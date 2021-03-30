Минздрав не рассчитывает на создание отечественной COVID-вакцины - у государства нет предприятий по производству, - Ляшко
Президент Зеленский в октябре 2020-го рассказывал об "уникальной оригинальной украинской вакцине" против коронавируса, но с тех пор видимого результата или хотя бы сообщений о прогрессе в работе над препаратом не было.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
"Есть группа изобретателей, которая на доклинических исследованиях разработала концепт рекомбинантной вакцины против COVID-19. Почему президент тогда об этом сказал - потому что в то время таких еще не было. Они провели определенные исследования и сказали: "есть результат", - пояснил в программе "Мокрик по живому" главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, государство это поддержало, но проводить следующие исследования государственные учреждения не могут, поскольку не имеют предприятий по производству вакцин.
"Эта группа изобретателей может сделать это, только общаясь с фармацевтическим бизнесом. Государство может помочь развитию. После этого группа изобретателей начала работать с нашими фармацевтическими компаниями", - рассказал Ляшко.
Но фармацевтические компании требуют "некоторых вещей, которые должны быть сделаны, чтобы выпустить продукт". В частности, речь идет о публикации в научном журнале.
Поэтому итог таков: какая разработка есть, но Ляшко не знает, как она будет "финализирована" - МЗ и правительство по этому поводу обращений не получали.
"МЗ на это (потенциальную отечественную вакцину. - Ред.) не рассчитывает, мы больше рассчитываем на вакцины, которые уже прошли третью стадию клинических исследований и квалифицированные ВОЗ", - сказал главный санврач.
Несмотря на то, что на отечественную антикоронавирусную вакцину, похоже, ждать не стоит, государство планирует развивать эту отрасль. Ляшко напомнил, что в бюджете на 2021 год заложили 100 млн гривен на так называемый биокластер.
"Он предусматривает инвестиции в собственное развитие иммунобиологических как препаратов, так и диагностических систем. Сейчас мы уже три месяца дискутируем, как его правильно реализовать, - выкристаллизовалось, как оно должно быть, остались технические детали", - рассказал санврач.
На эти 100 млн гривен государство объявляет конкурс на разработку препарата, но речь идет не о вакцине против коронавируса, а о вакцине календаря прививок (например, грипп или туляремия).
Группа изобретателей подает конкурсное предложение, но государство оплатит деньги на разработку только тогда, когда параллельно проведет конкурс, который выигрывает украинский бизнес, заинтересованный в серийном выпуске этой вакцины.
"Если эти два предметов сходятся, то государство гарантирует пятилетний контракт, заказ этих вакцин для покрытия календаря прививок. Таким образом, мы стимулируем привлечение бизнеса и разработку собственного научного потенциала", - подытожил Ляшко.
Также он добавил, что по такому принципу создали вакцину AstraZeneca - это разработка Оксфордского университета, но реализует ее компания AstraZeneca.
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та мені здається головна - в інфантильності і непрофесійності головнюків і в їх безмірній або непомірній ненажерливості в складний момент - на горі-біді-війні...нажити капітал...
бо все настільки уповільнено, непродумано ані на крок... що інколи схоже на саботаж...
И догонять никого не собирается!
Не барское это дело...
"Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда, не имеем права. Она, скажу правду - уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях, но впрочем велись. Я не могу говорить сегодня о сроках, но в любом случае вы должны понять наш подход: несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого-то будет подтверждена вакцина ранее, мы будем закупать, в любом случае". Йо-хо.
опять напи... обманул?
На момент проплаты вакцина CoronaVac производства компании Sinovac Life Sciences не зарегистрирована на территории Украины.
Заявка на регистрацию подана 09.02.2021 г.
2. Министерство здравоохранения, министерство финансов Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины должны объяснить ВР Украины на каком основании производятся государственные закупки медицинских препаратов у производителя Serum Institute of India Private Limited, 212/2, Hadapsar, Pune - 411 028, India при отсутствии у него украинского сертификата надлежащей производственной практики (GMP, англ. good manufacturing practice) и отсутствии государственной регистрации на поставляемую им продукцию.
http://ctri.nic.in/Clinicaltrials/showallp.php?mid1=46186&EncHid=&userName=covid-19%20vaccine
на остановку членовозов он в новом фраке побежал
когда ж от близости спасенья уже кружилась голова,
не то с небес, не то поближе раздались горькие слова....." (С)