Засідання РНБО відбудеться сьогодні, - заступник голови ОП Тимошенко
В Офісі Президента підтвердили, що засідання Ради національної безпеки і оборони відбудеться сьогодні, проте тему самого засідання не уточнили.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.
"Як ви бачили за попередніми тижнями, немає від нас (ОП. - Ред.) анонсів щодо тем, які будуть розглядатися на РНБО. Конкретних тем ми не називаємо до самого засідання, але можу сказати, що темами сьогоднішнього засідання РНБО, як і у всі попередні, будуть безпека і наведення справедливості в країні", - сказав Тимошенко.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що 2 квітня Зеленський збирає засідання РНБО. Порядок денний уточнюється.
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По словам степанова, все отлично!
А если отлично, то что обсуждать?