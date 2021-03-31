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Новости Коронавирус и карантин
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О комендантском часе в Киеве пока речи нет, - замглавы КГГА Прокопив

О комендантском часе в Киеве пока речи нет, - замглавы КГГА Прокопив

На официальных совещаниях в Киеве не обсуждался вопрос о введении в столице комендантского часа. Но в случае ухудшения ситуации с коронавирусом возможны разные варианты.

Об этом в комментарии изданию "Гордон" заявил замглавы КГГА, депутат Киевсовета Владимир Прокопив, информирует Цензор.НЕТ.

"Может, кто-то и обсуждает введение комендантского часа, но на официальных совещаниях об этом пока речь не идет. Но если ситуация будет ухудшаться, то обсуждаться может что угодно, - сказал он.

Прокопив добавил, что мэр Киева Виталий Кличко всегда озвучивает самую свежую и актуальную информацию о карантинных ограничениях.

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"Мы следим за ситуацией с распространением коронавируса. К общему докладу на пленарном заседании Киевского городского совета готовится директор департамента здравоохранения. Он даст максимально полные данные, и тогда уже горсовет будет принимать решения", - отметил Прокопив, уточнив, что КГГА проведет заседание 8 апреля.

Автор: 

карантин (16729) КГГА (2984) Киев (25572) комендантский час (168) Прокопив Владимир (50) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Независимо от комендатского часа, после фильма о вагнеровцах, под офисом клоуна будет жарко
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31.03.2021 21:29
+3
Какое отношение комендантский час к вирусу . Скупчення людей, это про вирус, а не время суток.
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31.03.2021 21:38
+2
После фильма о Голобородьке, уже давно жарко...
В Украине надо вообще кино запретить! -- бо фабрика грёз доводит до слёз...*)
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31.03.2021 21:35
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Независимо от комендатского часа, после фильма о вагнеровцах, под офисом клоуна будет жарко
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31.03.2021 21:29 Ответить
После фильма о Голобородьке, уже давно жарко...
В Украине надо вообще кино запретить! -- бо фабрика грёз доводит до слёз...*)
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31.03.2021 21:35 Ответить
О комендантском часе в Киеве пока речи нет, - замглавы КГГА Прокопив - Цензор.НЕТ 9308
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31.03.2021 21:29 Ответить
Какое отношение комендантский час к вирусу . Скупчення людей, это про вирус, а не время суток.
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31.03.2021 21:38 Ответить
Это как запрет на посещение парков прошлой весной - просто шоб боялись - быдло должно стоять в стойле!
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01.04.2021 07:31 Ответить
https://twitter.com/oksan_owl

https://twitter.com/oksan_owl Оксана https://twitter.com/oksan_owl @oksan_owl https://twitter.com/oksan_owl/status/1377281194874830849 3 ч

Киіврада виділила на закупівлю вакцин 140 млн грн ( близько 1 млн доз).
Звертається до КМУ, щоб виділили Києву квоти на закупівлю вакцин безпосередньо у виробника.
Дозволили?
Ні.
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31.03.2021 21:57 Ответить
Жах, яке у людей велике стадне бажання стати ГМО організмами. Навіщо вам та жижа?
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31.03.2021 22:04 Ответить
1. Щоб жити.
2. Щоб подорожувати.
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31.03.2021 23:27 Ответить
За всё время с начала этой фигни с китайским вирусом... живу себе, и не болею.
Ну а чтобы путешествовать, я просто подожду пару лет, пока перебесятся. А как надоест, то куплю.
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01.04.2021 05:41 Ответить
Но вброс в сознание уже сделан, и теперь когда его будут вводить ни для кого это не будет неожиданностью - концепция окна Овертона
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31.03.2021 22:01 Ответить
заражаются не в транспорте, идоты, люди продолжают больные выходить на работу, нет наказания за личный пофигизм, проблема в мозгах, больше всего пострадают неорганизованные народы.
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31.03.2021 22:46 Ответить
это точно. Без бамбуковой палки по жопе ничего не будет.
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31.03.2021 23:47 Ответить
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01.04.2021 07:33 Ответить
говорю как есть.. живу на минском массиве.. рядом диагностический центр.. здоровая такая больничка и там станция скорой помощи куда ковидных свозят... не особая там движуха... год назад когда там ещё и 20 человек не лежало - побольше было... среди, скажем так, близких знакомых, за год заболело аж три человека.. один может даже и бреше..это у меня только так??
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01.04.2021 01:02 Ответить
Живу на Воскресенке. Больница рядом. И тишина...
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01.04.2021 05:42 Ответить
Про комендантську годину в Києві поки не йдеться, - заступник голови КМДА Прокопів - Цензор.НЕТ 4644
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01.04.2021 07:36 Ответить
 
 