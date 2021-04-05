Довыборы в Раду на Прикарпатье: Полиция завела 17 уголовных производств

Нацполиция Ивано-Франковской области начала 17 уголовных производств по факту нарушений в ходе промежуточных выборов народного депутата Верховной Рады Украины на округе №87.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Ивано-Франковской области.

Отмечается, что 12 из них связаны с нарушением избирательного законодательства, еще 5 - касаются избирательного процесса. Всего правоохранители получили 113 сообщений о вероятных нарушениях.

"Чтобы обеспечить порядок во время промежуточных выборов народного депутата, полицейские Ивано-Франковской области усиленно следили за порядком и оперативно реагировали на все сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства. Всего на линию 102 поступило 113 сообщений. После тщательной проверки полученной от граждан информации полицейские составили 12 административных протоколов: в основном они касались нарушений изготовления или размещения материалов предвыборной агитации", - следует из сообщения.

Кроме этого, следователи и подразделения дознания начали 17 уголовных производств. 12 из них непосредственно связаны с нарушением избирательного законодательства, 5 - косвенно связаны с нарушением избирательного процесса.

В частности уголовные производства начаты:

- 1 - по факту препятствования осуществлению избирательного права ..., работе избирательной комиссии ..., совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины);

5 - по фактам подкупа избирателей (ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины);

1 - по факту использования поддельных документов (ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины);

4 - по фактам заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности (ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины).

"Также в период с 2 по 3 апреля полицейские начали шесть уголовных производств по фактам похищения избирательных бюллетеней шести участковых избирательных комиссий. В ходе досудебного расследования в указанных уголовных производствах проведены осмотры места происшествия в помещении окружной избирательной комиссии, допрошены свидетели, в том числе представитель кандидата в народные депутаты, три члена ОИК №87, 64 члена УИК, в том числе председатель, заместители секретарей, восемь полицейских, три официальных наблюдателя, двое журналистов и директор дома культуры, где размещена ОИК. Также запланирован ряд оперативных мероприятий и следственных действий", - следует из сообщения правоохранителей.

Подчеркивается, что полицейские Ивано-Франковской области тщательно изучают сообщения, в том числе информацию в сети Интернет, о возможных нарушениях избирательного законодательства и после проведения первоочередной проверки предоставляют всем событиям правовую квалификацию. По всем начатыми уголовными производствами проводится расследование.

