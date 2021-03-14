Озеро Бугаз в оккупированном РФ Крыму находится на грани исчезновения. ФОТО
На оккупированном Российской Федерацией Крымском полуострове озеро Бугаз в окрестности Судака сильно обмелело и находится на грани исчезновения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Крым.Реалии" крымский правозащитник Абдурешит Джеппаров, посетивший Бугаз 13 марта.
По мнению правозащитника, озеро стабильно теряет свой уровень и в скором времени может полностью высохнуть.
"Право на благоприятную окружающую среду – одно из конституционных прав. Водная проблема в Крыму ограничивает это право крымчан. Некогда живописное место озеро Бугаз –яркий тому пример, сейчас водоем находится на грани исчезновения. Это результат не засухи, а чрезмерного потребления подземных вод. Очевидно, что с понижением уровня грунтовых вод иссякли источники, питавшие озеро. К сожалению, такая ситуация не только на озере Бугаз, но и на многих других водоемах Крыма", – рассказал правозащитник.
Слово "бугаз" с тюркских языков переводится как горло, горловина, проток. По информации краеведов, озеро питают три подземных пресных источника, также пополняют запасы дождевые и талые воды. Поэтому вода здесь, в отличие от большинства прибрежных соленых озер в Крыму, пригодна для питья.
В оккупированном Россией Крыму стремительно мелеют водохранилища, питающие крупные города. Как следствие – их жители испытывают проблемы с доступом к качественной пресной воде. Ранее уже публиковали карту, которая иллюстрирует, как засуха отразилась на водохранилищах, которые много лет обеспечивали водой регионы полуострова.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
===============
Кляті кацапи усю воду висосали своїми рилами!
пох, все равно, что там будет.
Может пора #крымнашам# подземные источники вырубать!?!?!?
...
ДЕ РЕАКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ???
Уже, ну, почти уже => https://twitter.com/KonctantinUA/status/1370753294310723584
Общая святыня - мать-земля сырая.
То́пи да болота, степи да чащобы,
Храмов позолота, а вокруг - трущобы,
Завывает вьюга, гонит снег по кругу…
Коротка кольчуга на спине у друга!
Глушь да буераки, воровство да драки,
Да срамные враки вечером в бараке.
Прём с мольбой о чуде прямиком в трясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиру возжигаем свечки,
Да грозимся миру встать с холодной печки:
Вот подымем знамя да пройдём с боями,
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем дорогу к вашему порогу,
Пусть идём не в ногу, но зато нас много.
Пыл наш не умерить, рвёмся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху,
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Всё кругом поруша, перед образа́ми
Изливаем душу пьяными слезами.
Нас видать по роже, выросших без нянек,
Нам свой кнут дороже, чем заморский пряник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и дале в клетке, как и предки.
Нам все́ перемены - как седло корове,
Грязи по колено, да по пояс крови.
Завывает вьюга, свирипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.
На таком морозе к чёрту все́ приличья!
По уши в навозе веруем в величье.
Кто кого замучит на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом…
Зачем им вода
когда у них )(уло есть!!