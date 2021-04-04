"Свобода" призывает провести перевыборы на округе №87 в Ивано-Франковской области, - Тягнибок
Всеукраинское объединение "Свобода" призывает к проведению перевыборов на округе №87 в Ивано-Франковской области в связи с массовыми нарушениями.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме заявил лидер политсилы Олег Тягнибок.
"Грязная избирательная кампания оппонентов не принесла им окончательной победы. Ставленники олигархов Шевченко и Вирастюк, несмотря на миллионные ресурсы, подкуп избирателей, кампанию очернения и многочисленные нарушения избирательного законодательства на участках, не смогли одержать победу.
Для получения нужного их хозяевам результата они прибегли к применению админресурса и прямого давления народных депутатов партии "Слуга народа" и партии "За майбутнє" на членов окружной избирательной комиссии", - отметил он.
Тягнибок продолжил: "Все это вернуло украинцев во времена режима Януковича, но даже на Прикарпатье не было такого избирательного произвола.
Сегодня вся Украина стала свидетелем отработки сценария проведения следующих парламентских выборов с целью закрепления зеленой антиукраинской власти".
"Учитывая изложенное, результаты довыборов в Верховную Раду Украины на 87-м округе не признаем и требуем провести перевыборы, а виновных в фальсификации и срыве волеизъявления громады Прикарпатья - привлечь к ответственности согласно действующему законодательству.
Украинцы не должны быть обманутыми. Общество должно увидеть справедливость в отношении грязных попыток олигархов купить доверие украинцев и присвоить волеизъявления граждан", - резюмировал лидер "Свободы".
Как сообщалось, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа победу на Довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).
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Олег Ярославич, ну я последний шо подумает шо Василь Анатольевич, или как там его - злой, а не очень добрый.
да, если бы голосовал, то за Руслана Батьковича.
а так - ну да, ресурс власти наверное сыграл на флейте в пользу чувака с символичной фамилией. или с какого табора Шевченко то?
"Дайош превибори на нашій, богом дані землі!"
Під@р - ну,що візьмеш?
В цій же Івано-франківщні на місцевих виборах 25 жовтня 2020 р. дві третини виборців, підтримали ВО «Свобода», що дозволило їй сформувати однопартійну більшість у міській раді. Фракції також сформують також проукраїнська «Європейська Солідарність» і нейтральна «Батьківщина». А чинний міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків ВО."Свобода "переміг на місцевих виборах за нього проголосували понад 84% виборців.
42 місця в міській раді будуть розподілені між партіями наступним чином:
ВО «Свобода» (66,67%) - 28;
«Європейська Солідарність» (23,81%) - 10;
«Батьківщина» (9,52%) - 4.
А вся решта кандидатів в тому числі і різні слуги але не українського народу а кремля, вони навіть не змогли подолати п'ятивідсотковий прохідний бар'єр і в міськраді їх гарантовано не буде. І виродки від антиукраїнських сил капітулянти Слуги видно кремля і бандити "майбаха" навіть не попали в міськраду а тут їх представників выбирают в і так антиукраїнську ЗРаду, як таке диво може бути?