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Заседание СНБО состоится сегодня, - замглавы ОП Тимошенко

Заседание СНБО состоится сегодня, - замглавы ОП Тимошенко

В Офисе Президента подтвердили, что заседание Совета национальной безопасности и обороны состоится сегодня, однако тему самого заседания не уточнили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Как вы видели по предыдущим неделям, нет от нас (ОП. - Ред.) анонсов относительно тем, которые будут рассматриваться на СНБО. Конкретных тем мы не называем до самого заседания, но могу сказать, что темами сегодняшнего заседания СНБО, как и во все предыдущие, будут о безопасности и наведению справедливости в стране", - сказал Тимошенко.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что 2 апреля Зеленский собирает заседание СНБО. Повестка уточняется.

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Автор: 

СНБО (4435) Тимошенко Кирилл (432) Офис Президента (1799)


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Будут осуждать разбитые окна и обрисованную дверь с табличкой у офиса потерпевшего приныжня Украины?
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02.04.2021 14:09 Ответить
Любопытно, вопрос концентрации вс кацацапии на границе с Украиной, обсуждаться будет?
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02.04.2021 14:09 Ответить
А 433 умерших? И почти 20 тысяч заболевших?
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02.04.2021 14:29 Ответить
А зачем?
По словам степанова, все отлично!
А если отлично, то что обсуждать?
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02.04.2021 14:32 Ответить
Засідання РНБО відбудеться сьогодні, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9297
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02.04.2021 14:14 Ответить
Если бы деньги не вбухали в асфальт, были бы те же цыфры только без асфальта 🤣🤣🤣.
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02.04.2021 14:43 Ответить
Яким боком ця зєлупа до рнбо?
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02.04.2021 14:35 Ответить
воду в Крым, пенсии сепарам, а патриотам - тюрьмы!
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02.04.2021 15:13 Ответить
 
 