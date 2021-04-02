УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11504 відвідувача онлайн
Новини
5 094 14

У Харкові під час перевірки "ковідних" лікарень недорахувалися заявлених ліжок

У Харкові під час перевірки

У Харкові під час перевірки медзакладів, що надають допомогу пацієнтам із COVID-19, було виявлено невідповідність між заявленою і фактичною кількістю ліжок для "ковідних" хворих у двох міських лікарнях і у двох лікарнях "Укразлізниці".

Про це в п'ятницю, 2 квітня повідомила на брифінгу керівник регіонального відділення Національної служби охорони здоров'я України (НСЗУ) в Харківській області Вікторія Мілютіна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У міських лікарнях виявлено невідповідність у двох закладах. 25-та лікарня - 238 ліжок замість 250... і в лікарні №18 - 53 ліжка, фактично відведені для госпіталізації хворих, і готове відділення для інших заявлених, але наразі відбувається відбір персоналу. Коли будуть укомплектовані бригади, лікарня відповідатиме заявленій кількості - 110 ліжок", - зазначила Мілютіна.

"Також є певна невідповідність лікарень "Укрзалізниці", №1 і №2. У першій лікарні 130 ліжок фактично виділені й надають допомогу, в другій лікарні - 100 ліжок. А має бути 300 і 400", - додала вона.

Читайте також: "З такою динамікою ліжок у стаціонарах скоро нам не вистачатиме", - Кличко просить уряд проконтролювати прийом відомчими лікарнями пацієнтів з COVID-19

Вона зазначила, що комісія, яка працювала за розпорядженням міністра охорони здоров'я Максима Степанова, перевіряла 13 медзакладів, розташованих у Харкові (п'ять міських, два відомчих і п'ять обласних).

Комісія перевіряла, чи відповідає заявленим даним кількість ліжок у лікарнях, які фактично виділені для госпіталізації пацієнтів, кількість ліжок, які фактично забезпечені поданням кисню (централізовано або за допомогою кисневих концентраторів), кількість ліжок без кисню, кількість зайнятих ліжок із тих, що фактично забезпечені.

Автор: 

лікарня (1362) перевірка (1233) Харків (5634) НСЗУ (313)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
А бабосики на эти коечки то выделены...
показати весь коментар
02.04.2021 16:44
+5
Целую, ваш кернос
показати весь коментар
02.04.2021 16:38
+2
То тільки совкове бидло здатне само себе дурити. В світі того ну ніяк люди зрозуміти не можуть, а для чого?
показати весь коментар
02.04.2021 16:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Целую, ваш кернос
показати весь коментар
02.04.2021 16:38 Відповісти
То тільки совкове бидло здатне само себе дурити. В світі того ну ніяк люди зрозуміти не можуть, а для чого?
показати весь коментар
02.04.2021 16:43 Відповісти
А бабосики на эти коечки то выделены...
показати весь коментар
02.04.2021 16:44 Відповісти
Так бабосики ніби на хворих виділяють, а не на ліжка. Тут інше, тут совкове отрапартавать! Таке враження, що якесь генетичне захворювання, що по спадку передається.
показати весь коментар
02.04.2021 16:49 Відповісти
гензахворювання називається безкарність.
показати весь коментар
02.04.2021 18:35 Відповісти
Вот и открыта "тайна" переполненности больниц и нехватки коек для ковид-больных.
показати весь коментар
02.04.2021 16:48 Відповісти
З логікою все в порядку, а не навпаки?
показати весь коментар
02.04.2021 16:51 Відповісти
Увеличивали число коек чтобы не объявлять локдаун,типа загруженности больниц нет
показати весь коментар
02.04.2021 16:49 Відповісти
В Харькове при проверке "ковидных" больниц недосчитались заявленных коек - Цензор.НЕТ 7600
показати весь коментар
02.04.2021 16:59 Відповісти
" Проверка МОЗ показала, что количество заявленных для лечения больных коронавирусом койко-мест соответствует. Небольшое расхождение было в двух больницах города. Фактически койки есть, но их не используют все под коронавирус, недостаточно кадров, мощности сети, кислородных точек. Много коек с концентраторами. Нет основания переводить город в "красную" зону "- сказала зам. городского головы Горбунова-Рубан. По ее словам, в Горсовете, настроены сохранять "оранжевое" настроение,и нужно начинать с себя, придерживаться масочного режима и дистанции.
показати весь коментар
02.04.2021 17:00 Відповісти
По любе москальска агентура знову гадить. Українці ніколи не брешуть!
показати весь коментар
02.04.2021 17:11 Відповісти
нет мест, за 500 баксов не могут положить
показати весь коментар
02.04.2021 18:07 Відповісти
Могут, как раз за 500.
показати весь коментар
02.04.2021 20:01 Відповісти
Терехову пох, сколько умрут, они не проголосуют. Поэтому не вводят красную зону https://2day.kh.ua/kharkow/bolnicy-perepolneny-kisloroda-net-pochemu-kharkov-ne-zakryvayut-na-karantin
показати весь коментар
02.04.2021 18:12 Відповісти
 
 