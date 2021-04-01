Україна в ТКГ порушить питання "великоднього перемир'я" на Донбасі, - Кравчук
Україна на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) порушить питання "великоднього перемир'я" на Донбасі. Водночас вона зацікавлена в постійному режимі "тиші".
Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава української делегації Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"У нас буде засідання 14 квітня, і ми це питання порушуватимемо, як годиться. Тому що на Великдень люди будуть більше ходити на могилки, рухатися по території, тому потрібно думати про розмінування і контроль. Якщо думати про людину, то є про що думати", - зазначив Кравчук.
При цьому, за його словами, таке перемир'я буде тимчасовим.
"Я (на ТКГ. - Ред.) говорю, щоб ми прийняли рішення, такі кроки, які забезпечать припинення вогню. Після цього можуть вирішуватися політичні питання та питання безпеки. Таким чином, ми будемо рухатися до миру", - додав Кравчук.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
там тоже были и пасхальные и первомайские и уборочные и первосентяберские ....
***** стягивает войска к границе по всему периметру Украины.
А плюшево-кокаиновым ЗЕкапитулянтам ********** перемирие болит.
США и НАТО приводят войска в боевую готовность, а ЗЕ сидит на переполненном памперсе и ждет перемирия.
Перемирие в перемирии......
Вчера в ПТС на Рагуливне пытались найти смысл - запрет "стрелять и давать ответку во время войны"....
У меня мозги плавились...... Я ТАКОЕ представить не могу....
А зелень вонючая и оппорыги - свободно!!!! И несут этот маразм со всех экранов!!!
Перемирря у квадраті, напевно і кількість жерв буде у квадраті