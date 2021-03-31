Выплаты 8 тыс. грн ФОПам начнутся через несколько недель, - Федоров
Выплаты предпринимателям в размере 8 тыс. грн готовы запустить в ближайшие недели. В приложении "Дія" нужно немного доработать технологический процесс.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил глава Минцифры Михаил Федоров.
"В законе прописано, что есть 10 дней для того, чтобы Кабинет Министров разработал алгоритм выплат и запустил процессы. Поэтому я думаю, что через несколько недель процесс запустится. Мы технически готовы к этому, нам нужно немного доработать технологический процесс, но это займет немного времени", - отметил министр.
Федоров добавил, что в министерстве ждут решения правительства и готовы запускать выплаты.
Напомним, ранее Рада одобрила выделение предпринимателям в "красных" зонах по 8 тыс. грн.
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