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Новости Довыборы в Раду
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"Свобода" призывает провести перевыборы на округе №87 в Ивано-Франковской области, - Тягнибок

Всеукраинское объединение "Свобода" призывает к проведению перевыборов на округе №87 в Ивано-Франковской области в связи с массовыми нарушениями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме заявил лидер политсилы Олег Тягнибок.

"Грязная избирательная кампания оппонентов не принесла им окончательной победы. Ставленники олигархов Шевченко и Вирастюк, несмотря на миллионные ресурсы, подкуп избирателей, кампанию очернения и многочисленные нарушения избирательного законодательства на участках, не смогли одержать победу.

Для получения нужного их хозяевам результата они прибегли к применению админресурса и прямого давления народных депутатов партии "Слуга народа" и партии "За майбутнє" на членов окружной избирательной комиссии", - отметил он.

Тягнибок продолжил: "Все это вернуло украинцев во времена режима Януковича, но даже на Прикарпатье не было такого избирательного произвола.

Сегодня вся Украина стала свидетелем отработки сценария проведения следующих парламентских выборов с целью закрепления зеленой антиукраинской власти".

"Учитывая изложенное, результаты довыборов в Верховную Раду Украины на 87-м округе не признаем и требуем провести перевыборы, а виновных в фальсификации и срыве волеизъявления громады Прикарпатья - привлечь к ответственности согласно действующему законодательству.

Украинцы не должны быть обманутыми. Общество должно увидеть справедливость в отношении грязных попыток олигархов купить доверие украинцев и присвоить волеизъявления граждан", - резюмировал лидер "Свободы".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Довыборы в Раду на Прикарпатье: Обработаны 100% протоколов, Вирастюк - 31,25%, Шевченко - 29,69%, Кошулинский - 28,86%, - ЦИК

Как сообщалось, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа победу на Довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

Также читайте: Еще на одном участке в Ивано-Франковской области голосование признано недействительным, - ОПОРА

Свобода (2752) Тягнибок Олег (1240) Кошулинский Руслан (143) Ивано-Франковская область (923) досрочные выборы (127)


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Топ комментарии
+22
оу проснулись
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04.04.2021 11:53
+21
не для того зэбыдло подтасововало выборы под бугая чтобы их отменять
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04.04.2021 11:56
+15
Мочив "баригу", радів перемозі Зелі і вже два роки пишається, що скинув "мародера".
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04.04.2021 12:17
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оу проснулись
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04.04.2021 11:53 Ответить
Ну если Тягнибок профинансирует.....
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04.04.2021 14:56 Ответить
в суд подавай ..... Международный
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04.04.2021 11:53 Ответить
не для того зэбыдло подтасововало выборы под бугая чтобы их отменять
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04.04.2021 11:56 Ответить
А того разу вже їхали б у округ? Чи як і перед тим - сподівалися на свідомість в борців? Забудьте про свідомість. Свідомі не вибирають "по приколу".
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04.04.2021 11:57 Ответить
Якщо не можуть зробити справедливі вибори відразу, нехай роблять по 10 разів. Хоча б виборці зрозуміють яких злодіїв вони поізбіралі собі раніше.
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04.04.2021 11:59 Ответить
Ставленники олигархов Шевченко и Вирастюк Источник: https://censor.net/ru/n3257512\\\\\

Олег Ярославич, ну я последний шо подумает шо Василь Анатольевич, или как там его - злой, а не очень добрый.
да, если бы голосовал, то за Руслана Батьковича.
а так - ну да, ресурс власти наверное сыграл на флейте в пользу чувака с символичной фамилией. или с какого табора Шевченко то?
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04.04.2021 11:59 Ответить
А где был тягныбакс всю эту неделю? Почему молчал о фактах фальсификации выборов зелеными мародерами?!
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04.04.2021 12:00 Ответить
А де був ще березні-квітні 2019 року, коли тільки почала сходити "зелень"?
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04.04.2021 12:05 Ответить
Мочив "баригу", радів перемозі Зелі і вже два роки пишається, що скинув "мародера".
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04.04.2021 12:17 Ответить
Значит хороший человек! Буду голосовать за них.
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04.04.2021 12:47 Ответить
Тягнибок може пишатись собою, за нього вже готові голосувати Иваноффьі.
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04.04.2021 13:19 Ответить
Там, де й останні 6 років.
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04.04.2021 12:18 Ответить
Тягнибок, надо валить из этой страны)
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04.04.2021 12:00 Ответить
До ечі, для свідомих в борців на майбутнє: якщо вам захочеться їсти, чи лікуватися від наслідків КОВІДу, або потрібен буде кисневий концентратори (я знаю, як це його шукати), чи робота, щб прогодувати сім'ю, звертайтеся до Вірастюка. Він привезе вам на гастролі будь-яке шоу і ви забудете про проблему. Якщо вас почує і зрозуміє, про що ви.
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04.04.2021 12:03 Ответить
А які штучне дихання й непрямий масаж серця зробить у разі потреби...
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04.04.2021 12:07 Ответить
Та ну, він же з ЗЕ "професіонально товкли тему" вакцинації напередодні виборів.
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04.04.2021 12:08 Ответить
тягныбык из-за таких как вы зелень пришла к власти.после Майдана у вас были колосальные возможности которые вы розменялм на фантики и разные блага.
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04.04.2021 12:03 Ответить
Ну це не лише Тягнибока стосується і партіі "Свобода", але і НФ разом з БПП.
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04.04.2021 12:11 Ответить
Зебіли https://censor.net/ru/user/483638, https://censor.net/ru/user/46406, https://censor.net/ru/user/128317, https://censor.net/ru/user/327417 та https://censor.net/ru/user/456964 люто шукають винних в перемозі їхнього клована та їх же слуг уродів.
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04.04.2021 13:37 Ответить
У упоротого порохобота зебилы все, кто не поддерживает Сонцесяйного кнура. Что лишний раз доказывает, что ни о какой поддержке Свободы от мародера и его партии речи быть не могло. Они только нанесли вред Руслану Кошулинському. Причем умышленно
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04.04.2021 14:41 Ответить
Роздуплився... А може треба було раніше дупою ворушити? Провести своїх людей до ДВК, організувати спостерігачів... І не тих, що лише за гроші, а тих, що не дадуть крутити-мутити. Не вірю, що за бажання не змогли б знайти 117 ідейних місцевих у члени ДВК і ще 234 з усієї України на спостерігачів
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04.04.2021 12:05 Ответить
О, тягныбык проснулась!
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04.04.2021 12:09 Ответить
Кацапы у ворот железный кулак собирают, а эти ... кормушку делят. МАЛАЦЦЫ!!!
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04.04.2021 12:13 Ответить
Реакция Свободи дуже схожа на злив, мабуть хто заробив, Свобода дискредитована повністю це політичний труп
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04.04.2021 12:18 Ответить
З таким керівництвом!. Тепер, як і завжди, він "вимагає".
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04.04.2021 12:36 Ответить
О-о-о тягнибік намалювалось..........
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04.04.2021 12:23 Ответить
о лизало рыговское вылезло!
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04.04.2021 12:27 Ответить
Я думав тігнибок помер давно.... Ожив, свят, свят!
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04.04.2021 12:34 Ответить
А звідкиля виплив цей "політичний діяч" ? Що канали для продажу Медведчуку закінчилися?
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04.04.2021 12:34 Ответить
Вискочив як Пилип з конопель.
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04.04.2021 13:22 Ответить
Бабла в Швободи явно більше чим в Вірастюка, тим більше після того як канал продали Медведчуку і обілечування ригіоналів після революції гідності!
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04.04.2021 12:37 Ответить
Бабла в Швободи явно більше чим в Вірастюка, тим більше після того як канал продали Медведчуку і обілечування ригіоналів після революції гідності!
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04.04.2021 12:38 Ответить
уберите кабинки. Тогда человек не сможет сфотографировать или заменить бюллетень. С действующими правилами невозможно провести честных выборов
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04.04.2021 12:45 Ответить
абизатильна
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04.04.2021 13:01 Ответить
От этих призывов толку, как от оркестра на Титанике. Нужно было, фиксировать все нарушения, начиная с использования админресурса зе- говном и оканчивая подкупом и вбросами или наоборот выемками бюллетеней и подавать в суды, в полицию, максимально разглашать схемы мухлежа. А так - это все это похоже на наличие договорняка , когда размеры благодарности не имеют границ в пределах разумного.
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04.04.2021 13:05 Ответить
А воно і не хотілося. Це ж працювати треба було, а не чекати доти поки "яблуко впаде на голову" як Ньютону.
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04.04.2021 13:21 Ответить
Тактика выдавливания результата по 87 избирательному округу на довыборах в Верховную Раду стала предельно ясна. Результаты в избирательных участках где проигрывает кандидат от "Слуги народа" Вирастюк объявляются недействительными. Запущен весь админресурс, все рычаги давления, включая прямое вмешательство в работы избирательных комиссий со стороны группы поддержки возглавляемой Николаем Тищенко. (с)
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04.04.2021 13:14 Ответить
Здалеку схоже, що вас просто нагло обдурили. Підтасували бюлетні і обрали кого хотіли, а не кого обрали.
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04.04.2021 13:23 Ответить
Який позор ! Через Тягнибока і колєгів - Свобода в Прикарпатті не може виграти вибори !!! Це 3.14здець. І воно дальше щось там ще заявляє і керує...
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04.04.2021 13:33 Ответить
И Свободу порохня дружно обгавкала
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04.04.2021 14:43 Ответить
честные выборы закончились в Украине ровно в тот момент, когда чучма впервые стал ************. больше выборов в Украине не было. только "выборы".
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04.04.2021 14:43 Ответить
"Товариство" вийшло із підпілля, "соснуло" грошей у Бєні і забилось у припадку:
"Дайош превибори на нашій, богом дані землі!"
Під@р - ну,що візьмеш?
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04.04.2021 15:01 Ответить
-
В цій же Івано-франківщні на місцевих виборах 25 жовтня 2020 р. дві третини виборців, підтримали ВО «Свобода», що дозволило їй сформувати однопартійну більшість у міській раді. Фракції також сформують також проукраїнська «Європейська Солідарність» і нейтральна «Батьківщина». А чинний міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків ВО."Свобода "переміг на місцевих виборах за нього проголосували понад 84% виборців.
42 місця в міській раді будуть розподілені між партіями наступним чином:
ВО «Свобода» (66,67%) - 28;
«Європейська Солідарність» (23,81%) - 10;
«Батьківщина» (9,52%) - 4.
А вся решта кандидатів в тому числі і різні слуги але не українського народу а кремля, вони навіть не змогли подолати п'ятивідсотковий прохідний бар'єр і в міськраді їх гарантовано не буде. І виродки від антиукраїнських сил капітулянти Слуги видно кремля і бандити "майбаха" навіть не попали в міськраду а тут їх представників выбирают в і так антиукраїнську ЗРаду, як таке диво може бути?
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04.04.2021 15:09 Ответить
Тягнибок та Пупс це сором і ганьба партії "Свобода". Ці два продажні покидьки і шістки Льовочкіна (66% голосувань в ВР синхронно з ПР) знаславили і дискредитували в очах свідомих громадян і себе і партію. Партія має назавжди позбавитись від цих корумпованих та кримінальних піджидків. Доки вони там "керують" "Свобода" буде поза парламентом.
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05.04.2021 03:47 Ответить
 
 