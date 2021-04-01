РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9679 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 478 32

Украина в ТКГ поднимет вопрос "пасхального перемирия" на Донбассе, - Кравчук

Украина в ТКГ поднимет вопрос

Украина на следующем заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) поднимет вопрос "пасхального перемирия" на Донбассе. При этом она заинтересована в постоянном режиме "тишины".

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава украинской делегации Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"У нас будет заседание 14 апреля, и мы этот вопрос поднимем, как полагается. Потому что на Пасху люди будут больше ходить на могилки, двигаться по территории, поэтому нужно думать о разминировании и контроле. Если думать о человеке, то есть о чем думать", - отметил Кравчук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Арестович обнародовал график привязки количества обстрелов со стороны террористов на Донбассе к заседаниям СНБО и ТКГ: Виден устойчивый рост

При этом, по его словам, такое перемирие будет временным.

"Я (на ТКГ. - Ред.) говорю, чтобы мы приняли решение, такие шаги, которые обеспечат прекращение огня. После этого могут решаться политические вопросы и вопросы безопасности. Таким образом, мы будем двигаться к миру", - добавил Кравчук.

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) Донбасс (26956) перемирие (1650) Трехсторонняя контактная группа (842) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
Ути-пути мои вы лапоцьки...

***** стягивает войска к границе по всему периметру Украины.
А плюшево-кокаиновым ЗЕкапитулянтам ********** перемирие болит.
показать весь комментарий
01.04.2021 11:51
+8
...вот когда привезешь кравчучку подарков - тогда поверим, старый мударас
Украина в ТКГ поднимет вопрос "пасхального перемирия" на Донбассе, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6490
показать весь комментарий
01.04.2021 11:48
+6
***** своего добилось переброской войск - ЗЕ опять обосрался!!!

США и НАТО приводят войска в боевую готовность, а ЗЕ сидит на переполненном памперсе и ждет перемирия.
показать весь комментарий
01.04.2021 11:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
интересно а как ты комментировал перемирия Порошенко?
там тоже были и пасхальные и первомайские и уборочные и первосентяберские ....
показать весь комментарий
01.04.2021 11:53 Ответить
Україна зараз має підтримку США і тому не потрібно пропонувати ніяких припинень вогню а потрібно щоб бомбардувальники США виконували тренувальні польоти над можливими напрямками наступу росіян якомога частіше! Зараз потрібні агресивні дії, миротворчість зараз недоречна!
показать весь комментарий
01.04.2021 12:08 Ответить
вперед. и полковника с собой захватить не забудь
показать весь комментарий
01.04.2021 12:10 Ответить
...ляшенко, с весенним обострением твою вторую половину!
показать весь комментарий
01.04.2021 12:11 Ответить
...вот когда привезешь кравчучку подарков - тогда поверим, старый мударас
Украина в ТКГ поднимет вопрос "пасхального перемирия" на Донбассе, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6490
показать весь комментарий
01.04.2021 11:48 Ответить
Україна в ТКГ порушить питання "великоднього перемир'я" на Донбасі, - Кравчук - Цензор.НЕТ 991
показать весь комментарий
01.04.2021 12:07 Ответить
Ути-пути мои вы лапоцьки...

***** стягивает войска к границе по всему периметру Украины.
А плюшево-кокаиновым ЗЕкапитулянтам ********** перемирие болит.
показать весь комментарий
01.04.2021 11:51 Ответить
Я правильно зрозумів: пасхальне перемир'я під час повного та всеосяжного перемир'я. Це як?
показать весь комментарий
01.04.2021 11:53 Ответить
***** своего добилось переброской войск - ЗЕ опять обосрался!!!

США и НАТО приводят войска в боевую готовность, а ЗЕ сидит на переполненном памперсе и ждет перемирия.
показать весь комментарий
01.04.2021 11:53 Ответить
следущее бухально-дидываивальное
показать весь комментарий
01.04.2021 11:55 Ответить
Маразм все крепчает и дна ему нет...
Перемирие в перемирии......
Вчера в ПТС на Рагуливне пытались найти смысл - запрет "стрелять и давать ответку во время войны"....
У меня мозги плавились...... Я ТАКОЕ представить не могу....
А зелень вонючая и оппорыги - свободно!!!! И несут этот маразм со всех экранов!!!
показать весь комментарий
01.04.2021 11:57 Ответить
шо опять???
показать весь комментарий
01.04.2021 11:58 Ответить
Перемирие во время Перемирия, что это?!
показать весь комментарий
01.04.2021 12:02 Ответить
Так то было не той степени перемирие. А вот это должно быть уже самое-пресамое высокое перемирие. Можно сказать самое главное.
показать весь комментарий
01.04.2021 12:08 Ответить
Це уже щось нове: одне перемирря під час іншого перемирря.
Перемирря у квадраті, напевно і кількість жерв буде у квадраті
показать весь комментарий
01.04.2021 12:03 Ответить
какой х,,,ен разница ,как называть грабли,которые постоянно не бют по лбу ,а убивают украинских защитников? До тех пор пока за каждого убитого украинца не будет ответ в 10 ти кратном размере,враг не остановится ,от слова "никогда"
показать весь комментарий
01.04.2021 12:06 Ответить
Кравчук не сповна розуму, але що у нього на язиці те у Зелі на думці.Україна в ТКГ порушить питання "великоднього перемир'я" на Донбасі, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4431
показать весь комментарий
01.04.2021 12:11 Ответить
(ПЕРЕМИРИЕ)n⁺¹
показать весь комментарий
01.04.2021 12:21 Ответить
это шо на Пасху перемирие, а потом опять? так с рашистами разве можно договорится хоть о чём нибудь? неужели наш гарантик этого ещё не понял?
показать весь комментарий
01.04.2021 12:30 Ответить
Україньким військовим заборонять використовувати і стрілкову зброю, щоб не заважати терористам святкувати?
показать весь комментарий
01.04.2021 12:52 Ответить
Да забрать автоматы с пулеметами что бы не дай бог пальнули в братушек, заодно забрать каски с брониками ,ну чтобы уже наверняка.
показать весь комментарий
01.04.2021 13:16 Ответить
Перемирие бывает на войне,а у нас войны нет.У нас не то,что военного,а и особого положения нет.Можно сколько угодно называть донецких сепаров россиянами,но грохуть его - это убить гражданина Украины в мирное время Рады нет смелости хотя бы законодательно развязать руки ВСУ.А уж ввести военное положение памперсов не хватит.
показать весь комментарий
01.04.2021 13:28 Ответить
 
 