы украинцев , и давать ему возможность свободно развиваться", - подчеркнул Аваков.

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В то же время, министр подчеркнул, что государственным может быть только украинский язык - как язык субъектной, суверенной страны.

"Однако русский, крымскотатарский, румынский, венгерский, болгарский и прочие языки, которые живут в Украине – языки общения и культуры, семейного наследия, часть богатой украинской культурной ауры. Эти языки также принадлежат украинцам! Более того, в условиях подлой гибридной войны, развязанной против Украины путинским режимом, в которой так велика пропагандистская составляющая, – мы не только можем, но и обязаны использовать русский язык для контрпропаганды", - отметил Аваков.

Министр заявил, что для многих, понимающих русский язык, важно иметь возможность получать честную, а не путинскую информацию на своем языке.

"Необходимо создать качественный русскоязычный украинский и проукраинский телеканал, который мог бы переломить пропагандистскую монополию РФ на международном информационном рынке. Мир должен знать правду и понимать разницу между новостями и фейками российской пропаганды.  Так что неуважаемые пропагандисты "русского мира", у вас нет монополии на русский язык! Мы будем читать на нем наших классиков, писать на нем наши книги и петь наши песни.. Тем более, что одну нашу, харьковскую, песенку – на русском языке с ядреным слобожанским словечком – про вашего диктатора уже поет весь мир", - подытожил глава МВД.

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Автор: 

Аваков Арсен (3444) пропаганда (3677) русский язык (573)


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Топ комментарии
+30
Украина обязана использовать русский язык для контрпропаганды, - Аваков - Цензор.НЕТ 19
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30.03.2021 17:32
+27
Реванш кремлівської гидоти триває і прогресує !!!)))
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30.03.2021 17:32
+26
Цікаво , в який ще країні Міністр розмовляє іноземною мовою,мовою окупанта і агресора !!!))))
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30.03.2021 17:31
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Страница 2 из 2
правильно. Для контрпропаганды сойдет. Когда общаюсь с русскоязычными (неважно, в реале ли, в интернете) и рубаю откровенную аргументированную антимосковскую информацию на чистом русском языке, коцабчеги извиваются как змеи, а ответить то нечего Нарратив о притеснении русскоязычных рушится, как карточый домик
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30.03.2021 18:33 Ответить
так вивернув.. так вивернув.. хавтра неодмынно побіжу під ОП вимагати щоб канали заговорили неодмінно на русском язике, бо мій сусід ватник напевно на українській не розуміє що в країні війна з московією.. петляє, так би мовити, в темряві нерозуміння..
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30.03.2021 18:38 Ответить
а ще треба на мадьяському.. на білоруському.. не забути пруську.. ще там якісь.. і десь в титрах хай буде українська.. правда ж, арсенн авакович?.
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30.03.2021 18:42 Ответить
аваков - один з тих, хто чинить опір деколонізації, і вони прикриваються будь-якими порожніми заявами, аби лише ми не забули російську.
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30.03.2021 18:46 Ответить
в Украине много русскоговорящих может даже больше чем украиномовных но это не значит что русскоговорящие поддерживают рашку.При всем неуважении к Рюкзакову я не увидела в этой статье злого умысла.Правда очень некрасивая и жесткая штука но от нее никуда не спрячешься
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30.03.2021 18:52 Ответить
Нехай Ахкакой-бє-бє-бє в своїй Вірменії проводить контрпропаганду кацапською мовою.
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30.03.2021 18:58 Ответить
"старший по происхождению украинский язык безусловно богаче, образней и ярче русского..." - тому українську мову треба забути в угоду кацапні, виходить?
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30.03.2021 18:59 Ответить
А може б "приземлився" би до проблем свого відомства? Там роботи непочатий край.
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30.03.2021 19:09 Ответить
Ця гнидота знайшла такий привід щоб не вчити державну мову.
Мабудь зовсім не здатен до вивчення іноземних мов. Мізків вистачає тільки на позаплічні мішки.
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30.03.2021 19:15 Ответить
Вибачаюсь за мою неінформованість, а кокошники і лапті в інструкції "бей врага его оружием" присутні чи як ?
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30.03.2021 19:17 Ответить
совершенно в душу верно.
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30.03.2021 19:24 Ответить
очевидно, что творение на русском языке наполнит сокровищницу русской культуры...
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30.03.2021 19:48 Ответить
Що ти тут нам чешеш? Ти просто не в змозі вивчити українську мову, ось й преш всяку маячню. Як держаний службовець ти зобов'язаний говорити українською і не триндіти зайве. Ти мені в цьому плані Азирова нагадуєш.
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30.03.2021 19:49 Ответить
На работе он и обязан розмовляти українською. Школа, вузы, работа, сфера услуг - без вопросов, там так и должно быть. Но разве он не прав в необходимости бороться за рускоязычные украинские мозги? Или **** там, пусть и дальше голосуют за жопоблоки?
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30.03.2021 19:56 Ответить
За зажопінців голосує і україномовний лохторат !!! Подивись вибори на Станіславщині ,позавчора !!!)))
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30.03.2021 20:13 Ответить
Деколонізація України без дерусифікації неможлива.
У підсумку межі України проляжуть там, де пролягатимуть межі панування української мови. І йдеться не про те, щоб утискати права російської меншини на "мовну самобутність", а про те, що російська має посісти саме місце мови однієї з меншин, хай навіть найчисленнішої. В усіх публічних сферах на всій території України має домінувати українська.
Ключові рішення у цій сфері вже ухвалені в 2016-2019 роках - зміни до освітнього, медійного законодавства і, найвагоміше - Закон про державну мову. Тепер головне, щоб ці рішення втілювалися в життя і не зазнавали ревізії.
Крім того, за допомогою грантів, квот і пільг мають активно розвиватися україномовна музика й кіно.
Держава має надати пряму фінансову підтримку видавництвам і книгарням, що випускають і продають книжки українською мовою. Адже російський книжковий ринок (частиною якого є ринок російськомовних книг за межами РФ) в 30 разів більший за український. Внаслідок цього частка витрат на авторські права, дизайн, верстку, макетування у собівартості однієї російської книги значно нижчі, ніж в української. Через це російськомовна книга, навіть видана формально українським видавництвом, коштує в півтора раза дешевше за аналогічну українську.
https://texty.org.ua/articles/103263/poryadok-dennyj-dekolonizaciya-7-krokiv-yaki-chas-zrobyty/?src=main
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30.03.2021 20:45 Ответить
В умовах, коли більшість українців вільно читає російською, це загрожує стрімкою русифікацією українського книжкового ринку. Причому правовласниками цих російськомовних книг будуть росіяни, а отже, вони диктуватимуть не лише мову, а й зміст. Щоб розв'язати цю проблему, Україна має відшкодовувати українським видавництвам витрати на авторські права, а книгарням, що торгують україномовними книгами - витрати на оренду. Це дозволить не лише здешевити українські книжки, а й стрімко збільшити мережу книгарень, що сприятиме як поширенню читання українською, так і зростанню українського книжкового ринку.
Не менш важливо збільшувати частку україномовного інтернету, зокрема, надаючи грантову підтримку на створення і промоцію якісного контенту українською. Але, як слушно відзначив нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов, лише підтримуючи українську мову, подолати русифікацію в епоху диджиталізації нереально. Важливо паралельно стимулювати масове вивчення англійської мови, щоб українці, насамперед молодь, дедалі більше переорієнтовувалися з російськомовного на україномовний і англомовний сегменти інтернету.https://texty.org.ua/articles/103263/poryadok-dennyj-dekolonizaciya-7-krokiv-yaki-chas-zrobyty/?src=main
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30.03.2021 20:46 Ответить
Він як собака- мову розуміє, але говорити не може.
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31.03.2021 01:07 Ответить
...не знаю: - от себя ли ?.., - или кто Авакову подсказал?..... но говорит он правильно.
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30.03.2021 23:02 Ответить
Дорогие украинцы.Вот в этом я полностью согласна с Аваковым, хотя знаю, что буду в меньшинстве. То, что с врагом в информационном пространстве нужно бороться на его языке, если вы хотите его одолеть, это аксиома. В России живут не только ваши враги, но и друзья. ТО, ЧТО ЕДИНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЯЗЫКОМ В УКРАИНЕ ДОЛЖНА БЫТЬ УКРАИНСКАЯ МОВА, НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ. Это тоже аксиома. Но,вы хорошо знаете, что на русском языке общаются не только ваши враги, но и друзья, живущие в других странах, никогда не жившие в Украине, но жившие раньше в России. Мне уже не один раз указывали, чтобы я писала на украинском языке комментарии. Я не украинка, никогда не училась в украинской школе и ни дня не жила в Украине. НО...я люблю Украину и украинцев и всегда поддерживала и поддерживаю вас. Да, жизнь сложилась так , что я немка, родившаяся и выросшая в России, вынужденна была учить русский язык в российской школе и в институте. Вы, украинцы, тоже должны были в "Союзе Нерушимом...."учить русский язык. То есть,русский язык у нас двух не русских народов - это язык на котором мы понимаем друг друга. Что толку, если я , как немка по национальности и гражданка Германии , буду общаться с вами на немецком ? Это общение глухого со слепым. Я уже понимаю украинскую мову, даже читаю новости в украинских СМИ на украинской мове но для того, чтобы грамотно говорить и писать , нужно жить в Украине. Поэтому, не отталкивайте от себя ваших друзей во всём мире, которые поддерживают Украину , но не владеют украинским языком, а владеют русским, которым владеют многие из вас. Русский язык для вас иностранный, как английский или немецкий языки. Почему им не владеть ? Чем бОльшим количеством иностранных языков владет человек, тем более образованным он является.
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30.03.2021 23:54 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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30.03.2021 23:58 Ответить
Всё верно заявил.
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31.03.2021 04:45 Ответить
НО ТОЛЬКО НА ТЕРРИТОРИЯХ НЕПОДКОНТРОЛЬНЫХ !!!
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31.03.2021 08:33 Ответить
Так пакн Аваков і вся поліція використовує російську мову для пропаганди її величі. Він так і не спромігся вивчити державну мову країни, в якій зробив собі карєру, сину мільярди. Це вся його любов і повага до України.
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31.03.2021 09:36 Ответить
Собаков, навчись, нарешті, спілкуватись українською і не мели дурниць.
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31.03.2021 12:50 Ответить
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