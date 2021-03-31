РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8813 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 270 6

Зеленский подписал указ о показателях гособоронзаказа на 2021-2023 гг.

Зеленский подписал указ о показателях гособоронзаказа на 2021-2023 гг.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 11 марта 2021 "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2021 и 2022, 2023 годы".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно решению СНБО, правительство за недели доработать и утвердить основные показатели гособоронзаказа, а также обеспечить финансирование оборонного заказа на текущий год в полном объеме.

Также Кабмин обязан обеспечить заключения государственными заказчиками госконтрактов по оборонному заказу.

Кроме этого, должны быть автоматизированы процедуры формирования и исполнения сводного трехлетнего плана закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения по закрытым закупкам.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский обеспокоен процессом выполнения гособоронзаказа по результатам прошлого года, - Данилов

Кроме того, в решении отмечается, что правительство должно обеспечить разработку и утверждение проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2022 с учетом предложений СНБО по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины.

Этим же указом признается утратившим силу Указ Президента Украины от 16 января 2019 № 10 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 декабря 2018 "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2019 и 2020, 2021 годы".

Также на Цензор.НЕТ: ВСУ в этом году получат военной продукции на сумму более 10 млрд грн, - Таран

Автор: 

Зеленский Владимир (20444) оборона (5212) СНБО (4432) указ (528) Гособоронзаказ (55)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Построим новый самолет?
Будем бамбить?
показать весь комментарий
31.03.2021 00:58 Ответить
Все вкрадуть
показать весь комментарий
31.03.2021 00:58 Ответить
В оборонзаказі літаючі тапки, які літають на високоякісному кокаїновому паливі.
показать весь комментарий
31.03.2021 01:34 Ответить
підписати підписав, тільки Закон про держбюджет підписав з зовсім іншими показниками.
показать весь комментарий
31.03.2021 02:48 Ответить
Очень хорошо иметь этот документ.
показать весь комментарий
31.03.2021 07:21 Ответить
Показники можуть бути на рівні минулого року, але куди йдуть гроші? Їх тупо крадуть і використовують на ремонт БМП 1, яка вже давно застаріла, то питання чому не тачанки з кулеменами Батька Махна? А ремонт - це фарбування і списання коштів, як заміна агрегатів. Краще запустити серійне виготовлення "Нептун" "Вільхи" "Верби" "Богдани", нових снарядів, а не купляти в Болгарії і Чехії старих і в 3 рази дорожче.
показать весь комментарий
31.03.2021 09:10 Ответить
 
 