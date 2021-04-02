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Засідання РНБО відбудеться сьогодні, - заступник голови ОП Тимошенко

Засідання РНБО відбудеться сьогодні, - заступник голови ОП Тимошенко

В Офісі Президента підтвердили, що засідання Ради національної безпеки і оборони відбудеться сьогодні, проте тему самого засідання не уточнили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Як ви бачили за попередніми тижнями, немає від нас (ОП. - Ред.) анонсів щодо тем, які будуть розглядатися на РНБО. Конкретних тем ми не називаємо до самого засідання, але можу сказати, що темами сьогоднішнього засідання РНБО, як і у всі попередні, будуть безпека і наведення справедливості в країні", - сказав Тимошенко.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що 2 квітня Зеленський збирає засідання РНБО. Порядок денний уточнюється.

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Автор: 

РНБО (2285) Тимошенко Кирило (558) Офіс Президента (2026)


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Будут осуждать разбитые окна и обрисованную дверь с табличкой у офиса потерпевшего приныжня Украины?
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02.04.2021 14:09 Відповісти
Любопытно, вопрос концентрации вс кацацапии на границе с Украиной, обсуждаться будет?
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02.04.2021 14:09 Відповісти
А 433 умерших? И почти 20 тысяч заболевших?
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02.04.2021 14:29 Відповісти
А зачем?
По словам степанова, все отлично!
А если отлично, то что обсуждать?
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02.04.2021 14:32 Відповісти
Засідання РНБО відбудеться сьогодні, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9297
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02.04.2021 14:14 Відповісти
Если бы деньги не вбухали в асфальт, были бы те же цыфры только без асфальта 🤣🤣🤣.
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02.04.2021 14:43 Відповісти
Яким боком ця зєлупа до рнбо?
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02.04.2021 14:35 Відповісти
воду в Крым, пенсии сепарам, а патриотам - тюрьмы!
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02.04.2021 15:13 Відповісти
 
 