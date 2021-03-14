За рік практично повністю висохло Сімферопольське водосховище. ВIДЕО
Раніше Сімферопольське водосховище - - одне з найбільших в окупованому Криму - повністю забезпечувало місто. За рік воно практично повністю висохло.
Відео, зняте в березні цього та минулого року, опублікували в YouTube "Аргументи тижня Крим", інформує Цензор.НЕТ.
В описі вказується, що кілька місяців воду в Сімферопольському водосховищі накопичують на екстрені випадки. Зараз запасли мільйон кубічних метрів.
Мінімальна кількість води опускалася до 7% загального обсягу.
Нагадаємо, з літа 2020 року в більшості населених пунктів Криму вода подається за графіком або підвозиться.
19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.
Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.
У лютому 2021 року з'явилася інформація, що окупанти планують до 2023 року побудувати в Ялті опріснювач. Вартість проєкту будівництва установки з опріснення морської води в окупованій Ялті оцінили в 3,3 млрд рублів.
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Ещё, ты правильно сказал на счёт результата, да... ***** это результат... только не понял, результат от чего...
(знову ж таки економія, щі солити не надоть)
Например младенцев.
Так что СиГ = всего лишь эпизод.
Выгоды очевидны:
а) Украина не будет загрязнять территориальные воды.
б) Крысянам понравится "божья роса". Ведь лучше, чем ничего. Да и опреснитель говна можно попилить
https://www.youtube.com/channel/UCh7pFdUnTf89Jgw3MalcbXQ
https://www.youtube.com/channel/UCh7pFdUnTf89Jgw3MalcbXQ Северный Крым 24 Підписався 61 користувач
https://www.youtube.com/watch?v=HNhahHYl40g
Надо больше воды качать из под земли! Тогда процесс опустынивания пойдёт намного быстрее и никакие осадки это не остановят. Украина 50 лет накапливала подземные резервуары водами Днепра что бы увлажнение почвы происходило снизу, а не сверху, поливом. Теперь 7 лет наблюдаем обратный процесс.