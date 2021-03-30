Україна зобов'язана використовувати російську мову для контрпропаганди, - Аваков
Російська мова - не торгова марка з правом повного розпорядження. Будь-яка мова живе і розвивається у світі її носіїв і ніякими великодержавними законами неможливо цей процес ні зупинити, ні заборонити.
Про це в Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.
За словами глави МВС, старша за походженням українська мова, безумовно, багатша, образніша і яскравіша за російську.
"Сперечайтеся хто бажає - але нашій, українській культурі, належить і весь корпус літературної спадщини наших класиків, в тому числі, які писали російською. Чому ми, українці, повинні відмовлятися від мови Гоголя, Квітки-Основ'яненка, Шевченка, Носова, Зощенка, Булгакова, Віктора Некрасова і сотень інших прекрасних українських російськомовних письменників? Я, російськомовний український націоналіст, впевнений, що ми повинні вітати розвиток нашої російської мови, якою розмовляють мільйони українців, і давати їй можливість вільно розвиватися", - підкреслив Аваков.
Водночас, міністр підкреслив, що державною може бути тільки українська мова - як мова суб'єктної, суверенної країни.
"Однак російська, кримськотатарська, румунська, угорська, болгарська та інші мови, які живуть в Україні - мови спілкування і культури, сімейної спадщини, частина багатої української культурної аури. Ці мови також належать українцям! Більш того, в умовах підлої гібридної війни, розв'язаної проти України путінським режимом, в якій така велика пропагандистська складова, - ми не тільки можемо, але і зобов'язані використовувати російську мову для контрпропаганди", - зазначив Аваков.
Міністр заявив, що для багатьох, хто розуміє російську мову, важливо мати можливість отримувати чесну, а не путінську інформацію своєю мовою.
"Необхідно створити якісний російськомовний український і проукраїнський телеканал, який міг би переломити пропагандистську монополію РФ на міжнародному інформаційному ринку. Світ повинен знати правду і розуміти різницю між новинами і фейками російської пропаганди. Так що нешановні пропагандисти "русского мира", у вас немає монополії на російську мову! Ми будемо читати нею наших класиків, писати нею наші книги і співати наші пісні .. Тим більше, що одну нашу, харківську, пісеньку - російською мовою з міцним слобожанським слівцем - про вашого диктатора - вже співає весь світ", - підсумував глава МВС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мабудь зовсім не здатен до вивчення іноземних мов. Мізків вистачає тільки на позаплічні мішки.
У підсумку межі України проляжуть там, де пролягатимуть межі панування української мови. І йдеться не про те, щоб утискати права російської меншини на "мовну самобутність", а про те, що російська має посісти саме місце мови однієї з меншин, хай навіть найчисленнішої. В усіх публічних сферах на всій території України має домінувати українська.
Ключові рішення у цій сфері вже ухвалені в 2016-2019 роках - зміни до освітнього, медійного законодавства і, найвагоміше - Закон про державну мову. Тепер головне, щоб ці рішення втілювалися в життя і не зазнавали ревізії.
Крім того, за допомогою грантів, квот і пільг мають активно розвиватися україномовна музика й кіно.
Держава має надати пряму фінансову підтримку видавництвам і книгарням, що випускають і продають книжки українською мовою. Адже російський книжковий ринок (частиною якого є ринок російськомовних книг за межами РФ) в 30 разів більший за український. Внаслідок цього частка витрат на авторські права, дизайн, верстку, макетування у собівартості однієї російської книги значно нижчі, ніж в української. Через це російськомовна книга, навіть видана формально українським видавництвом, коштує в півтора раза дешевше за аналогічну українську.
https://texty.org.ua/articles/103263/poryadok-dennyj-dekolonizaciya-7-krokiv-yaki-chas-zrobyty/?src=main
Не менш важливо збільшувати частку україномовного інтернету, зокрема, надаючи грантову підтримку на створення і промоцію якісного контенту українською. Але, як слушно відзначив нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов, лише підтримуючи українську мову, подолати русифікацію в епоху диджиталізації нереально. Важливо паралельно стимулювати масове вивчення англійської мови, щоб українці, насамперед молодь, дедалі більше переорієнтовувалися з російськомовного на україномовний і англомовний сегменти інтернету.https://texty.org.ua/articles/103263/poryadok-dennyj-dekolonizaciya-7-krokiv-yaki-chas-zrobyty/?src=main