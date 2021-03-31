О комендантском часе в Киеве пока речи нет, - замглавы КГГА Прокопив

На официальных совещаниях в Киеве не обсуждался вопрос о введении в столице комендантского часа. Но в случае ухудшения ситуации с коронавирусом возможны разные варианты.

Об этом в комментарии изданию "Гордон" заявил замглавы КГГА, депутат Киевсовета Владимир Прокопив, информирует Цензор.НЕТ.

"Может, кто-то и обсуждает введение комендантского часа, но на официальных совещаниях об этом пока речь не идет. Но если ситуация будет ухудшаться, то обсуждаться может что угодно, - сказал он.

Прокопив добавил, что мэр Киева Виталий Кличко всегда озвучивает самую свежую и актуальную информацию о карантинных ограничениях.

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"Мы следим за ситуацией с распространением коронавируса. К общему докладу на пленарном заседании Киевского городского совета готовится директор департамента здравоохранения. Он даст максимально полные данные, и тогда уже горсовет будет принимать решения", - отметил Прокопив, уточнив, что КГГА проведет заседание 8 апреля.