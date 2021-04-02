"Укрзализныця" уже обеспечила более 800 COVID-коек в ведомственных больницах, - Криклий

В рамках выполнения обязательств по обеспечению мер, необходимых для борьбы с пандемией COVID-19 "Укрзализныця" обеспечила более 800 коек в ведомственных железнодорожных больницах для лечения больных коронавирусом. Благодаря этому на сегодняшний день уже вылечено и продолжают лечиться около 1 тыс. пациентов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

"Несмотря на пандемию и кризис, "Укрзализныця не только продолжает работать в совершенно новых условиях и реалиях, но и остается социально активной и ответственной компанией. Уже более 800 коек в ведомственных больницах УЗ обеспечено обществом для лечения больных COVID-19. И несмотря на возможные трудности, компания продолжает выполнять возложенные на нее обязательства, необходимые для бесперебойной работы железнодорожных больниц и лечения наших граждан", - Криклий.

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"Укрзализныця делает все возможное для обеспечения профессиональными медицинскими услугами больных COVID-19 в ведомственных больницах. Да, мы имели ряд проблем, из-за действий отдельных руководителей были сорваны важные тендеры. Не был выполнен запланированный объем финансирования, но мы актуализировали все проблемы, быстро решаем их и сегодня в наших больницах уже пролечено и продолжают получать помощь около 1 тыс. пациентов с COVID-19", - отметил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

По сообщению "Укрзализныци", насущными проблемами сегодня в этом ключе являются:

- модернизация электросетей в больницах;

- обновление дизель-генераторов;

- постоянное поступление кислорода.

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Следовательно, уже сегодня Укрзализныцей будет проработана возможность выделения штата специалистов филиала "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений" для реконструкции электросетей в ведомственных больницах. Кроме этого, УЗ прорабатывает вопрос выделения средств для реконструкции кислородных станций в ведомственных больницах, ведет работу по закупке и бесперебойной доставке кислорода в больницы, а также постоянно работает над своевременным обеспечением медицинских работников средствами личной защиты и дезинфекции.

На сегодня с больными COVID-19 работают 8 ведомственных больниц "Укрзализныци" (3 - в Киеве, 2 - в Харькове и по одному в Днепре, Львове и Одессе). Они обеспечены 56 анестезиологическими командами для лечения указанных пациентов, 46 аппаратами ИВЛ, 429 кислородными концентраторами и 99 стационарными точками доступа к кислороду.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что три больницы "Укрзализныци" не приняли больных COVID-19, несмотря на то, что начиная с ноября получили фактических выплат 60 млн гривен. "Это недопустимый случай, и возникает вопрос: куда государство заплатило 60 млн? Этот прецедент дает нам полное право обращаться в правоохранительные органы", - заявил Степанов.

После инцидента, который произошел 24 марта 2021 в городе Киеве, НСЗУ проводит проверку в медицинских железнодорожных учреждениях в Киеве.

В пресс-службе филиала "Центр охраны здоровья" АО "Укрзализныця" отметили, что ЦОЗ максимально способствует и помогает в проведении проверки.