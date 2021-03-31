Подорожчання проїзду в київських маршрутках відклали до суботи, - перевізники

Представники Асоціації перевізників Києва та Київської області вирішили поки відкласти питання подорожчання проїзду в маршрутках, оскільки на суботу запланована їхня зустріч із київською владою, де розглядатимуть це та низку інших питань.

Про це голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко повідомив "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

"Подорожчання відтерміноване попередньо до суботи. На цьому тижні буде робоча зустріч приватних перевізників з представниками КМДА, під час якої спробуємо спільно напрацювати низку дієвих антикризових заходів, які дозволять з одного боку не допустити банкрутства перевізників, а з іншого - не допустити погіршення якості обслуговування пасажирів", - сказав Мойсеєнко.

За його словами, найімовірніше, на 30% маршрутів вартість проїзду таки доведеться підняти найближчим часом.

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За словами Мойсеєнка, одна з пропозицій приватних перевізників до столичної влади полягає у встановленні регульованого тарифу на автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі (на сьогодні регулювання відбувається лише в транспорті загального користування. - Ред). Вони ще просять компенсувати з міського бюджету різницю, як це роблять для КП "Київпастранс" та Київського метрополітену, між регульованим тарифом, встановленим Київською міською владою, та економічно-обгрунтованим тарифом.

Крім цього, додав голова Асоціації, перевізники попросили розглянути можливість компенсації приватним перевізникам за перевезення пільгових категорій громадян.

"Може під час робочої зустрічі напрацюємо ще якісь дієві заходи. Ми звернулися до влади та дали зрозуміти, що ми перебуваємо на межі банкрутства, і ситуація дійсно критична", - зазначив Мойсеєнко.

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Він наголосив, що зараз перевізники не планують припиняти роботу маршрутних таксі до 9 квітня, адже такі дії можуть призвести до транспортного колапсу в столиці.

"Ми перевозимо 30-40% усіх пасажирів у Києві, і якщо припинимо працювати, всі ці люди підуть у транспорт масового користування, почнуть порушувати усі карантинні обмеження, і ми зробимо транспортний колапс. Це не кіоск із ковбасою, який я сьогодні закрив, а ви завтра підете в інший. Це соціальна функція", - наголосив представник перевізників.