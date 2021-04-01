Украина в ТКГ поднимет вопрос "пасхального перемирия" на Донбассе, - Кравчук
Украина на следующем заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) поднимет вопрос "пасхального перемирия" на Донбассе. При этом она заинтересована в постоянном режиме "тишины".
Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава украинской делегации Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"У нас будет заседание 14 апреля, и мы этот вопрос поднимем, как полагается. Потому что на Пасху люди будут больше ходить на могилки, двигаться по территории, поэтому нужно думать о разминировании и контроле. Если думать о человеке, то есть о чем думать", - отметил Кравчук.
При этом, по его словам, такое перемирие будет временным.
"Я (на ТКГ. - Ред.) говорю, чтобы мы приняли решение, такие шаги, которые обеспечат прекращение огня. После этого могут решаться политические вопросы и вопросы безопасности. Таким образом, мы будем двигаться к миру", - добавил Кравчук.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
там тоже были и пасхальные и первомайские и уборочные и первосентяберские ....
***** стягивает войска к границе по всему периметру Украины.
А плюшево-кокаиновым ЗЕкапитулянтам ********** перемирие болит.
США и НАТО приводят войска в боевую готовность, а ЗЕ сидит на переполненном памперсе и ждет перемирия.
Перемирие в перемирии......
Вчера в ПТС на Рагуливне пытались найти смысл - запрет "стрелять и давать ответку во время войны"....
У меня мозги плавились...... Я ТАКОЕ представить не могу....
А зелень вонючая и оппорыги - свободно!!!! И несут этот маразм со всех экранов!!!
Перемирря у квадраті, напевно і кількість жерв буде у квадраті