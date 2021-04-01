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Новини Агресія Росії проти України
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Україна в ТКГ порушить питання "великоднього перемир'я" на Донбасі, - Кравчук

Україна в ТКГ порушить питання

Україна на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) порушить питання "великоднього перемир'я" на Донбасі. Водночас вона зацікавлена ​​в постійному режимі "тиші".

Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава української делегації Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У нас буде засідання 14 квітня, і ми це питання порушуватимемо, як годиться. Тому що на Великдень люди будуть більше ходити на могилки, рухатися по території, тому потрібно думати про розмінування і контроль. Якщо думати про людину, то є про що думати", - зазначив Кравчук.

При цьому, за його словами, таке перемир'я буде тимчасовим.

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"Я (на ТКГ. - Ред.) говорю, щоб ми прийняли рішення, такі кроки, які забезпечать припинення вогню. Після цього можуть вирішуватися політичні питання та питання безпеки. Таким чином, ми будемо рухатися до миру", - додав Кравчук.

Автор: 

Кравчук Леонід (546) Донбас (22356) перемир’я (958) Тристороння контактна група (827) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+10
Ути-пути мои вы лапоцьки...

***** стягивает войска к границе по всему периметру Украины.
А плюшево-кокаиновым ЗЕкапитулянтам ********** перемирие болит.
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01.04.2021 11:51
+8
...вот когда привезешь кравчучку подарков - тогда поверим, старый мударас
Украина в ТКГ поднимет вопрос "пасхального перемирия" на Донбассе, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6490
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01.04.2021 11:48
+6
***** своего добилось переброской войск - ЗЕ опять обосрался!!!

США и НАТО приводят войска в боевую готовность, а ЗЕ сидит на переполненном памперсе и ждет перемирия.
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01.04.2021 11:53
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интересно а как ты комментировал перемирия Порошенко?
там тоже были и пасхальные и первомайские и уборочные и первосентяберские ....
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01.04.2021 11:53 Відповісти
Україна зараз має підтримку США і тому не потрібно пропонувати ніяких припинень вогню а потрібно щоб бомбардувальники США виконували тренувальні польоти над можливими напрямками наступу росіян якомога частіше! Зараз потрібні агресивні дії, миротворчість зараз недоречна!
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01.04.2021 12:08 Відповісти
вперед. и полковника с собой захватить не забудь
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01.04.2021 12:10 Відповісти
...ляшенко, с весенним обострением твою вторую половину!
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01.04.2021 12:11 Відповісти
...вот когда привезешь кравчучку подарков - тогда поверим, старый мударас
Украина в ТКГ поднимет вопрос "пасхального перемирия" на Донбассе, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6490
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01.04.2021 11:48 Відповісти
Україна в ТКГ порушить питання "великоднього перемир'я" на Донбасі, - Кравчук - Цензор.НЕТ 991
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01.04.2021 12:07 Відповісти
Ути-пути мои вы лапоцьки...

***** стягивает войска к границе по всему периметру Украины.
А плюшево-кокаиновым ЗЕкапитулянтам ********** перемирие болит.
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01.04.2021 11:51 Відповісти
Я правильно зрозумів: пасхальне перемир'я під час повного та всеосяжного перемир'я. Це як?
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01.04.2021 11:53 Відповісти
***** своего добилось переброской войск - ЗЕ опять обосрался!!!

США и НАТО приводят войска в боевую готовность, а ЗЕ сидит на переполненном памперсе и ждет перемирия.
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01.04.2021 11:53 Відповісти
следущее бухально-дидываивальное
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01.04.2021 11:55 Відповісти
Маразм все крепчает и дна ему нет...
Перемирие в перемирии......
Вчера в ПТС на Рагуливне пытались найти смысл - запрет "стрелять и давать ответку во время войны"....
У меня мозги плавились...... Я ТАКОЕ представить не могу....
А зелень вонючая и оппорыги - свободно!!!! И несут этот маразм со всех экранов!!!
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01.04.2021 11:57 Відповісти
шо опять???
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01.04.2021 11:58 Відповісти
Перемирие во время Перемирия, что это?!
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01.04.2021 12:02 Відповісти
Так то было не той степени перемирие. А вот это должно быть уже самое-пресамое высокое перемирие. Можно сказать самое главное.
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01.04.2021 12:08 Відповісти
Це уже щось нове: одне перемирря під час іншого перемирря.
Перемирря у квадраті, напевно і кількість жерв буде у квадраті
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01.04.2021 12:03 Відповісти
какой х,,,ен разница ,как называть грабли,которые постоянно не бют по лбу ,а убивают украинских защитников? До тех пор пока за каждого убитого украинца не будет ответ в 10 ти кратном размере,враг не остановится ,от слова "никогда"
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01.04.2021 12:06 Відповісти
Кравчук не сповна розуму, але що у нього на язиці те у Зелі на думці.Україна в ТКГ порушить питання "великоднього перемир'я" на Донбасі, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4431
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01.04.2021 12:11 Відповісти
(ПЕРЕМИРИЕ)n⁺¹
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01.04.2021 12:21 Відповісти
это шо на Пасху перемирие, а потом опять? так с рашистами разве можно договорится хоть о чём нибудь? неужели наш гарантик этого ещё не понял?
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01.04.2021 12:30 Відповісти
Україньким військовим заборонять використовувати і стрілкову зброю, щоб не заважати терористам святкувати?
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01.04.2021 12:52 Відповісти
Да забрать автоматы с пулеметами что бы не дай бог пальнули в братушек, заодно забрать каски с брониками ,ну чтобы уже наверняка.
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01.04.2021 13:16 Відповісти
Перемирие бывает на войне,а у нас войны нет.У нас не то,что военного,а и особого положения нет.Можно сколько угодно называть донецких сепаров россиянами,но грохуть его - это убить гражданина Украины в мирное время Рады нет смелости хотя бы законодательно развязать руки ВСУ.А уж ввести военное положение памперсов не хватит.
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01.04.2021 13:28 Відповісти
 
 