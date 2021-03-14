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Озеро Бугаз в окупованому РФ Криму на межі зникнення. ФОТО

На окупованому Російською Федерацією Кримському півострові озеро Бугаз в околиці Судака дуже обміліло і перебуває на межі зникнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив "Крим.Реалії" кримський правозахисник Абдурешит Джеппаров, який відвідав Бугаз 13 березня.

На думку правозахисника, озеро стабільно втрачає свій рівень і незабаром може повністю висохнути.

Озеро Бугаз в окупованому РФ Криму на межі зникнення 01

"Право на сприятливе навколишнє середовище - одне з конституційних прав. Водна проблема в Криму обмежує це право кримчан. Колись мальовниче місце - озеро Бугаз - яскравий тому приклад. Зараз водойма перебуває на межі зникнення. Це результат не посухи, а надмірного споживання підземних вод. Очевидно, що з пониженням рівня ґрунтових вод вичерпалися джерела, що живили озеро. На жаль, така ситуація не тільки на озері Бугаз, а й на багатьох інших водоймах Криму", – розповів правозахисник.

Читайте також: Окупанти в Криму готують позов проти України за перекриття Північно-Кримського каналу: серед відповідачів Чубаров і Сенченко

Слово "бугаз" з тюркських мов перекладається як горло, горловина, проток. За інформацією краєзнавців, озеро живлять три підземні прісні джерела, також поповнюють запаси дощові та талі води. Тому вода тут, на відміну від більшості прибережних солоних озер в Криму, придатна для пиття.

В окупованому Росією Криму стрімко міліють водосховища, що живлять великі міста. Як наслідок, їхні жителі мають проблеми з доступом до якісної прісної води. Раніше вже публікували карту, яка ілюструє, як посуха відбилася на водосховищах, які багато років забезпечували водою регіони півострова.

Озеро Бугаз в окупованому РФ Криму на межі зникнення 02

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Автор: 

посуха (66) Крим (14143) водопостачання (832) вода (1178)


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Топ коментарі
+53
Блин... сколько же нам после этих уродов восстанавливать!
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14.03.2021 13:43
+20
"Камені з неба" випали в сепарів Криму та Донбасу в їхніх нирках, жовчних протоках, тромбами в мізках, продирявили їхні шлунки. забезпечили гангрену всієї периферії...
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14.03.2021 14:07
+16
Гиблая пустыня - ни конца, ни края.
Общая святыня - мать-земля сырая.
То́пи да болота, степи да чащобы,
Храмов позолота, а вокруг - трущобы,
Завывает вьюга, гонит снег по кругу…
Коротка кольчуга на спине у друга!
Глушь да буераки, воровство да драки,
Да срамные враки вечером в бараке.

Прём с мольбой о чуде прямиком в трясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиру возжигаем свечки,
Да грозимся миру встать с холодной печки:
Вот подымем знамя да пройдём с боями,
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем дорогу к вашему порогу,
Пусть идём не в ногу, но зато нас много.

Пыл наш не умерить, рвёмся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху,
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Всё кругом поруша, перед образа́ми
Изливаем душу пьяными слезами.

Нас видать по роже, выросших без нянек,
Нам свой кнут дороже, чем заморский пряник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и дале в клетке, как и предки.
Нам все́ перемены - как седло корове,
Грязи по колено, да по пояс крови.
Завывает вьюга, свирипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.

На таком морозе к чёрту все́ приличья!
По уши в навозе веруем в величье.
Кто кого замучит на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом…
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14.03.2021 14:42
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Блин... сколько же нам после этих уродов восстанавливать!
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14.03.2021 13:43 Відповісти
)))
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14.03.2021 13:45 Відповісти
"Камені з неба" випали в сепарів Криму та Донбасу в їхніх нирках, жовчних протоках, тромбами в мізках, продирявили їхні шлунки. забезпечили гангрену всієї периферії...
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14.03.2021 14:07 Відповісти
https://censor.net/ru/user/459703 Та прикинь, один "Артек" привести в дооккупационное состояние, во сколько встанет..... А там такого говна, шо капец.
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14.03.2021 14:09 Відповісти
Рашисти за час окупації Криму зневоднили водоності пласти,надмірно беручи з забагато нових свердловин воду звідти ще й тому,що побільшало на 300000 ротів,переселенних з Рашки людей. Після деокупації Криму прийдеться десь років з десять насичувати землю вологою.Для України це буде вдруге після 60 років господарювання(з 1954) піднімати Крим з небуття для життя!
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14.03.2021 14:24 Відповісти
А кто поднимал Крым в 1954? Как-то упустил.
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14.03.2021 15:57 Відповісти
Неужели кацапы? Надо было в 1954 внимательнее радио по утрам слушать
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14.03.2021 18:03 Відповісти
СССР поднимал. Ты знаешь, что землеройную технику (грейдеры), с Дальнего Востока везли? Я первый раз был в Крыму, в 1971 году, и разговаривал тогда, по - украински, жил у родственников, в Феодосии, и на даче под городом. Меня понимали с большим трудом, мову там никто не знал. Не было там, среди местных, украинцев.
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14.03.2021 22:38 Відповісти
Так не було і руськомовних на Кубані і в Краснодарському краї,на Білгородщині,подивись на карту України,якою вона була до передачі Хрущовим Криму в склад України. Поверніть назад наші землі,і сидіть у своєму безводному Криму. Все що зараз є в Криму це зробила Україна,дороги,воду,електрику,газ,зрошення.
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15.03.2021 05:30 Відповісти
Украина такой же и была, только без Крыма. Кубань, что и есть Краснодарский край, ни одной секунды, в своей истории, не была Украиной, как и Белгород.
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15.03.2021 12:02 Відповісти
Озеро Бугаз в оккупированном РФ Крыму находится на грани исчезновения.

===============
Кляті кацапи усю воду висосали своїми рилами!
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14.03.2021 15:00 Відповісти
+22 да да...сока вот это им восстанавливать!
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14.03.2021 15:42 Відповісти
Когда совсем высохнет, отличная площадка для метания коровьих лепёшек
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14.03.2021 16:14 Відповісти
Але треба зробити так, щоб за їхній рахунок.
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14.03.2021 19:06 Відповісти
ну высохнет, это разве проблема?порадоваться можно, грустить не за чем....
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14.03.2021 13:44 Відповісти
та да, грустіть нє| о |чєм
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14.03.2021 13:46 Відповісти
А чей Крым? Т. е, ты понял, что он не будет украинским, и тебе пох, все равно, что там будет.
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14.03.2021 14:05 Відповісти
мне не пох. зато я понимаю, врагу нужно создавать невыносимые условия. пусть уя...ует в свою дикую мацковскую Орду.
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14.03.2021 14:12 Відповісти
Эту проблему создает природа - самый засушливый год, за 150 лет наблюдения. А Бугаз, мелеет не первый год, да и озером его назвать тяжело было, так, озерцо. Дай Бог оклемается. Воду из него, кстати, брали лет 20 назад, и то, ограничено, для садовых участков. Там труба уже сгнила.
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14.03.2021 14:31 Відповісти
...а має бути вата! на межі зникнення
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14.03.2021 13:44 Відповісти
Мабудь i має, та то не реально.
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14.03.2021 13:47 Відповісти
Иншалла !
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14.03.2021 13:46 Відповісти
кацапи, зміни клімату вам у поміч...нямайте не обляпайтесь.
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14.03.2021 13:47 Відповісти
Шо-та оно долго сохнет!
Может пора #крымнашам# подземные источники вырубать!?!?!?
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14.03.2021 13:48 Відповісти
І що?
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14.03.2021 13:48 Відповісти
І ні чо! Будеш ходити на вулицю, під будинком срати
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14.03.2021 13:50 Відповісти
Ти дурне? Я там не живу і тобі не рекомендую.
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14.03.2021 13:52 Відповісти
Співчуваю
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14.03.2021 13:56 Відповісти
Чому співчуваєш, що я в Україні живу, а не в твоїй диркацляндії? Тоді заздри, будь ласка.
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14.03.2021 14:01 Відповісти
Ты живёшь в Украине, а Крым, по-твоему, не Украина?
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14.03.2021 15:35 Відповісти
Ще одне намалювалось. Крим - це намертво окупована *********** частина України, яка надовго недосяжна. Так що мені на нього на-ать! ?מובן
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14.03.2021 15:39 Відповісти
Давай свою адресу.
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14.03.2021 13:58 Відповісти
Виїжджаю.
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14.03.2021 14:21 Відповісти
До мене вже стукають в двері!! Це ти???
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14.03.2021 14:25 Відповісти
То твій маразм.
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14.03.2021 14:33 Відповісти
Хай буде так
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14.03.2021 14:35 Відповісти
Озеро Бугаз в оккупированном РФ Крыму находится на грани исчезновения - Цензор.НЕТ 5904
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14.03.2021 13:49 Відповісти
Озеро Бугаз в оккупированном РФ Крыму находится на грани исчезновения - Цензор.НЕТ 8713Озеро Бугаз в оккупированном РФ Крыму находится на грани исчезновения - Цензор.НЕТ 117Озеро Бугаз в оккупированном РФ Крыму находится на грани исчезновения - Цензор.НЕТ 2207Озеро Бугаз в оккупированном РФ Крыму находится на грани исчезновения - Цензор.НЕТ 1929

...
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14.03.2021 13:50 Відповісти
Тепер крисчани хай беруть лопати і копають, як ми колись)) Буде море, воду знайдуть)). Тим паче є «Острів Крим» - фантастичний роман Василя Аксьонова. Написаний в 1979 р., виданий після переїзду автора в США в 1981 р. Жанр - альтернативні історія та географія, політична сатира. Вікіпедія
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14.03.2021 14:52 Відповісти
Наразі в Тавриді перебуває китайська делегація; обговорюють можливість щорічного відвідування Тавриди 300 тисячами китайців...
ДЕ РЕАКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ???
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14.03.2021 14:02 Відповісти
Бубочка задумався, чи здавати китайцям свiй кримський будиночок?
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14.03.2021 14:20 Відповісти
Ну да.На вечно-зеленый и дешевый Хайнань не поедут,а поедут на 44 широту в Ялту (со всеми удобствами)
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14.03.2021 14:59 Відповісти
Ну що,крисчани,допомогли вам ваші кацапи? Майже цитата...
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14.03.2021 14:06 Відповісти
Мост построили)))) (https://cdn.jpg.wtf/futurico/cf/5e/1426611398-cf5e6ce79d7e2494f70e2e21f31dce5f.jpeg?w=700 ссылка )
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14.03.2021 14:24 Відповісти
Я висловлюю з цього приводу глибоку стурбованість, ну не так щоб дуже глибоку, глибоченьку. Якось так.
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14.03.2021 14:11 Відповісти
глубиной с высохшее озеро
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14.03.2021 16:35 Відповісти
Озеро Бугаз в окупованому РФ Криму на межі зникнення - Цензор.НЕТ 6239
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14.03.2021 14:12 Відповісти
=> https://twitter.com/Mugabli/status/1370794527498338307

Озеро Бугаз в окупованому РФ Криму на межі зникнення - Цензор.НЕТ 9357
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14.03.2021 14:35 Відповісти
Мы выражаем "глубокую озабоченность"
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14.03.2021 14:35 Відповісти
та ну...просто "озабоченность".. (глубокую - когда совсем пересохнут- будет)
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14.03.2021 14:39 Відповісти
https://censor.net/ru/user/371210 - ".....когда совсем пересохнут...."

Уже, ну, почти уже => https://twitter.com/KonctantinUA/status/1370753294310723584
Озеро Бугаз в окупованому РФ Криму на межі зникнення - Цензор.НЕТ 7224
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14.03.2021 14:46 Відповісти
ну ладно...только из уважения - оставляем "глубокую озабоченность"
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14.03.2021 14:51 Відповісти
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14.03.2021 15:18 Відповісти
та *****... (мікіла азіров)
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14.03.2021 14:38 Відповісти
Гиблая пустыня - ни конца, ни края.
Общая святыня - мать-земля сырая.
То́пи да болота, степи да чащобы,
Храмов позолота, а вокруг - трущобы,
Завывает вьюга, гонит снег по кругу…
Коротка кольчуга на спине у друга!
Глушь да буераки, воровство да драки,
Да срамные враки вечером в бараке.

Прём с мольбой о чуде прямиком в трясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиру возжигаем свечки,
Да грозимся миру встать с холодной печки:
Вот подымем знамя да пройдём с боями,
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем дорогу к вашему порогу,
Пусть идём не в ногу, но зато нас много.

Пыл наш не умерить, рвёмся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху,
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Всё кругом поруша, перед образа́ми
Изливаем душу пьяными слезами.

Нас видать по роже, выросших без нянек,
Нам свой кнут дороже, чем заморский пряник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и дале в клетке, как и предки.
Нам все́ перемены - как седло корове,
Грязи по колено, да по пояс крови.
Завывает вьюга, свирипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.

На таком морозе к чёрту все́ приличья!
По уши в навозе веруем в величье.
Кто кого замучит на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом…
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14.03.2021 14:42 Відповісти
Юрий Нестеренко, 1995 год
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14.03.2021 14:52 Відповісти
Крым при кацапской окупации выглядит как Марс
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14.03.2021 15:00 Відповісти
Даже природа против.
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14.03.2021 16:58 Відповісти
Радость -­ странная реакция на новость, что оккупант уничтожает природу Украины.
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14.03.2021 15:40 Відповісти
Природа без дополнительного источника воды, вернется в свое прежнее состояние, только есть одно но, насиление Крыма тогда и сейчас несколько различно. Посему и потребность в пресных водных ресурсов в разы выше. Я не злорадствую, а просто констатирую факт, что ватным крымчанам (которых там пруд-пруди), перед тем как флашками махать-глобус изучать надо было...
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14.03.2021 19:22 Відповісти
непонимаю!
Зачем им вода
когда у них )(уло есть!!
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14.03.2021 16:06 Відповісти
Якщо в крані нема води, значить кацап прийшов туди.
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14.03.2021 18:06 Відповісти
Так блогер Корсаков з Криму,весь час пише і показує,що води в Криму завались,скоро Україні будуть продавати!!
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14.03.2021 18:07 Відповісти
Бу га га))
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14.03.2021 18:19 Відповісти
От цікаво чи щезнуть разом з озером і москалі з Криму?
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14.03.2021 19:46 Відповісти
 
 