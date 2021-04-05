Окупанти про наповненість водосховищ Сімферополя: "Вистачить на 140 днів"

Водозабір водосховищ окупованого Сімферополя залишається обмеженим.

Про це повідомила на брифінгу заступниця голови російського уряду окупованого Криму Світлана Маслова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Для забезпечення води в місті Сімферополі та Сімферопольському районі за графіком щодоби подається близько 120 тис. метрів кубічних води. Корисний обсяг у водосховищах, які живлять Сімферополь і Сімферопольський район, і який можна було б використовувати: Сімферопольське водосховище - 3% корисного об'єму, Аянське водосховище - 55%, Партизанське - 7%", - зазначила вона.

За її словами, загалом із перерахованих водосховищ у водопровідну мережу на сьогодні можна подати близько 5,6 млн куб. метрів.

"Приплив за тиждень становив 1,2 млн кубічних метрів. Витрати - 271 тис. куб. метрів. Середньодобовий обсяг води, що піднімається з водосховищ міста Сімферополя за період з 29 березня по 4 квітня становив 36,9 тис. кубічних метрів. При існуючих притоках і обмеженому водозаборі, можливості використовувати поверхневі джерела вистачить лише на 140 днів - тобто, трохи більше, ніж на чотири місяці", - пояснила Маслова.

До цього вона зазначила, що загалом, незважаючи на опади, що з'явилися, ситуація з наповненням водосховищ півострова "не змінилася".

Раніше кримська влада заявила про запуск води на Сімферополь від Бештерек-Зуйського водозабору. За інформацією керівництва підприємства "Вода Криму", у квітні жителям Сімферополя можуть пом'якшити графік подачі води, якщо ситуація з наповнюваністю водосховища в Криму залишиться на попередньому рівні.

