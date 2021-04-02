Засідання РНБО відбудеться сьогодні, - заступник голови ОП Тимошенко

В Офісі Президента підтвердили, що засідання Ради національної безпеки і оборони відбудеться сьогодні, проте тему самого засідання не уточнили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Як ви бачили за попередніми тижнями, немає від нас (ОП. - Ред.) анонсів щодо тем, які будуть розглядатися на РНБО. Конкретних тем ми не називаємо до самого засідання, але можу сказати, що темами сьогоднішнього засідання РНБО, як і у всі попередні, будуть безпека і наведення справедливості в країні", - сказав Тимошенко.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що 2 квітня Зеленський збирає засідання РНБО. Порядок денний уточнюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленського проти введення жорсткого карантину по всій країні: "Ми йдемо локальними локдаунами, і це допомагає"