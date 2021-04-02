У Харкові під час перевірки "ковідних" лікарень недорахувалися заявлених ліжок

У Харкові під час перевірки медзакладів, що надають допомогу пацієнтам із COVID-19, було виявлено невідповідність між заявленою і фактичною кількістю ліжок для "ковідних" хворих у двох міських лікарнях і у двох лікарнях "Укразлізниці".

Про це в п'ятницю, 2 квітня повідомила на брифінгу керівник регіонального відділення Національної служби охорони здоров'я України (НСЗУ) в Харківській області Вікторія Мілютіна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У міських лікарнях виявлено невідповідність у двох закладах. 25-та лікарня - 238 ліжок замість 250... і в лікарні №18 - 53 ліжка, фактично відведені для госпіталізації хворих, і готове відділення для інших заявлених, але наразі відбувається відбір персоналу. Коли будуть укомплектовані бригади, лікарня відповідатиме заявленій кількості - 110 ліжок", - зазначила Мілютіна.

"Також є певна невідповідність лікарень "Укрзалізниці", №1 і №2. У першій лікарні 130 ліжок фактично виділені й надають допомогу, в другій лікарні - 100 ліжок. А має бути 300 і 400", - додала вона.

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Вона зазначила, що комісія, яка працювала за розпорядженням міністра охорони здоров'я Максима Степанова, перевіряла 13 медзакладів, розташованих у Харкові (п'ять міських, два відомчих і п'ять обласних).

Комісія перевіряла, чи відповідає заявленим даним кількість ліжок у лікарнях, які фактично виділені для госпіталізації пацієнтів, кількість ліжок, які фактично забезпечені поданням кисню (централізовано або за допомогою кисневих концентраторів), кількість ліжок без кисню, кількість зайнятих ліжок із тих, що фактично забезпечені.