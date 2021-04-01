Україна в ТКГ порушить питання "великоднього перемир'я" на Донбасі, - Кравчук

Україна на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) порушить питання "великоднього перемир'я" на Донбасі. Водночас вона зацікавлена ​​в постійному режимі "тиші".

Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава української делегації Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У нас буде засідання 14 квітня, і ми це питання порушуватимемо, як годиться. Тому що на Великдень люди будуть більше ходити на могилки, рухатися по території, тому потрібно думати про розмінування і контроль. Якщо думати про людину, то є про що думати", - зазначив Кравчук.

При цьому, за його словами, таке перемир'я буде тимчасовим.

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"Я (на ТКГ. - Ред.) говорю, щоб ми прийняли рішення, такі кроки, які забезпечать припинення вогню. Після цього можуть вирішуватися політичні питання та питання безпеки. Таким чином, ми будемо рухатися до миру", - додав Кравчук.