Зеленский подписал указ о показателях гособоронзаказа на 2021-2023 гг.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 11 марта 2021 "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2021 и 2022, 2023 годы".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно решению СНБО, правительство за недели доработать и утвердить основные показатели гособоронзаказа, а также обеспечить финансирование оборонного заказа на текущий год в полном объеме.

Также Кабмин обязан обеспечить заключения государственными заказчиками госконтрактов по оборонному заказу.

Кроме этого, должны быть автоматизированы процедуры формирования и исполнения сводного трехлетнего плана закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения по закрытым закупкам.

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Кроме того, в решении отмечается, что правительство должно обеспечить разработку и утверждение проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2022 с учетом предложений СНБО по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины.

Этим же указом признается утратившим силу Указ Президента Украины от 16 января 2019 № 10 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 декабря 2018 "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2019 и 2020, 2021 годы".

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