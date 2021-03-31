Виплати 8 тис. грн ФОПам почнуться через кілька тижнів, - Федоров

Виплати підприємцям у розмірі 8 тис. грн готові запустити в найближчі тижні. У додатку "Дія" потрібно трохи доопрацювати технологічний процес.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив глава Мінцифри Михайло Федоров.

"У законі прописано, що є 10 днів для того, щоб Кабінет Міністрів розробив алгоритм виплат і запустив процеси. Тому я думаю, що через кілька тижнів процес запуститься. Ми технічно готові до цього, нам потрібно трохи доопрацювати технологічний процес, але це займе трохи часу", - зазначив міністр.

Федоров додав, що в міністерстві чекають рішення уряду і готові запускати виплати.

Нагадаємо, раніше Рада схвалила виділення підприємцям у "червоних" зонах по 8 тис. грн.

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