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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Озеро Бугаз в оккупированном РФ Крыму находится на грани исчезновения. ФОТО

На оккупированном Российской Федерацией Крымском полуострове озеро Бугаз в окрестности Судака сильно обмелело и находится на грани исчезновения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Крым.Реалии" крымский правозащитник Абдурешит Джеппаров, посетивший Бугаз 13 марта.

По мнению правозащитника, озеро стабильно теряет свой уровень и в скором времени может полностью высохнуть.

Озеро Бугаз в оккупированном РФ Крыму находится на грани исчезновения 01

"Право на благоприятную окружающую среду – одно из конституционных прав. Водная проблема в Крыму ограничивает это право крымчан. Некогда живописное место озеро Бугаз –яркий тому пример, сейчас водоем находится на грани исчезновения. Это результат не засухи, а чрезмерного потребления подземных вод. Очевидно, что с понижением уровня грунтовых вод иссякли источники, питавшие озеро. К сожалению, такая ситуация не только на озере Бугаз, но и на многих других водоемах Крыма", – рассказал правозащитник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Крыму готовят иск против Украины за перекрытие Северо-Крымского канала: среди ответчиков Чубаров и Сенченко

Слово "бугаз" с тюркских языков переводится как горло, горловина, проток. По информации краеведов, озеро питают три подземных пресных источника, также пополняют запасы дождевые и талые воды. Поэтому вода здесь, в отличие от большинства прибрежных соленых озер в Крыму, пригодна для питья.

В оккупированном Россией Крыму стремительно мелеют водохранилища, питающие крупные города. Как следствие – их жители испытывают проблемы с доступом к качественной пресной воде. Ранее уже публиковали карту, которая иллюстрирует, как засуха отразилась на водохранилищах, которые много лет обеспечивали водой регионы полуострова.

Озеро Бугаз в оккупированном РФ Крыму находится на грани исчезновения 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму пересохла река Сарысу. ФОТО

Автор: 

засуха (51) Крым (26380) водоснабжение (722) вода (918)


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Топ комментарии
+53
Блин... сколько же нам после этих уродов восстанавливать!
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14.03.2021 13:43
+20
"Камені з неба" випали в сепарів Криму та Донбасу в їхніх нирках, жовчних протоках, тромбами в мізках, продирявили їхні шлунки. забезпечили гангрену всієї периферії...
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14.03.2021 14:07
+16
Гиблая пустыня - ни конца, ни края.
Общая святыня - мать-земля сырая.
То́пи да болота, степи да чащобы,
Храмов позолота, а вокруг - трущобы,
Завывает вьюга, гонит снег по кругу…
Коротка кольчуга на спине у друга!
Глушь да буераки, воровство да драки,
Да срамные враки вечером в бараке.

Прём с мольбой о чуде прямиком в трясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиру возжигаем свечки,
Да грозимся миру встать с холодной печки:
Вот подымем знамя да пройдём с боями,
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем дорогу к вашему порогу,
Пусть идём не в ногу, но зато нас много.

Пыл наш не умерить, рвёмся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху,
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Всё кругом поруша, перед образа́ми
Изливаем душу пьяными слезами.

Нас видать по роже, выросших без нянек,
Нам свой кнут дороже, чем заморский пряник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и дале в клетке, как и предки.
Нам все́ перемены - как седло корове,
Грязи по колено, да по пояс крови.
Завывает вьюга, свирипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.

На таком морозе к чёрту все́ приличья!
По уши в навозе веруем в величье.
Кто кого замучит на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом…
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14.03.2021 14:42
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Блин... сколько же нам после этих уродов восстанавливать!
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14.03.2021 13:43 Ответить
)))
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14.03.2021 13:45 Ответить
"Камені з неба" випали в сепарів Криму та Донбасу в їхніх нирках, жовчних протоках, тромбами в мізках, продирявили їхні шлунки. забезпечили гангрену всієї периферії...
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14.03.2021 14:07 Ответить
https://censor.net/ru/user/459703 Та прикинь, один "Артек" привести в дооккупационное состояние, во сколько встанет..... А там такого говна, шо капец.
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14.03.2021 14:09 Ответить
Рашисти за час окупації Криму зневоднили водоності пласти,надмірно беручи з забагато нових свердловин воду звідти ще й тому,що побільшало на 300000 ротів,переселенних з Рашки людей. Після деокупації Криму прийдеться десь років з десять насичувати землю вологою.Для України це буде вдруге після 60 років господарювання(з 1954) піднімати Крим з небуття для життя!
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14.03.2021 14:24 Ответить
А кто поднимал Крым в 1954? Как-то упустил.
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14.03.2021 15:57 Ответить
Неужели кацапы? Надо было в 1954 внимательнее радио по утрам слушать
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14.03.2021 18:03 Ответить
СССР поднимал. Ты знаешь, что землеройную технику (грейдеры), с Дальнего Востока везли? Я первый раз был в Крыму, в 1971 году, и разговаривал тогда, по - украински, жил у родственников, в Феодосии, и на даче под городом. Меня понимали с большим трудом, мову там никто не знал. Не было там, среди местных, украинцев.
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14.03.2021 22:38 Ответить
Так не було і руськомовних на Кубані і в Краснодарському краї,на Білгородщині,подивись на карту України,якою вона була до передачі Хрущовим Криму в склад України. Поверніть назад наші землі,і сидіть у своєму безводному Криму. Все що зараз є в Криму це зробила Україна,дороги,воду,електрику,газ,зрошення.
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15.03.2021 05:30 Ответить
Украина такой же и была, только без Крыма. Кубань, что и есть Краснодарский край, ни одной секунды, в своей истории, не была Украиной, как и Белгород.
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15.03.2021 12:02 Ответить
Озеро Бугаз в оккупированном РФ Крыму находится на грани исчезновения.

===============
Кляті кацапи усю воду висосали своїми рилами!
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14.03.2021 15:00 Ответить
+22 да да...сока вот это им восстанавливать!
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14.03.2021 15:42 Ответить
Когда совсем высохнет, отличная площадка для метания коровьих лепёшек
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14.03.2021 16:14 Ответить
Але треба зробити так, щоб за їхній рахунок.
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14.03.2021 19:06 Ответить
ну высохнет, это разве проблема?порадоваться можно, грустить не за чем....
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14.03.2021 13:44 Ответить
та да, грустіть нє| о |чєм
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14.03.2021 13:46 Ответить
А чей Крым? Т. е, ты понял, что он не будет украинским, и тебе пох, все равно, что там будет.
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14.03.2021 14:05 Ответить
мне не пох. зато я понимаю, врагу нужно создавать невыносимые условия. пусть уя...ует в свою дикую мацковскую Орду.
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14.03.2021 14:12 Ответить
Эту проблему создает природа - самый засушливый год, за 150 лет наблюдения. А Бугаз, мелеет не первый год, да и озером его назвать тяжело было, так, озерцо. Дай Бог оклемается. Воду из него, кстати, брали лет 20 назад, и то, ограничено, для садовых участков. Там труба уже сгнила.
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14.03.2021 14:31 Ответить
...а має бути вата! на межі зникнення
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14.03.2021 13:44 Ответить
Мабудь i має, та то не реально.
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14.03.2021 13:47 Ответить
Иншалла !
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14.03.2021 13:46 Ответить
кацапи, зміни клімату вам у поміч...нямайте не обляпайтесь.
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14.03.2021 13:47 Ответить
Шо-та оно долго сохнет!
Может пора #крымнашам# подземные источники вырубать!?!?!?
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14.03.2021 13:48 Ответить
І що?
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14.03.2021 13:48 Ответить
І ні чо! Будеш ходити на вулицю, під будинком срати
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14.03.2021 13:50 Ответить
Ти дурне? Я там не живу і тобі не рекомендую.
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14.03.2021 13:52 Ответить
Співчуваю
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14.03.2021 13:56 Ответить
Чому співчуваєш, що я в Україні живу, а не в твоїй диркацляндії? Тоді заздри, будь ласка.
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14.03.2021 14:01 Ответить
Ты живёшь в Украине, а Крым, по-твоему, не Украина?
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14.03.2021 15:35 Ответить
Ще одне намалювалось. Крим - це намертво окупована *********** частина України, яка надовго недосяжна. Так що мені на нього на-ать! ?מובן
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14.03.2021 15:39 Ответить
Давай свою адресу.
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14.03.2021 13:58 Ответить
Виїжджаю.
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14.03.2021 14:21 Ответить
До мене вже стукають в двері!! Це ти???
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14.03.2021 14:25 Ответить
То твій маразм.
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14.03.2021 14:33 Ответить
Хай буде так
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14.03.2021 14:35 Ответить
Озеро Бугаз в оккупированном РФ Крыму находится на грани исчезновения - Цензор.НЕТ 5904
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14.03.2021 13:49 Ответить
Озеро Бугаз в оккупированном РФ Крыму находится на грани исчезновения - Цензор.НЕТ 8713Озеро Бугаз в оккупированном РФ Крыму находится на грани исчезновения - Цензор.НЕТ 117Озеро Бугаз в оккупированном РФ Крыму находится на грани исчезновения - Цензор.НЕТ 2207Озеро Бугаз в оккупированном РФ Крыму находится на грани исчезновения - Цензор.НЕТ 1929

...
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14.03.2021 13:50 Ответить
Тепер крисчани хай беруть лопати і копають, як ми колись)) Буде море, воду знайдуть)). Тим паче є «Острів Крим» - фантастичний роман Василя Аксьонова. Написаний в 1979 р., виданий після переїзду автора в США в 1981 р. Жанр - альтернативні історія та географія, політична сатира. Вікіпедія
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14.03.2021 14:52 Ответить
Наразі в Тавриді перебуває китайська делегація; обговорюють можливість щорічного відвідування Тавриди 300 тисячами китайців...
ДЕ РЕАКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ???
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14.03.2021 14:02 Ответить
Бубочка задумався, чи здавати китайцям свiй кримський будиночок?
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14.03.2021 14:20 Ответить
Ну да.На вечно-зеленый и дешевый Хайнань не поедут,а поедут на 44 широту в Ялту (со всеми удобствами)
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14.03.2021 14:59 Ответить
Ну що,крисчани,допомогли вам ваші кацапи? Майже цитата...
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14.03.2021 14:06 Ответить
Мост построили)))) (https://cdn.jpg.wtf/futurico/cf/5e/1426611398-cf5e6ce79d7e2494f70e2e21f31dce5f.jpeg?w=700 ссылка )
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14.03.2021 14:24 Ответить
Я висловлюю з цього приводу глибоку стурбованість, ну не так щоб дуже глибоку, глибоченьку. Якось так.
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14.03.2021 14:11 Ответить
глубиной с высохшее озеро
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14.03.2021 16:35 Ответить
Озеро Бугаз в окупованому РФ Криму на межі зникнення - Цензор.НЕТ 6239
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14.03.2021 14:12 Ответить
=> https://twitter.com/Mugabli/status/1370794527498338307

Озеро Бугаз в окупованому РФ Криму на межі зникнення - Цензор.НЕТ 9357
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14.03.2021 14:35 Ответить
Мы выражаем "глубокую озабоченность"
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14.03.2021 14:35 Ответить
та ну...просто "озабоченность".. (глубокую - когда совсем пересохнут- будет)
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14.03.2021 14:39 Ответить
https://censor.net/ru/user/371210 - ".....когда совсем пересохнут...."

Уже, ну, почти уже => https://twitter.com/KonctantinUA/status/1370753294310723584
Озеро Бугаз в окупованому РФ Криму на межі зникнення - Цензор.НЕТ 7224
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14.03.2021 14:46 Ответить
ну ладно...только из уважения - оставляем "глубокую озабоченность"
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14.03.2021 14:51 Ответить
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14.03.2021 15:18 Ответить
та *****... (мікіла азіров)
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14.03.2021 14:38 Ответить
Гиблая пустыня - ни конца, ни края.
Общая святыня - мать-земля сырая.
То́пи да болота, степи да чащобы,
Храмов позолота, а вокруг - трущобы,
Завывает вьюга, гонит снег по кругу…
Коротка кольчуга на спине у друга!
Глушь да буераки, воровство да драки,
Да срамные враки вечером в бараке.

Прём с мольбой о чуде прямиком в трясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиру возжигаем свечки,
Да грозимся миру встать с холодной печки:
Вот подымем знамя да пройдём с боями,
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем дорогу к вашему порогу,
Пусть идём не в ногу, но зато нас много.

Пыл наш не умерить, рвёмся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху,
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Всё кругом поруша, перед образа́ми
Изливаем душу пьяными слезами.

Нас видать по роже, выросших без нянек,
Нам свой кнут дороже, чем заморский пряник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и дале в клетке, как и предки.
Нам все́ перемены - как седло корове,
Грязи по колено, да по пояс крови.
Завывает вьюга, свирипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.

На таком морозе к чёрту все́ приличья!
По уши в навозе веруем в величье.
Кто кого замучит на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом…
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14.03.2021 14:42 Ответить
Юрий Нестеренко, 1995 год
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14.03.2021 14:52 Ответить
Крым при кацапской окупации выглядит как Марс
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14.03.2021 15:00 Ответить
Даже природа против.
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14.03.2021 16:58 Ответить
Радость -­ странная реакция на новость, что оккупант уничтожает природу Украины.
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14.03.2021 15:40 Ответить
Природа без дополнительного источника воды, вернется в свое прежнее состояние, только есть одно но, насиление Крыма тогда и сейчас несколько различно. Посему и потребность в пресных водных ресурсов в разы выше. Я не злорадствую, а просто констатирую факт, что ватным крымчанам (которых там пруд-пруди), перед тем как флашками махать-глобус изучать надо было...
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14.03.2021 19:22 Ответить
непонимаю!
Зачем им вода
когда у них )(уло есть!!
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14.03.2021 16:06 Ответить
Якщо в крані нема води, значить кацап прийшов туди.
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14.03.2021 18:06 Ответить
Так блогер Корсаков з Криму,весь час пише і показує,що води в Криму завались,скоро Україні будуть продавати!!
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14.03.2021 18:07 Ответить
Бу га га))
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14.03.2021 18:19 Ответить
От цікаво чи щезнуть разом з озером і москалі з Криму?
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14.03.2021 19:46 Ответить
 
 