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В Харькове при проверке "ковидных" больниц недосчитались заявленных коек

В Харькове при проверке

В Харькове в ходе проверки медучреждений, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, были выявлены несоответствие между заявленным и фактическим количеством коек для "ковидных" больных в двух городских больницах и в двух больницах "Укразлизныци".

Об этом в пятницу, 2 апреля сообщила на брифинге руководитель регионального отделения Национальной службы здравоохранения Украины (НСЗУ) в Харьковской области Виктория Милютина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В больницах городских выявлено несоответствие в двух заведениях. 25-я больница - 238 коек вместо 250... и в больнице № 18 - 53 койки, фактически отведенные для госпитализации больных и готовое отделение для остальных заявленных, но сейчас идет отбор персонала. Когда будут укомплектованы бригады, больница будет соответствовать заявленному количеству -110 коек", - отметина Милютина.

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"Также есть определенное несоответствие больниц "Укрзализныци", №1 и №2. В первой больнице 130 коек фактически выделено и оказывает помощь, во второй больнице - 100 коек. А должно быть 300 и 400", - добавила она.

Она отметила, что комиссия, работавшая по распоряжению министра здравоохранения Максима Степанова, проверяла 13 медучреждений, расположенных в Харькове (5 городских, два ведомственных и 5 областных).

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Комиссия проверяла соответствует ли заявленным данным количество коек в больницах, которые фактически выделены для госпитализации пациентов, количество коек, которые фактически обеспечены подачей кислорода (централизованной либо с помощью кислородных концентраторов), количество коек без кислорода, количество занятых коек из тех, что фактически обеспечены.

больница (1440) проверка (819) Харьков (7518) НСЗУ (171)


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Топ комментарии
+7
А бабосики на эти коечки то выделены...
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02.04.2021 16:44
+5
Целую, ваш кернос
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02.04.2021 16:38
+2
То тільки совкове бидло здатне само себе дурити. В світі того ну ніяк люди зрозуміти не можуть, а для чого?
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02.04.2021 16:43
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Целую, ваш кернос
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02.04.2021 16:38 Ответить
То тільки совкове бидло здатне само себе дурити. В світі того ну ніяк люди зрозуміти не можуть, а для чого?
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02.04.2021 16:43 Ответить
А бабосики на эти коечки то выделены...
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02.04.2021 16:44 Ответить
Так бабосики ніби на хворих виділяють, а не на ліжка. Тут інше, тут совкове отрапартавать! Таке враження, що якесь генетичне захворювання, що по спадку передається.
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02.04.2021 16:49 Ответить
гензахворювання називається безкарність.
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02.04.2021 18:35 Ответить
Вот и открыта "тайна" переполненности больниц и нехватки коек для ковид-больных.
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02.04.2021 16:48 Ответить
З логікою все в порядку, а не навпаки?
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02.04.2021 16:51 Ответить
Увеличивали число коек чтобы не объявлять локдаун,типа загруженности больниц нет
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02.04.2021 16:49 Ответить
В Харькове при проверке "ковидных" больниц недосчитались заявленных коек - Цензор.НЕТ 7600
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02.04.2021 16:59 Ответить
" Проверка МОЗ показала, что количество заявленных для лечения больных коронавирусом койко-мест соответствует. Небольшое расхождение было в двух больницах города. Фактически койки есть, но их не используют все под коронавирус, недостаточно кадров, мощности сети, кислородных точек. Много коек с концентраторами. Нет основания переводить город в "красную" зону "- сказала зам. городского головы Горбунова-Рубан. По ее словам, в Горсовете, настроены сохранять "оранжевое" настроение,и нужно начинать с себя, придерживаться масочного режима и дистанции.
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02.04.2021 17:00 Ответить
По любе москальска агентура знову гадить. Українці ніколи не брешуть!
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02.04.2021 17:11 Ответить
нет мест, за 500 баксов не могут положить
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02.04.2021 18:07 Ответить
Могут, как раз за 500.
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02.04.2021 20:01 Ответить
Терехову пох, сколько умрут, они не проголосуют. Поэтому не вводят красную зону https://2day.kh.ua/kharkow/bolnicy-perepolneny-kisloroda-net-pochemu-kharkov-ne-zakryvayut-na-karantin
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02.04.2021 18:12 Ответить
 
 