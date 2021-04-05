Оккупанты о наполненности водохранилищ Симферополя: "Хватит на 140 дней"

Водозабор водохранилищ оккупированного Симферополя остается ограниченным.

Об этом сообщила на брифинге зампредседателя российского правительства оккупированного Крыма Светлана Маслова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Для обеспечения воды в городе Симферополе и Симферопольском районе по графику ежесуточно подается около 120 тыс. метров кубических воды. Объем в питающих водохранилищах Симферополя и Симферопольского района - полезный и который можно было бы использовать - Симферопольское водохранилище: 3% полезного объема, Аянское водохранилище: 55%, Партизанское: 7%", - отметила она.

По ее словам, в целом из перечисленных водохранилищ в водопроводную сеть на сегодняшний день можно подать около 5,6 млн куб. метров.

"Приток за неделю составил 1,2 млн кубических метров. Расходы - 271 тыс. куб. метров. Среднесуточный объем поднимаемой воды из водохранилищ города Симферополя за период с 29 марта по 4 апреля составил 36,9 тыс. кубических метров. При существующих притоках и ограниченном водозаборе, возможность использовать поверхностные источники достаточна лишь на 140 дней - то есть, чуть больше, чем на четыре месяца", - пояснила Маслова.

До этого она отметила, что в целом, несмотря на появившиеся осадки, ситуация по наполнению водохранилищ полуострова "не изменилась".

Ранее крымские власти заявили о запуске воды на Симферополь от Бештерек-Зуйского водозабора. По информации руководства предприятия "Вода Крыма", в апреле жителям Симферополя могут смягчить график подачи воды, если ситуация с наполняемостью водохранилища в Крыму останется на прежнем уровне.

