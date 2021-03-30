Минздрав не рассчитывает на создание отечественной COVID-вакцины - у государства нет предприятий по производству, - Ляшко

Президент Зеленский в октябре 2020-го рассказывал об "уникальной оригинальной украинской вакцине" против коронавируса, но с тех пор видимого результата или хотя бы сообщений о прогрессе в работе над препаратом не было.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Есть группа изобретателей, которая на доклинических исследованиях разработала концепт рекомбинантной вакцины против COVID-19. Почему президент тогда об этом сказал - потому что в то время таких еще не было. Они провели определенные исследования и сказали: "есть результат", - пояснил в программе "Мокрик по живому" главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, государство это поддержало, но проводить следующие исследования государственные учреждения не могут, поскольку не имеют предприятий по производству вакцин.

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"Эта группа изобретателей может сделать это, только общаясь с фармацевтическим бизнесом. Государство может помочь развитию. После этого группа изобретателей начала работать с нашими фармацевтическими компаниями", - рассказал Ляшко.

Но фармацевтические компании требуют "некоторых вещей, которые должны быть сделаны, чтобы выпустить продукт". В частности, речь идет о публикации в научном журнале.

Поэтому итог таков: какая разработка есть, но Ляшко не знает, как она будет "финализирована" - МЗ и правительство по этому поводу обращений не получали.

"МЗ на это (потенциальную отечественную вакцину. - Ред.) не рассчитывает, мы больше рассчитываем на вакцины, которые уже прошли третью стадию клинических исследований и квалифицированные ВОЗ", - сказал главный санврач.

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Несмотря на то, что на отечественную антикоронавирусную вакцину, похоже, ждать не стоит, государство планирует развивать эту отрасль. Ляшко напомнил, что в бюджете на 2021 год заложили 100 млн гривен на так называемый биокластер.

"Он предусматривает инвестиции в собственное развитие иммунобиологических как препаратов, так и диагностических систем. Сейчас мы уже три месяца дискутируем, как его правильно реализовать, - выкристаллизовалось, как оно должно быть, остались технические детали", - рассказал санврач.

На эти 100 млн гривен государство объявляет конкурс на разработку препарата, но речь идет не о вакцине против коронавируса, а о вакцине календаря прививок (например, грипп или туляремия).

Группа изобретателей подает конкурсное предложение, но государство оплатит деньги на разработку только тогда, когда параллельно проведет конкурс, который выигрывает украинский бизнес, заинтересованный в серийном выпуске этой вакцины.

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"Если эти два предметов сходятся, то государство гарантирует пятилетний контракт, заказ этих вакцин для покрытия календаря прививок. Таким образом, мы стимулируем привлечение бизнеса и разработку собственного научного потенциала", - подытожил Ляшко.

Также он добавил, что по такому принципу создали вакцину AstraZeneca - это разработка Оксфордского университета, но реализует ее компания AstraZeneca.