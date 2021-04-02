Заседание СНБО состоится сегодня, - замглавы ОП Тимошенко
В Офисе Президента подтвердили, что заседание Совета национальной безопасности и обороны состоится сегодня, однако тему самого заседания не уточнили.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
"Как вы видели по предыдущим неделям, нет от нас (ОП. - Ред.) анонсов относительно тем, которые будут рассматриваться на СНБО. Конкретных тем мы не называем до самого заседания, но могу сказать, что темами сегодняшнего заседания СНБО, как и во все предыдущие, будут о безопасности и наведению справедливости в стране", - сказал Тимошенко.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что 2 апреля Зеленский собирает заседание СНБО. Повестка уточняется.
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По словам степанова, все отлично!
А если отлично, то что обсуждать?