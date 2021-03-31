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"Эти "туристы" без спроса пришли в Крым и на Донбасс": Кабмин прекратил действие соглашения с РФ о сотрудничестве в сфере туризма (обновлено)

Кабинет Министров Украины прекратил действие соглашения с правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере туризма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Данный документ был подписан 16 июля 1999 года в Киеве.

Согласно ему, стороны обязались содействовать государственным туристским органам в деятельности по установлению и расширению сотрудничества между российскими и украинскими туристскими ассоциациями, организациями и предприятиями различных форм собственности, участвующими в развитии международного туризма, осуществляющими капиталовложения в сферу туризма, а также организующими совместное предпринимательство с целью обслуживания туристов.

Отмечается, что указанное решение принято в связи с тем, что из-за вооруженной агрессии России против Украины фактическое сотрудничество в этой сфере приостановлено, перспективы налаживания такого сотрудничества в будущем отсутствуют.

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В свою очередь министр культуры и информационно политики Александр Ткаченко прокомментировал в Telegram данное решение Кабмина, отметив, что что документ был подписан еще в 1999 году.

"Есть печальная новость для ценителей путешествовать по Сибири. Сегодня правительство прекратило действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма. Подписано оно было еще в 1999 году, когда премьером был Валерий Пустовойтенко, президентом - Леонид Кучма, а до памятного "Я устал, я ухожу" от Бориса Ельцина оставалось менее полугода.

С тех пор многое поменялось. В частности, РФ слишком увлеклась исполнением статьи 4 настоящего Соглашения. О том, что стороны будут поощрять организованный групповой, индивидуальный туризм и даже специализированные группы. Эти групповые, индивидуальные и специализированные "туристы" без спроса пришли в Крым и Донбасс и начали уничтожать нашу культуру, архитектуру, экономику, язык. Забирать жизни наших людей", - написал он.

Вместе с тем он подчеркнул, что сегодняшнее решение Кабмина - это еще один повод больше сфокусироваться на внутреннем украинском туризме.

"Нам есть на что смотреть самим и показать гостям страны. Но тем, кто выполняет законы и международные нормы. Поэтому #МандруйУкраїною", - резюмировал министр.

Эти туристы без спроса пришли в Крым и на Донбасс: Кабмин прекратил действие соглашения с РФ о сотрудничестве в сфере туризма 01

Кабмин (14029) россия (95645) туризм (1543)


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Топ комментарии
+9
Блин, пропала туристическая поездка по золотому кольцу: Мутный Материк (Коми), Хохотуй (Забайкалье), Морозилка (Архангельская обл.), Бухалово (Ярославская обл.), Мухоудеровка (Белгородская обл.), Мошонки (Калужская обл.), Лох (Саратовская обл.).
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31.03.2021 14:27
+4
Да ёпп....ерный же ты театр! Это шо, быдла из-за паребрика во Львове не будет? А над кем я стебаться буду? Кого буду пугать бандеровцами и смереками? Немедленно восстановите!!!
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31.03.2021 14:15
+3
Ну ,самое время ,ДЕСЯТИ лет не прошло ...
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31.03.2021 14:20
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Правила форума Совет форумчан
хм.. а турЫстов на ДаМбасе это тоже касается !?
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31.03.2021 14:15 Ответить
Да ёпп....ерный же ты театр! Это шо, быдла из-за паребрика во Львове не будет? А над кем я стебаться буду? Кого буду пугать бандеровцами и смереками? Немедленно восстановите!!!
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31.03.2021 14:15 Ответить
Жесть, це ж як тепер лєнка буде їздити на свою кримську віллу аби платити за комуналку?!
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31.03.2021 14:16 Ответить
Зрада зрадная Где можно купить краску?
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31.03.2021 14:18 Ответить
Заявку на осквернение двери нужно подавать Мосейчук на Г+Г.
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31.03.2021 14:20 Ответить
хоспадя, зелені давбайоби, яких вам ще рехформ не вистачає??
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31.03.2021 14:23 Ответить
Ну ,самое время ,ДЕСЯТИ лет не прошло ...
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31.03.2021 14:20 Ответить
картинка зачет.)
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31.03.2021 14:22 Ответить
Блин, пропала туристическая поездка по золотому кольцу: Мутный Материк (Коми), Хохотуй (Забайкалье), Морозилка (Архангельская обл.), Бухалово (Ярославская обл.), Мухоудеровка (Белгородская обл.), Мошонки (Калужская обл.), Лох (Саратовская обл.).
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31.03.2021 14:27 Ответить
...перспективы налаживания такого сотрудничества... Правильно, не ложить, а класть, поэтому: ...перспективы накладывания такого сотрудничества отсутствуют...
Кабмін припинив дію угоди з РФ про співробітництво в сфері туризму - Цензор.НЕТ 584
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31.03.2021 14:40 Ответить
Странно. Осень странно, что многие соглашения с РФ не были отменены во времена правления одного "шоколадного барыги". Почему? Какие мнения есть на сей счет?
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31.03.2021 14:49 Ответить
При шоколадному,кацапам був заборонений в'їзд в Україну. Прийшов зе-сєпар і цю заборону зняв.
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31.03.2021 15:02 Ответить
не прошло и 7 лет .... видать интернет залип или почтовое отделение закрыли... 148 реформ однако
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31.03.2021 14:49 Ответить
Теперь закроют туроператоров с хозяевами в РФ?
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31.03.2021 16:04 Ответить
Ага.Суцільні патріоти.Зєліку на суботнє РНБО трохи державництва залиште.
"Ці "туристи", не спитавшись, прийшли у Крим і на Донбас": Кабмін припинив дію угоди з РФ про співробітництво у сфері туризму (оновлено) - Цензор.НЕТ 5805
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31.03.2021 16:43 Ответить
 
 