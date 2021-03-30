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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав не рассчитывает на создание отечественной COVID-вакцины - у государства нет предприятий по производству, - Ляшко

Минздрав не рассчитывает на создание отечественной COVID-вакцины - у государства нет предприятий по производству, - Ляшко

Президент Зеленский в октябре 2020-го рассказывал об "уникальной оригинальной украинской вакцине" против коронавируса, но с тех пор видимого результата или хотя бы сообщений о прогрессе в работе над препаратом не было.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Есть группа изобретателей, которая на доклинических исследованиях разработала концепт рекомбинантной вакцины против COVID-19. Почему президент тогда об этом сказал - потому что в то время таких еще не было. Они провели определенные исследования и сказали: "есть результат", - пояснил в программе "Мокрик по живому" главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, государство это поддержало, но проводить следующие исследования государственные учреждения не могут, поскольку не имеют предприятий по производству вакцин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Украины есть договоренности и контракты на поставку более чем 22 млн доз вакцин от COVID-19,- Степанов

"Эта группа изобретателей может сделать это, только общаясь с фармацевтическим бизнесом. Государство может помочь развитию. После этого группа изобретателей начала работать с нашими фармацевтическими компаниями", - рассказал Ляшко.

Но фармацевтические компании требуют "некоторых вещей, которые должны быть сделаны, чтобы выпустить продукт". В частности, речь идет о публикации в научном журнале.

Поэтому итог таков: какая разработка есть, но Ляшко не знает, как она будет "финализирована" - МЗ и правительство по этому поводу обращений не получали.

"МЗ на это (потенциальную отечественную вакцину. - Ред.) не рассчитывает, мы больше рассчитываем на вакцины, которые уже прошли третью стадию клинических исследований и квалифицированные ВОЗ", - сказал главный санврач.

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Несмотря на то, что на отечественную антикоронавирусную вакцину, похоже, ждать не стоит, государство планирует развивать эту отрасль. Ляшко напомнил, что в бюджете на 2021 год заложили 100 млн гривен на так называемый биокластер.

"Он предусматривает инвестиции в собственное развитие иммунобиологических как препаратов, так и диагностических систем. Сейчас мы уже три месяца дискутируем, как его правильно реализовать, - выкристаллизовалось, как оно должно быть, остались технические детали", - рассказал санврач.

На эти 100 млн гривен государство объявляет конкурс на разработку препарата, но речь идет не о вакцине против коронавируса, а о вакцине календаря прививок (например, грипп или туляремия).

Группа изобретателей подает конкурсное предложение, но государство оплатит деньги на разработку только тогда, когда параллельно проведет конкурс, который выигрывает украинский бизнес, заинтересованный в серийном выпуске этой вакцины.

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"Если эти два предметов сходятся, то государство гарантирует пятилетний контракт, заказ этих вакцин для покрытия календаря прививок. Таким образом, мы стимулируем привлечение бизнеса и разработку собственного научного потенциала", - подытожил Ляшко.

Также он добавил, что по такому принципу создали вакцину AstraZeneca - это разработка Оксфордского университета, но реализует ее компания AstraZeneca.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Минздрав не рассчитывает на создание отечественной COVID-вакцины - у государства нет предприятий по производству, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6443
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30.03.2021 22:06
+8
есть...та хто им разрешит? перепродавать готовую всегда выгоднее для мародеров, чем производить свою для своих (получится ж в разы дешевле и быстрее)...а оно им надо?..
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30.03.2021 22:25
+6
Украина отстала от цивилизованного мира.
И догонять никого не собирается!
Не барское это дело...
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30.03.2021 22:10
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На киевском вокзале.. стою я молодой.. подайте Христа ради.. ну в общем на пропой...
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30.03.2021 22:06 Ответить
Минздрав не рассчитывает на создание отечественной COVID-вакцины - у государства нет предприятий по производству, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6443
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30.03.2021 22:06 Ответить
так написано же, что нет предприятий
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30.03.2021 22:11 Ответить
Якшо вже нема відповідальності виробника вакцин, то охочі мають бути. Значить - не рентабельно.
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30.03.2021 22:21 Ответить
есть...та хто им разрешит? перепродавать готовую всегда выгоднее для мародеров, чем производить свою для своих (получится ж в разы дешевле и быстрее)...а оно им надо?..
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30.03.2021 22:25 Ответить
Або так.
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30.03.2021 22:30 Ответить
Або просто неможливо в нашій країні - наступного дня випливе склад тієї вакцини. ><
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30.03.2021 22:34 Ответить
тут скільки не наведи припущень і всі вони мають раціо...
та мені здається головна - в інфантильності і непрофесійності головнюків і в їх безмірній або непомірній ненажерливості в складний момент - на горі-біді-війні...нажити капітал...
бо все настільки уповільнено, непродумано ані на крок... що інколи схоже на саботаж...
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30.03.2021 22:41 Ответить
Це і є саботаж, до того ж не вчора почався, читай комент Дородного нижче, може, він і накопає чогось. Цілком реальні речі, якшо взяти до уваги, шо навіть з БЦЖ проблеми.
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30.03.2021 22:45 Ответить
До того ж нас почали готувати до якоїсь вакцинації ще в 11-му, в законі прописано про відсторонення від трудової діяльності. Сімейних лікарів теж за тих часів почали готувати, та вони мали виглядати дещо інакше, ніж зараз ми бачимо. І ця маячня не припинялась ані на мить навіть за Пороха. Тепер маємо, шо маємо.
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30.03.2021 23:43 Ответить
Боюсь, что наши просто не хотят соответствовать лицензии...! Привыкли воровать!
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30.03.2021 22:54 Ответить
Украина отстала от цивилизованного мира.
И догонять никого не собирается!
Не барское это дело...
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30.03.2021 22:10 Ответить
Президентка Словаччини Зузана Чапутова 30 березня прийняла відставку глави уряду Ігоря Матовича, який залишив посаду у зв'язку з кризою довкола закупівлі російської вакцини від коронавірусу.
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30.03.2021 22:25 Ответить
зато асфальта у нас дофига
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30.03.2021 22:17 Ответить
мінздрав зате розраховує красти куртки.
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30.03.2021 22:18 Ответить
Зате що їм потрібно, вони штампують в безмежній кількості.
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30.03.2021 22:19 Ответить
Оказывается, кто-то "оттуда" может и не врать. Скоморох уже правда объявил о награде в миллион долларов из "...не знаю из какого фонда". Но то таке, издержки клоунского производства. Бывает. К примеру еще:

"Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда, не имеем права. Она, скажу правду - уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях, но впрочем велись. Я не могу говорить сегодня о сроках, но в любом случае вы должны понять наш подход: несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого-то будет подтверждена вакцина ранее, мы будем закупать, в любом случае". Йо-хо.
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30.03.2021 22:22 Ответить
Кажись в 2012 г тогдашнее правительство чуть не в шухер и втихаря продало в РФ фармапредприятие по производству вакцин. С оборудованием и документацие само собой. Не точно--но вроде харьковское. Тут копнуть надо для точности.
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30.03.2021 22:26 Ответить
Копни, звісно.
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30.03.2021 22:53 Ответить
так о какой тогда вакцине **** лапками гринпоц рассказывал сидя в кресле в царских покоях?
опять напи... обманул?
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30.03.2021 22:31 Ответить
1. Министерство здравоохранения и министерство финансов Украины должны объяснить ВР Украины на каком основании была осуществлена проплата закупок китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. осуществленная перечислением с государственных счетов на счета АО «Лекхим» (Код ЕГРПОУ 20029017) 31.12.2020
На момент проплаты вакцина CoronaVac производства компании Sinovac Life Sciences не зарегистрирована на территории Украины.
Заявка на регистрацию подана 09.02.2021 г.

2. Министерство здравоохранения, министерство финансов Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины должны объяснить ВР Украины на каком основании производятся государственные закупки медицинских препаратов у производителя Serum Institute of India Private Limited, 212/2, Hadapsar, Pune - 411 028, India при отсутствии у него украинского сертификата надлежащей производственной практики (GMP, англ. good manufacturing practice) и отсутствии государственной регистрации на поставляемую им продукцию.

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30.03.2021 22:41 Ответить
Соответствующие органы государства, в том числе и органы государственной безопасности должны объяснить ВР Украины на каком основании на территории Украины проводится применение биологического препарата (вакцины) ICMR / SII-COVISHIELD (производитель Serum Institute of India) ПО СОСТОЯНИЮ НА МОМЕНТ ПОСТАВКИ ПРЕПАРАТА, НАХОДЯЩИХСЯ В СТАТУСЕ "КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ" согласно реестру клинических испытаний (CTRI), Индия, Национальный институт медицинской статистики (ICMR)
http://ctri.nic.in/Clinicaltrials/showallp.php?mid1=46186&EncHid=&userName=covid-19%20vaccine
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30.03.2021 22:42 Ответить
" тогда ляшко бежать решился, о боже мой, какой шкандаль!
на остановку членовозов он в новом фраке побежал
когда ж от близости спасенья уже кружилась голова,
не то с небес, не то поближе раздались горькие слова....." (С)
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30.03.2021 22:44 Ответить
меняем верховную зраду на предприятия производста вакцин и лекарств, это куда важнее чем куча безмозглых дармоедов!
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30.03.2021 22:59 Ответить
Одной из основных и тщательно замалчиваемых проблем в борьбе с эпидемией Covid-19 в Украине является катастрофический дефицит средств тестирования населения у государственных лабораторий. На сегодняшний день более 95% ПЦР-тестирования припадает а частные лаборатории "Дила", "ДНК-Лаборатория" , "Синэво" -, "Николаб" большинство которых не предоставляют документы со всеми данными о своих реагентах реакции ПЦР. Принятый 7 мая 2020 года. Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни (COVID-19)» № 587-IX, не выполняется как в пунктах обязательного тестирования, так и в пунктах регулярного тестирования категорий граждан.
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30.03.2021 23:02 Ответить
При Порошенко вже була б власна вакцина
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31.03.2021 00:16 Ответить
Петро сказав, що виготовлення вакцини можна налагодити на мощностях його Кирла Мирла
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31.03.2021 00:40 Ответить
Уродец,люди вбухали в "вакцины"( их разработку, СОТНИ миллиардов долларов). И это ещё не вакцины,их тестируют на "материале" . Через время станет понятна "побочка". Тогда и определяться вакцина это или нет. А это чучело говорит "появится" и до сих пор "не появилась". Что бы ребенок появился надо его выносить девять месяцев,а это ж не ребенок. Тут надо ПРОГРАММУ по разработке вакцины. Она есть,программа? Кто про нее слышал? Вот так и вакцина появится с такими "долбнями". Разработки наверняка есть и прототипы есть,но кто их пустит на рынок где вы,уроды в три дорога чужим гавном торгуете? Вам это надо? А как же СРАЗУ монеты в карман?( По большему счету своей вакциной тоже можно торговать,но это же НЕ сразу,а вдруг уже завтра выгонят и урвать не удастся,лучше сегодня торгануть, правда?)
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31.03.2021 08:05 Ответить
 
 