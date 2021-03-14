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За рік практично повністю висохло Сімферопольське водосховище. ВIДЕО

Раніше Сімферопольське водосховище - - одне з найбільших в окупованому Криму - повністю забезпечувало місто. За рік воно практично повністю висохло.

Відео, зняте в березні цього та минулого року, опублікували в YouTube  "Аргументи тижня Крим", інформує Цензор.НЕТ.

В описі вказується, що кілька місяців воду в Сімферопольському водосховищі накопичують на екстрені випадки. Зараз запасли мільйон кубічних метрів.

Також читайте: Озеро Бугаз в окупованому РФ Криму на межі зникнення. ФОТО

Мінімальна кількість води опускалася до 7% загального обсягу.

Нагадаємо, з літа 2020 року в більшості населених пунктів Криму вода подається за графіком або підвозиться.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

Читайте також: Окупанти заявили, що вибрали земельну ділянку в Ялті для будівництва опріснювальної установки

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

У лютому 2021 року з'явилася інформація, що окупанти планують до 2023 року побудувати в Ялті опріснювач. Вартість проєкту будівництва установки з опріснення морської води в окупованій Ялті оцінили в 3,3 млрд рублів.

Крим (14143) Сімферополь (221) водопостачання (832) вода (1178)


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Топ коментарі
+70
Крим,відновлює свій природній стан-соланчакова напівпустеля !!! Крисчане-бережить природу !!! А там хоч камені з неба !!!))
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14.03.2021 19:16
+56
крысчанин на материке:

За год практически полностью высохло Симферопольское водохранилище - Цензор.НЕТ 1776
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14.03.2021 19:23
+48
Цензор.Нет - "За год практически полностью высохло Симферопольское водохранилище."

За год практически полностью высохло Симферопольское водохранилище - Цензор.НЕТ 4873
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14.03.2021 19:25
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В таком случае конкретизируя понятие расия - это Кремль в общем или роснарод в частности?
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14.03.2021 23:27 Відповісти
_Они не причина - а средство. Якобы всеобщая поддержка оккупации во многом сфальсифицирована вражеской пропагандой, это часть войны расии против Украины. И палваны на это клюют, тупицы: вместо врага, виновника войны, пинают его жертв на оккупированных территориях.
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14.03.2021 23:26 Відповісти
Выше
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14.03.2021 23:28 Відповісти
_Я за это много думал. Это известный вопрос о роли личности в истории. В данном конкретном случае пришёл к выводу: путлер и рашизм - результирующий вектор расии. Но ни т. н. русский мир, ни тем более население оккупированных территорий, не являются причиной нападения! Плевать кремлю с высокой башни и на них, и даже на своё население, это не мотив агрессора, а всего лишь предлог для попытки обосновать агрессию, оправдаться перед миром.
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14.03.2021 23:42 Відповісти
В таком случае, жду твоих оправданий того, что 84% проголосовало за ***** после Крыма и войны на Донбассе.

Ещё, ты правильно сказал на счёт результата, да... ***** это результат... только не понял, результат от чего...
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14.03.2021 23:55 Відповісти
А кто тебе сказал, много -много глупый человек, что мы злорадствуем на жителями оккупированной территории? Конечно же, в первую очередь над оккупантами...ну и над теми кто приветствовал "русскую весну"....
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15.03.2021 02:30 Відповісти
Так у морі скільки води! Крізь ватку пропустити - і збсь буде!
(знову ж таки економія, щі солити не надоть)
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14.03.2021 21:56 Відповісти
Содо́м и Гомо́рра - два известных города, которые, согласно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F Библии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5 были уничтожены https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3 Богом за https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%85 грехи их жителей, в частности, за распутство.
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14.03.2021 22:04 Відповісти
Если почитать библии разные и всякие там евангилея с заветами = ужаснешься, сколько и кого "господь" повелевал убивать особо зверскими способами.
Например младенцев.
Так что СиГ = всего лишь эпизод.
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14.03.2021 22:53 Відповісти
За рік практично повністю висохло Сімферопольське водосховище - Цензор.НЕТ 3323
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14.03.2021 22:46 Відповісти
І як не позлорадствувати над такими! Нічого би не вдіяв окупант без підтримки цих "танцівників"і їхніх "шабашів" в 2014 році.
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15.03.2021 06:26 Відповісти
Почему бы канализационный канал не открыть из Украины в Крым?
Выгоды очевидны:
а) Украина не будет загрязнять территориальные воды.
б) Крысянам понравится "божья роса". Ведь лучше, чем ничего. Да и опреснитель говна можно попилить
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14.03.2021 22:50 Відповісти
Не сосед, в враг-оккупант, который должен нести максимальные издержки и обеспечивать население оккупированной территории.
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15.03.2021 00:20 Відповісти
щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі, і водосховища в Криму, які повисихали, щоб ніколи, поки там вонючі кацапи, водою більше не наповнювались та стали колом в горлі москалів паскудних...
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15.03.2021 06:07 Відповісти
как то покуй.зачем нам это пишут? других проблем нет?
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15.03.2021 06:12 Відповісти
МУСОРНЫЕ ПИРАМИДЫ
https://www.youtube.com/channel/UCh7pFdUnTf89Jgw3MalcbXQ За рік практично повністю висохло Сімферопольське водосховище - Цензор.НЕТ 6787

https://www.youtube.com/channel/UCh7pFdUnTf89Jgw3MalcbXQ Северный Крым 24 Підписався 61 користувач
https://www.youtube.com/watch?v=HNhahHYl40g
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15.03.2021 09:26 Відповісти
Консольтинов готовит площадку под застройку. Он там уже столько клопятников понастроил для кацапов!
Надо больше воды качать из под земли! Тогда процесс опустынивания пойдёт намного быстрее и никакие осадки это не остановят. Украина 50 лет накапливала подземные резервуары водами Днепра что бы увлажнение почвы происходило снизу, а не сверху, поливом. Теперь 7 лет наблюдаем обратный процесс.
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15.03.2021 10:43 Відповісти
Уринотерапия в родной говени неизбежна.
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15.03.2021 10:52 Відповісти
Крысчане частушки для вас "Если в кране нет воды, значит выпило *****".
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15.03.2021 21:09 Відповісти
Там эта, нарасея касмическая страна, пущай на орбиту выведут щит, чтобы солнце над крымнашем закрывать, будет холодно и можно будет лёд намораживать на весь год.
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15.03.2021 21:14 Відповісти
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