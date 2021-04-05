УКР
10 141 34

Окупанти про наповненість водосховищ Сімферополя: "Вистачить на 140 днів"

Водозабір водосховищ окупованого Сімферополя залишається обмеженим.

Про це повідомила на брифінгу заступниця голови російського уряду окупованого Криму Світлана Маслова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Для забезпечення води в місті Сімферополі та Сімферопольському районі за графіком щодоби подається близько 120 тис. метрів кубічних води. Корисний обсяг у водосховищах, які живлять Сімферополь і Сімферопольський район, і який можна було б використовувати: Сімферопольське водосховище - 3% корисного об'єму, Аянське водосховище - 55%, Партизанське - 7%", - зазначила вона.

За її словами, загалом із перерахованих водосховищ у водопровідну мережу на сьогодні можна подати близько 5,6 млн куб. метрів.

"Приплив за тиждень становив 1,2 млн кубічних метрів. Витрати - 271 тис. куб. метрів. Середньодобовий обсяг води, що піднімається з водосховищ міста Сімферополя за період з 29 березня по 4 квітня становив 36,9 тис. кубічних метрів. При існуючих притоках і обмеженому водозаборі, можливості використовувати поверхневі джерела вистачить лише на 140 днів - тобто, трохи більше, ніж на чотири місяці", - пояснила Маслова.

Читайте також: У водосховищах окупованого Криму зафіксовано в 1,7 разу менше води, ніж рік тому

До цього вона зазначила, що загалом, незважаючи на опади, що з'явилися, ситуація з наповненням водосховищ півострова "не змінилася".

Раніше кримська влада заявила про запуск води на Сімферополь від Бештерек-Зуйського водозабору. За інформацією керівництва підприємства "Вода Криму", у квітні жителям Сімферополя можуть пом'якшити графік подачі води, якщо ситуація з наповнюваністю водосховища в Криму залишиться на попередньому рівні.

Дивіться також: За рік практично повністю висохло Сімферопольське водосховище. ВIДЕО

Когда в Крыму высыхает водохранилище, то появляется хорошая площадка для соревнования по метанию коровьих лепёшек
05.04.2021 17:30 Відповісти
Окупанти мають всохнути на завжди
05.04.2021 17:16 Відповісти
Пускай покупают воду б.у. на Перекопе. Самовысосом.
05.04.2021 17:15 Відповісти
Бажаємо пісочку та каменюку з неба!
05.04.2021 17:15 Відповісти
05.04.2021 17:30 Відповісти
или по скоростному рытью могил...
05.04.2021 18:04 Відповісти
Воно то смішно... але відсутність води може підштавхнути шизонуте ху#ло на отримання коридору й контролю над дамбою а це велика війна.
05.04.2021 19:31 Відповісти
Для війни ***** приводу не потрібно --доведено історією.
05.04.2021 20:14 Відповісти
ишь оно как.. пищали нам хоть камни с неба а они еще из под воды повылазили
05.04.2021 19:49 Відповісти
05.04.2021 21:29 Відповісти
05.04.2021 17:15 Відповісти
05.04.2021 17:16 Відповісти
ушли изза язьіка, язьіком унитазьі смьівайте, может на пару дней оттянете.
05.04.2021 17:19 Відповісти
Жырно.....
05.04.2021 17:25 Відповісти
Дивіться,крисчани,не обляпайтесь,пийте акуратно. Ну і побільше вам каміння з неба!
05.04.2021 17:26 Відповісти
Хватит на 140 дней , если не пить !
05.04.2021 17:28 Відповісти
остальное доссут
05.04.2021 17:44 Відповісти
досоSSут у пуйла
05.04.2021 19:15 Відповісти
============================
а куды делись обещанные крысянам опреснительные установки? где разломы в земной коре до пресных вод ? Где хотя бв алтайские шаманы с бубнами,вызывающие грозовые тучи?
05.04.2021 18:07 Відповісти
думаю вся звоенная аворуха москалей, чтоб пробить воду в крым.!!!!
05.04.2021 17:32 Відповісти
Не тільки. У кремлівського шизофреніка ідея фікс - СРСР-2
05.04.2021 20:35 Відповісти
пийте. суки.
05.04.2021 17:38 Відповісти
При существующих притоках и ограниченном водозаборе, возможность использовать поверхностные источники достаточна лишь на 140 дней - то есть, чуть больше, чем на четыре месяца", - пояснила Маслова.

т.е. апрель, май, июнь, июль,...., а в сентябре рашкованские учения "Запад"
05.04.2021 17:40 Відповісти
Должно раньше закончиться, если осадков не будет. Далее. Северо крымскому каналу трындец. На территории Крыма там либо он пришел в негодность по естественным причинам, либо большую часть бетонных плит еще в 2014 году на радостях растянули местные фермеры. Там просто не по чему подать воду, даже если бы кацапы захватили задвижку. Я не говорю, что не надо защищать Херсонскую область. Просто констатирую, что для кацапни всё ********* в любом случае и при любых раскладах.
05.04.2021 17:54 Відповісти
Ну ще є божа роса )(уйла.
05.04.2021 17:42 Відповісти
ФАКТ
Крысы совершенно не выносят голода и жажды. Без еды крыса не выживет и трех дней! Без воды и того меньше. Двое суток без живительной влаги способны убить грызуна.
05.04.2021 17:46 Відповісти
Нахрена їм вода, їм що пива не завезли?
05.04.2021 17:48 Відповісти
Як сказав би легендарний студент Лі Вонг Ян - "Пить воду славно всем забавно. Не только воду, но так и прихвостатый жидкий пищавий продукт, как то: кофи, каку, чай. В воде можно мочиться и намокать трусики. Вода нам любовна и прельстива. Но горе постигнет крысных жителей потому что они жители ватные и поступили грубо и пошло всяко! В один день настанет проукраинская ориентация и мы возрадуемся до плеши! Будем купаться и загораться в Черном море и видеть рыбку такую как карпы, щуки, карасик, медузы, устрицы, ракушки и другой морской скотин. И насладимся об то, как крысные жители будут целовать киевской хунте пятку и другой член в качестве благодарности за воду и мыло!"
05.04.2021 18:00 Відповісти
Пришли , насрали , а теперь "думают" что этим делать . Орда . Не могут они иначе .
05.04.2021 18:14 Відповісти
Тому пуйло і готується пробивати коридор.
05.04.2021 18:51 Відповісти
Влітку матимуть серйозну проблему. Будуть провокації, перевірки на вошивість.
Але, якщо на кордоні буде продемостровано присутність авіації, - не полізуть.
05.04.2021 19:04 Відповісти
дело в том, шо... коридоры кончаются -стенкой
05.04.2021 19:16 Відповісти
Если воды в Крыму на всех не хватает то пусть выводят всю армию и пусть уезжают переселенцы, тогда всем хватит.
05.04.2021 18:53 Відповісти
Коли буде жара, ось тоді й зчитати будете.
05.04.2021 18:59 Відповісти
Реклама "Юппі" у Криму звучить як знущання- "просто добавь води"
05.04.2021 19:33 Відповісти
треба посили охорону на дамбі, яка воду в крим тримає. кацапи можуть спробувати підірвати.
05.04.2021 19:39 Відповісти
Лично я выражаю озабоченность (сильнее средней). То есть я вообще то озабочен, но не парюсь.
05.04.2021 21:10 Відповісти
 
 