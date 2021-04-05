Довибори в Раду на Прикарпатті: Поліція завела 17 кримінальних проваджень

Нацполіція Івано-Франківської області розпочала 17 кримінальних проваджень за фактом порушень під час проміжних виборів народного депутата Верховної Ради України на окрузі №87.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Івано-Франківської області.

Зазначається, що 12 із них пов'язані з порушенням виборчого законодавства, ще 5 - стосуються виборчого процесу. Загалом правоохоронці отримали 113 повідомлень про ймовірні порушення.

"Аби забезпечити порядок під час проміжних виборів народного депутата, поліцейські Івано-Франківщини посилено стежили за порядком та оперативно реагували на всі повідомлення про можливі порушення виборчого законодавства. Загалом на лінію 102 надійшло 113 повідомлень. Після ретельної перевірки отриманої від громадян інформації поліцейські склали 12 адміністративних протоколів: переважно вони стосувалися порушень виготовлення або розміщення матеріалів передвиборної агітації", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, слідчі та підрозділи дізнання розпочали 17 кримінальних проваджень. 12 із них - безпосередньо пов‘язані з порушенням виборчого законодавства, 5 – опосередковано пов’язані з порушенням виборчого процесу.

Також читайте: Гриценко закликав Зеленського провести перевибори у 87-му окрузі на Прикарпатті: "Так перемагати - принизливо"

Зокрема кримінальні провадження розпочаті:

- 1 - за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права…, роботі виборчої комісії…, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 157 Кримінального кодексу України);

5 – за фактами підкупу виборців (ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу України);

1 – за фактом використання підроблених документів (ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України);

4 - за фактами завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності (ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України).

"Також у період із 2 по 3 квітня поліцейські розпочали шість кримінальних проваджень за фактами викрадення виборчих бюлетенів шести дільничних виборчих комісій. У ході досудового розслідування у вказаних кримінальних провадженнях проведено огляди місця події в приміщенні окружної виборчої комісії, допитано свідків, зокрема представника кандидата в народні депутати, трьох членів ОВК №87, 64 членів ДВК, у тому числі голів, заступників та секретарів, вісім працівників поліції, трьох офіційних спостерігачів, двох журналістів та директора будинку культури, де розміщена ОВК. Також заплановано ряд оперативних заходів та слідчих дій", - випливає з повідомлення правоохоронців.

Наголошується, що поліцейські Івано-Франківщини ретельно вивчають усі повідомлення, у тому числі інформацію в мережі Інтернет, про можливі порушення виборчого законодавства і після проведення першочергової перевірки надають усім подіям правову кваліфікацію. За всіма розпочатими кримінальними провадженнями проводиться розслідування.

Також дивіться: Довибори в Раду на Прикарпатті: ще на одній дільниці зникла частина бюлетенів - в ОВК викликали поліцію, - ОПОРА. ДОКУМЕНТ