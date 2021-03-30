Украина обязана использовать русский язык для контрпропаганды, - Аваков
Русский язык – не торговая марка с правом полного распоряжения. Любой язык живет и развивается в мире его носителей и никакими великодержавными установлениями невозможно этот процесс ни остановить, ни запретить.
Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен аваков, информирует Цензор.НЕТ.
По словам главы МВД, старший по происхождению украинский язык безусловно богаче, образней и ярче русского.
"Спорьте кто желает - но нашей, украинской культуре, принадлежит и весь корпус литературного наследия наших классиков, в том числе, писавших на русском. Почему мы, украинцы, должны отказываться от языка Гоголя, Квитки-Основьяненко, Шевченко, Носова, Зощенко, Булгакова, Виктора Некрасова и сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей? Я, русскоязычный украинский националист, уверен, что мы должны приветствовать развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы украинцев , и давать ему возможность свободно развиваться", - подчеркнул Аваков.
В то же время, министр подчеркнул, что государственным может быть только украинский язык - как язык субъектной, суверенной страны.
"Однако русский, крымскотатарский, румынский, венгерский, болгарский и прочие языки, которые живут в Украине – языки общения и культуры, семейного наследия, часть богатой украинской культурной ауры. Эти языки также принадлежат украинцам! Более того, в условиях подлой гибридной войны, развязанной против Украины путинским режимом, в которой так велика пропагандистская составляющая, – мы не только можем, но и обязаны использовать русский язык для контрпропаганды", - отметил Аваков.
Министр заявил, что для многих, понимающих русский язык, важно иметь возможность получать честную, а не путинскую информацию на своем языке.
"Необходимо создать качественный русскоязычный украинский и проукраинский телеканал, который мог бы переломить пропагандистскую монополию РФ на международном информационном рынке. Мир должен знать правду и понимать разницу между новостями и фейками российской пропаганды. Так что неуважаемые пропагандисты "русского мира", у вас нет монополии на русский язык! Мы будем читать на нем наших классиков, писать на нем наши книги и петь наши песни.. Тем более, что одну нашу, харьковскую, песенку – на русском языке с ядреным слобожанским словечком – про вашего диктатора уже поет весь мир", - подытожил глава МВД.
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Мабудь зовсім не здатен до вивчення іноземних мов. Мізків вистачає тільки на позаплічні мішки.
У підсумку межі України проляжуть там, де пролягатимуть межі панування української мови. І йдеться не про те, щоб утискати права російської меншини на "мовну самобутність", а про те, що російська має посісти саме місце мови однієї з меншин, хай навіть найчисленнішої. В усіх публічних сферах на всій території України має домінувати українська.
Ключові рішення у цій сфері вже ухвалені в 2016-2019 роках - зміни до освітнього, медійного законодавства і, найвагоміше - Закон про державну мову. Тепер головне, щоб ці рішення втілювалися в життя і не зазнавали ревізії.
Крім того, за допомогою грантів, квот і пільг мають активно розвиватися україномовна музика й кіно.
Держава має надати пряму фінансову підтримку видавництвам і книгарням, що випускають і продають книжки українською мовою. Адже російський книжковий ринок (частиною якого є ринок російськомовних книг за межами РФ) в 30 разів більший за український. Внаслідок цього частка витрат на авторські права, дизайн, верстку, макетування у собівартості однієї російської книги значно нижчі, ніж в української. Через це російськомовна книга, навіть видана формально українським видавництвом, коштує в півтора раза дешевше за аналогічну українську.
https://texty.org.ua/articles/103263/poryadok-dennyj-dekolonizaciya-7-krokiv-yaki-chas-zrobyty/?src=main
Не менш важливо збільшувати частку україномовного інтернету, зокрема, надаючи грантову підтримку на створення і промоцію якісного контенту українською. Але, як слушно відзначив нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов, лише підтримуючи українську мову, подолати русифікацію в епоху диджиталізації нереально. Важливо паралельно стимулювати масове вивчення англійської мови, щоб українці, насамперед молодь, дедалі більше переорієнтовувалися з російськомовного на україномовний і англомовний сегменти інтернету.https://texty.org.ua/articles/103263/poryadok-dennyj-dekolonizaciya-7-krokiv-yaki-chas-zrobyty/?src=main