Подорожание проезда в киевских маршрутках отложили до субботы, - перевозчики

Представители Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области решили пока отсрочить вопрос подорожания проезда в маршрутках, поскольку на субботу запланирована их встреча с киевской властью, где будут рассматривать этот и ряд других вопросов.

Об этом председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко сообщил "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.

"Подорожание отсрочено предварительно до субботы. На этой неделе будет рабочая встреча частных перевозчиков с представителями КГГА, в ходе которой попытаемся совместно выработать ряд действенных антикризисных мер, которые позволят с одной стороны не допустить банкротства перевозчиков, а с другой - не допустить ухудшения качества обслуживания пассажиров", - сказал Моисеенко.

По его словам, скорее всего, на 30% маршрутов стоимость проезда все же будет поднята в ближайшее время.

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По словам Моисеенко, перевозчики предлагают власти установить регулируемый тариф на автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси (сейчас регулирование происходит только в транспорте общего пользования. - Ред). Также перевозчики просят компенсировать из городского бюджета разницу, как это делают для КП "Киевпасстранс" и Киевского метрополитена, между регулируемым тарифом, установленным Киевской городской властью, и экономически обоснованным тарифом.

Кроме этого, добавил председатель Ассоциации, перевозчики попросили рассмотреть возможность компенсации частным перевозчикам за перевозку льготных категорий граждан.

"Может, во время рабочей встречи выработаем еще какие-то действенные меры. Мы обратились к властям и дали понять, что мы находимся на грани банкротства, и ситуация действительно критическая", - отметил Моисеенко.

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Он подчеркнул, что сейчас перевозчики не планируют приостанавливать работу маршрутных такси до 9 апреля, ведь такие действия могут привести к транспортному коллапсу в столице.

"Мы перевозим 30-40% всех пассажиров в Киеве, и если прекратим работать, все эти люди пойдут в транспорт массового пользования, начнут нарушать все карантинные ограничения, и мы сделаем транспортный коллапс. Это не киоск с колбасой, который я сегодня закрыл, а вы завтра пойдете в другой. Это социальная функция", - подчеркнул представитель перевозчиков.