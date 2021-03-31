"Эти "туристы" без спроса пришли в Крым и на Донбасс": Кабмин прекратил действие соглашения с РФ о сотрудничестве в сфере туризма (обновлено)

Кабинет Министров Украины прекратил действие соглашения с правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере туризма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Данный документ был подписан 16 июля 1999 года в Киеве.

Согласно ему, стороны обязались содействовать государственным туристским органам в деятельности по установлению и расширению сотрудничества между российскими и украинскими туристскими ассоциациями, организациями и предприятиями различных форм собственности, участвующими в развитии международного туризма, осуществляющими капиталовложения в сферу туризма, а также организующими совместное предпринимательство с целью обслуживания туристов.

Отмечается, что указанное решение принято в связи с тем, что из-за вооруженной агрессии России против Украины фактическое сотрудничество в этой сфере приостановлено, перспективы налаживания такого сотрудничества в будущем отсутствуют.

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В свою очередь министр культуры и информационно политики Александр Ткаченко прокомментировал в Telegram данное решение Кабмина, отметив, что что документ был подписан еще в 1999 году.

"Есть печальная новость для ценителей путешествовать по Сибири. Сегодня правительство прекратило действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма. Подписано оно было еще в 1999 году, когда премьером был Валерий Пустовойтенко, президентом - Леонид Кучма, а до памятного "Я устал, я ухожу" от Бориса Ельцина оставалось менее полугода.

С тех пор многое поменялось. В частности, РФ слишком увлеклась исполнением статьи 4 настоящего Соглашения. О том, что стороны будут поощрять организованный групповой, индивидуальный туризм и даже специализированные группы. Эти групповые, индивидуальные и специализированные "туристы" без спроса пришли в Крым и Донбасс и начали уничтожать нашу культуру, архитектуру, экономику, язык. Забирать жизни наших людей", - написал он.

Вместе с тем он подчеркнул, что сегодняшнее решение Кабмина - это еще один повод больше сфокусироваться на внутреннем украинском туризме.

"Нам есть на что смотреть самим и показать гостям страны. Но тем, кто выполняет законы и международные нормы. Поэтому #МандруйУкраїною", - резюмировал министр.