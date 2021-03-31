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Новини Коронавірус і карантин
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Виплати 8 тис. грн ФОПам почнуться через кілька тижнів, - Федоров

Виплати 8 тис. грн ФОПам почнуться через кілька тижнів, - Федоров

Виплати підприємцям у розмірі 8 тис. грн готові запустити в найближчі тижні. У додатку "Дія" потрібно трохи доопрацювати технологічний процес.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив глава Мінцифри Михайло Федоров.

"У законі прописано, що є 10 днів для того, щоб Кабінет Міністрів розробив алгоритм виплат і запустив процеси. Тому я думаю, що через кілька тижнів процес запуститься. Ми технічно готові до цього, нам потрібно трохи доопрацювати технологічний процес, але це займе трохи часу", - зазначив міністр.

Федоров додав, що в міністерстві чекають рішення уряду і готові запускати виплати.

Нагадаємо, раніше Рада схвалила виділення підприємцям у "червоних" зонах по 8 тис. грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку квітня підприємці з "червоних" зон зможуть подавати заявки на отримання 8 тис. грн компенсації, - Шмигаль

Автор: 

карантин (18172) допомога (8368) підприємці (619) Федоров Михайло (881) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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31.03.2021 16:38 Відповісти
Денег нет, но вы держитесь! Как то так...
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31.03.2021 16:41 Відповісти
Уже проходили - кто организовывал детские праздники, тому 8 тыс, а кто их фотографировал, снимал на видео, озвучивал - тем шиш, кведом не вышел.
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31.03.2021 16:44 Відповісти
С каких пирогов?
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31.03.2021 16:56 Відповісти
с пенсионного фонда ))) там двра в несколько миллиардов...ну подумаешь - на миллиард больше на миллиар меньше...
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31.03.2021 17:01 Відповісти
та тут ясно - папизже...
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31.03.2021 17:00 Відповісти
В такому випадку нехай Фьодоров і СО отримають з/п після цих виплат .
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31.03.2021 17:25 Відповісти
Такое чувство, что через буратину, у кого то выдалась отличная возможность поиздеваться на Украиной))
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31.03.2021 19:08 Відповісти
 
 