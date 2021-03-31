Кабмин сегодня рассмотрит прекращение соглашения с РФ о туристическом сотрудничестве, безопасность игрушек и лицензионные условия для азартных игр

Правительство Украины в среду, 31 марта, может прекратить действие соглашения с правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма.

Инициировать рассмотрение соответствующего проекта постановления будет министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он также предложит назначить представителя и заместителя представителя Кабинета Министров Украины в попечительском совете фонда "Память, ответственность и будущее" Федеративной Республики Германия.

Министр обороны Андрей Таран внесет на рассмотрение проект постановления об утверждении порядка назначения и выплаты разовой денежной помощи другому из супругов сотрудника кадрового состава разведывательного органа Украины, который уволился и выезжает по месту долгосрочной командировки такого сотрудника за пределы Украины.

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Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина будет инициировать внесение изменения в порядок назначения и выплаты разовой денежной помощи в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц в соответствии с Законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Кроме того, чиновники могут рассмотреть и внести изменения в технический регламент безопасности игрушек.

Министр здравоохранения Максим Степанов будет инициировать утверждение перечня специализированных организаций, которые будут осуществлять закупки товаров и услуг в 2021 году.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет будет инициировать внесение изменений в порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на создание учебно-практических центров современного профессионального (профессионально-технического) образования. По инициативе МОН Кабмин рассмотрит вопрос о создании Украинского государственного университета науки и технологий, а также может перераспределить некоторые расходы государственного бюджета, предусмотренные Министерству образования и науки на 2021 год.

В повестке дня есть утверждение порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете Национальной академии медицинских наук по программе "Фонд развития учреждений третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи". Также - изменения в порядок проведения индексации денежных доходов населения, в порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете на оздоровление и отдых детей, требующих особого внимания и поддержки, в детских учреждениях оздоровления и отдыха высшей категории, расположенных в горных районах (районах, в которых расположены населенные пункты, отнесенные к категории горных).

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На заседании планируется рассмотреть и вопросы использования средств, предусмотренных в госбюджете для реализации государственных инвестиционных проектов в сфере управления водными ресурсами.

Также чиновники намерены утвердить лицензионные условия осуществления деятельности по предоставлению услуг в сфере организации и проведения азартных игр.

Они планируют также согласовать проект указа Президента о внесении изменений в положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Государственной специальной службе транспорта, а также проект распоряжения главы государства о делегации для участия в переговорах с Европейской комиссией по вступлению Украины к участию в рамочной программе ЕС по исследованиям и инновациям "Горизонт Европа".

Министры согласуют и ряд законопроектов, которые в ближайшее время внесут на рассмотрение Верховной Рады. В частности, проект закона о ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) с правительством Соединенных Штатов Америки о продлении действия соглашения о сотрудничестве в сфере науки и технологий; изменения в законы об урегулировании вопроса разработки порядка присвоения категорий и педагогических званий педагогическим работникам, изменений в закон о государственных наградах; изменения в некоторые законы по созданию благоприятных условий для трудоустройства лиц с инвалидностью; изменения в законы о введении государственных стандартов в сфере физической культуры и спорта и государственных социальных нормативов предоставления услуг субъектами сферы физической культуры и спорта.