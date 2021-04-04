"Свобода" призывает провести перевыборы на округе №87 в Ивано-Франковской области, - Тягнибок

Всеукраинское объединение "Свобода" призывает к проведению перевыборов на округе №87 в Ивано-Франковской области в связи с массовыми нарушениями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме заявил лидер политсилы Олег Тягнибок.

"Грязная избирательная кампания оппонентов не принесла им окончательной победы. Ставленники олигархов Шевченко и Вирастюк, несмотря на миллионные ресурсы, подкуп избирателей, кампанию очернения и многочисленные нарушения избирательного законодательства на участках, не смогли одержать победу.

Для получения нужного их хозяевам результата они прибегли к применению админресурса и прямого давления народных депутатов партии "Слуга народа" и партии "За майбутнє" на членов окружной избирательной комиссии", - отметил он.

Тягнибок продолжил: "Все это вернуло украинцев во времена режима Януковича, но даже на Прикарпатье не было такого избирательного произвола.

Сегодня вся Украина стала свидетелем отработки сценария проведения следующих парламентских выборов с целью закрепления зеленой антиукраинской власти".

"Учитывая изложенное, результаты довыборов в Верховную Раду Украины на 87-м округе не признаем и требуем провести перевыборы, а виновных в фальсификации и срыве волеизъявления громады Прикарпатья - привлечь к ответственности согласно действующему законодательству.

Украинцы не должны быть обманутыми. Общество должно увидеть справедливость в отношении грязных попыток олигархов купить доверие украинцев и присвоить волеизъявления граждан", - резюмировал лидер "Свободы".

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Как сообщалось, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа победу на Довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

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