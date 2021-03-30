Україна зобов'язана використовувати російську мову для контрпропаганди, - Аваков

Російська мова - не торгова марка з правом повного розпорядження. Будь-яка мова живе і розвивається у світі її носіїв і ніякими великодержавними законами неможливо цей процес ні зупинити, ні заборонити.

Про це в Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави МВС, старша за походженням українська мова, безумовно, багатша, образніша і яскравіша за російську.

"Сперечайтеся хто бажає - але нашій, українській культурі, належить і весь корпус літературної спадщини наших класиків, в тому числі, які писали російською. Чому ми, українці, повинні відмовлятися від мови Гоголя, Квітки-Основ'яненка, Шевченка, Носова, Зощенка, Булгакова, Віктора Некрасова і сотень інших прекрасних українських російськомовних письменників? Я, російськомовний український націоналіст, впевнений, що ми повинні вітати розвиток нашої російської мови, якою розмовляють мільйони українців, і давати їй можливість вільно розвиватися", - підкреслив Аваков.

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Водночас, міністр підкреслив, що державною може бути тільки українська мова - як мова суб'єктної, суверенної країни.

"Однак російська, кримськотатарська, румунська, угорська, болгарська та інші мови, які живуть в Україні - мови спілкування і культури, сімейної спадщини, частина багатої української культурної аури. Ці мови також належать українцям! Більш того, в умовах підлої гібридної війни, розв'язаної проти України путінським режимом, в якій така велика пропагандистська складова, - ми не тільки можемо, але і зобов'язані використовувати російську мову для контрпропаганди", - зазначив Аваков.

Міністр заявив, що для багатьох, хто розуміє російську мову, важливо мати можливість отримувати чесну, а не путінську інформацію своєю мовою.

"Необхідно створити якісний російськомовний український і проукраїнський телеканал, який міг би переломити пропагандистську монополію РФ на міжнародному інформаційному ринку. Світ повинен знати правду і розуміти різницю між новинами і фейками російської пропаганди. Так що нешановні пропагандисти "русского мира", у вас немає монополії на російську мову! Ми будемо читати нею наших класиків, писати нею наші книги і співати наші пісні .. Тим більше, що одну нашу, харківську, пісеньку - російською мовою з міцним слобожанським слівцем - про вашого диктатора - вже співає весь світ", - підсумував глава МВС.

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