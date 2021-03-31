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Новости Коронавирус и карантин
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Выплаты 8 тыс. грн ФОПам начнутся через несколько недель, - Федоров

Выплаты 8 тыс. грн ФОПам начнутся через несколько недель, - Федоров

Выплаты предпринимателям в размере 8 тыс. грн готовы запустить в ближайшие недели. В приложении "Дія" нужно немного доработать технологический процесс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

"В законе прописано, что есть 10 дней для того, чтобы Кабинет Министров разработал алгоритм выплат и запустил процессы. Поэтому я думаю, что через несколько недель процесс запустится. Мы технически готовы к этому, нам нужно немного доработать технологический процесс, но это займет немного времени", - отметил министр.

Федоров добавил, что в министерстве ждут решения правительства и готовы запускать выплаты.

Напомним, ранее Рада одобрила выделение предпринимателям в "красных" зонах по 8 тыс. грн.

Читайте: С начала апреля предприниматели из "красных" зон смогут подавать заявки на получение 8 тыс. грн компенсации, - Шмыгаль

Автор: 

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31.03.2021 16:38 Ответить
Денег нет, но вы держитесь! Как то так...
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31.03.2021 16:41 Ответить
Уже проходили - кто организовывал детские праздники, тому 8 тыс, а кто их фотографировал, снимал на видео, озвучивал - тем шиш, кведом не вышел.
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31.03.2021 16:44 Ответить
С каких пирогов?
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31.03.2021 16:56 Ответить
с пенсионного фонда ))) там двра в несколько миллиардов...ну подумаешь - на миллиард больше на миллиар меньше...
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31.03.2021 17:01 Ответить
та тут ясно - папизже...
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31.03.2021 17:00 Ответить
В такому випадку нехай Фьодоров і СО отримають з/п після цих виплат .
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31.03.2021 17:25 Ответить
Такое чувство, что через буратину, у кого то выдалась отличная возможность поиздеваться на Украиной))
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31.03.2021 19:08 Ответить
 
 