РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6107 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
10 140 34

Оккупанты о наполненности водохранилищ Симферополя: "Хватит на 140 дней"

Оккупанты о наполненности водохранилищ Симферополя:

Водозабор водохранилищ оккупированного Симферополя остается ограниченным.

Об этом сообщила на брифинге зампредседателя российского правительства оккупированного Крыма Светлана Маслова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Для обеспечения воды в городе Симферополе и Симферопольском районе по графику ежесуточно подается около 120 тыс. метров кубических воды. Объем в питающих водохранилищах Симферополя и Симферопольского района - полезный и который можно было бы использовать - Симферопольское водохранилище: 3% полезного объема, Аянское водохранилище: 55%, Партизанское: 7%", - отметила она.

По ее словам, в целом из перечисленных водохранилищ в водопроводную сеть на сегодняшний день можно подать около 5,6 млн куб. метров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В водохранилищах оккупированного Крыма зафиксировано в 1,7 раза меньше воды, чем год назад

"Приток за неделю составил 1,2 млн кубических метров. Расходы - 271 тыс. куб. метров. Среднесуточный объем поднимаемой воды из водохранилищ города Симферополя за период с 29 марта по 4 апреля составил 36,9 тыс. кубических метров. При существующих притоках и ограниченном водозаборе, возможность использовать поверхностные источники достаточна лишь на 140 дней - то есть, чуть больше, чем на четыре месяца", - пояснила Маслова.

До этого она отметила, что в целом, несмотря на появившиеся осадки, ситуация по наполнению водохранилищ полуострова "не изменилась".

Ранее крымские власти заявили о запуске воды на Симферополь от Бештерек-Зуйского водозабора. По информации руководства предприятия "Вода Крыма", в апреле жителям Симферополя могут смягчить график подачи воды, если ситуация с наполняемостью водохранилища в Крыму останется на прежнем уровне.

Также смотрите: За год практически полностью высохло Симферопольское водохранилище. ВИДЕО

Автор: 

Крым (26451) Симферополь (658) водоснабжение (728) вода (925)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Когда в Крыму высыхает водохранилище, то появляется хорошая площадка для соревнования по метанию коровьих лепёшек
показать весь комментарий
05.04.2021 17:30 Ответить
+12
Окупанти мають всохнути на завжди
показать весь комментарий
05.04.2021 17:16 Ответить
+11
Пускай покупают воду б.у. на Перекопе. Самовысосом.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бажаємо пісочку та каменюку з неба!
показать весь комментарий
05.04.2021 17:15 Ответить
Когда в Крыму высыхает водохранилище, то появляется хорошая площадка для соревнования по метанию коровьих лепёшек
показать весь комментарий
05.04.2021 17:30 Ответить
или по скоростному рытью могил...
показать весь комментарий
05.04.2021 18:04 Ответить
Воно то смішно... але відсутність води може підштавхнути шизонуте ху#ло на отримання коридору й контролю над дамбою а це велика війна.
показать весь комментарий
05.04.2021 19:31 Ответить
Для війни ***** приводу не потрібно --доведено історією.
показать весь комментарий
05.04.2021 20:14 Ответить
ишь оно как.. пищали нам хоть камни с неба а они еще из под воды повылазили
показать весь комментарий
05.04.2021 19:49 Ответить
Окупанти про наповненість водосховищ Сімферополя: "Вистачить на 140 днів" - Цензор.НЕТ 5277
показать весь комментарий
05.04.2021 21:29 Ответить
Пускай покупают воду б.у. на Перекопе. Самовысосом.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:15 Ответить
Окупанти мають всохнути на завжди
показать весь комментарий
05.04.2021 17:16 Ответить
ушли изза язьіка, язьіком унитазьі смьівайте, может на пару дней оттянете.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:19 Ответить
Жырно.....
показать весь комментарий
05.04.2021 17:25 Ответить
Дивіться,крисчани,не обляпайтесь,пийте акуратно. Ну і побільше вам каміння з неба!
показать весь комментарий
05.04.2021 17:26 Ответить
Хватит на 140 дней , если не пить !
показать весь комментарий
05.04.2021 17:28 Ответить
остальное доссут
показать весь комментарий
05.04.2021 17:44 Ответить
досоSSут у пуйла
показать весь комментарий
05.04.2021 19:15 Ответить
Оккупанты о наполненности водохранилищ Симферополя: "Хватит на 140 дней"

============================
а куды делись обещанные крысянам опреснительные установки? где разломы в земной коре до пресных вод ? Где хотя бв алтайские шаманы с бубнами,вызывающие грозовые тучи?
показать весь комментарий
05.04.2021 18:07 Ответить
думаю вся звоенная аворуха москалей, чтоб пробить воду в крым.!!!!
показать весь комментарий
05.04.2021 17:32 Ответить
Не тільки. У кремлівського шизофреніка ідея фікс - СРСР-2
показать весь комментарий
05.04.2021 20:35 Ответить
пийте. суки.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:38 Ответить
При существующих притоках и ограниченном водозаборе, возможность использовать поверхностные источники достаточна лишь на 140 дней - то есть, чуть больше, чем на четыре месяца", - пояснила Маслова.

т.е. апрель, май, июнь, июль,...., а в сентябре рашкованские учения "Запад"
показать весь комментарий
05.04.2021 17:40 Ответить
Должно раньше закончиться, если осадков не будет. Далее. Северо крымскому каналу трындец. На территории Крыма там либо он пришел в негодность по естественным причинам, либо большую часть бетонных плит еще в 2014 году на радостях растянули местные фермеры. Там просто не по чему подать воду, даже если бы кацапы захватили задвижку. Я не говорю, что не надо защищать Херсонскую область. Просто констатирую, что для кацапни всё ********* в любом случае и при любых раскладах.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:54 Ответить
Ну ще є божа роса )(уйла.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:42 Ответить
ФАКТ
Крысы совершенно не выносят голода и жажды. Без еды крыса не выживет и трех дней! Без воды и того меньше. Двое суток без живительной влаги способны убить грызуна.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:46 Ответить
Нахрена їм вода, їм що пива не завезли?
показать весь комментарий
05.04.2021 17:48 Ответить
Як сказав би легендарний студент Лі Вонг Ян - "Пить воду славно всем забавно. Не только воду, но так и прихвостатый жидкий пищавий продукт, как то: кофи, каку, чай. В воде можно мочиться и намокать трусики. Вода нам любовна и прельстива. Но горе постигнет крысных жителей потому что они жители ватные и поступили грубо и пошло всяко! В один день настанет проукраинская ориентация и мы возрадуемся до плеши! Будем купаться и загораться в Черном море и видеть рыбку такую как карпы, щуки, карасик, медузы, устрицы, ракушки и другой морской скотин. И насладимся об то, как крысные жители будут целовать киевской хунте пятку и другой член в качестве благодарности за воду и мыло!"
показать весь комментарий
05.04.2021 18:00 Ответить
Пришли , насрали , а теперь "думают" что этим делать . Орда . Не могут они иначе .
показать весь комментарий
05.04.2021 18:14 Ответить
Тому пуйло і готується пробивати коридор.
показать весь комментарий
05.04.2021 18:51 Ответить
Влітку матимуть серйозну проблему. Будуть провокації, перевірки на вошивість.
Але, якщо на кордоні буде продемостровано присутність авіації, - не полізуть.
показать весь комментарий
05.04.2021 19:04 Ответить
дело в том, шо... коридоры кончаются -стенкой
показать весь комментарий
05.04.2021 19:16 Ответить
Если воды в Крыму на всех не хватает то пусть выводят всю армию и пусть уезжают переселенцы, тогда всем хватит.
показать весь комментарий
05.04.2021 18:53 Ответить
Коли буде жара, ось тоді й зчитати будете.
показать весь комментарий
05.04.2021 18:59 Ответить
Реклама "Юппі" у Криму звучить як знущання- "просто добавь води"
показать весь комментарий
05.04.2021 19:33 Ответить
треба посили охорону на дамбі, яка воду в крим тримає. кацапи можуть спробувати підірвати.
показать весь комментарий
05.04.2021 19:39 Ответить
Лично я выражаю озабоченность (сильнее средней). То есть я вообще то озабочен, но не парюсь.
показать весь комментарий
05.04.2021 21:10 Ответить
 
 