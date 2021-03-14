Озеро Бугаз в окупованому РФ Криму на межі зникнення. ФОТО

На окупованому Російською Федерацією Кримському півострові озеро Бугаз в околиці Судака дуже обміліло і перебуває на межі зникнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив "Крим.Реалії" кримський правозахисник Абдурешит Джеппаров, який відвідав Бугаз 13 березня.

На думку правозахисника, озеро стабільно втрачає свій рівень і незабаром може повністю висохнути.

"Право на сприятливе навколишнє середовище - одне з конституційних прав. Водна проблема в Криму обмежує це право кримчан. Колись мальовниче місце - озеро Бугаз - яскравий тому приклад. Зараз водойма перебуває на межі зникнення. Це результат не посухи, а надмірного споживання підземних вод. Очевидно, що з пониженням рівня ґрунтових вод вичерпалися джерела, що живили озеро. На жаль, така ситуація не тільки на озері Бугаз, а й на багатьох інших водоймах Криму", – розповів правозахисник.

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Слово "бугаз" з тюркських мов перекладається як горло, горловина, проток. За інформацією краєзнавців, озеро живлять три підземні прісні джерела, також поповнюють запаси дощові та талі води. Тому вода тут, на відміну від більшості прибережних солоних озер в Криму, придатна для пиття.

В окупованому Росією Криму стрімко міліють водосховища, що живлять великі міста. Як наслідок, їхні жителі мають проблеми з доступом до якісної прісної води. Раніше вже публікували карту, яка ілюструє, як посуха відбилася на водосховищах, які багато років забезпечували водою регіони півострова.

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