Озеро Бугаз в оккупированном РФ Крыму находится на грани исчезновения. ФОТО

На оккупированном Российской Федерацией Крымском полуострове озеро Бугаз в окрестности Судака сильно обмелело и находится на грани исчезновения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Крым.Реалии" крымский правозащитник Абдурешит Джеппаров, посетивший Бугаз 13 марта.

По мнению правозащитника, озеро стабильно теряет свой уровень и в скором времени может полностью высохнуть.

"Право на благоприятную окружающую среду – одно из конституционных прав. Водная проблема в Крыму ограничивает это право крымчан. Некогда живописное место озеро Бугаз –яркий тому пример, сейчас водоем находится на грани исчезновения. Это результат не засухи, а чрезмерного потребления подземных вод. Очевидно, что с понижением уровня грунтовых вод иссякли источники, питавшие озеро. К сожалению, такая ситуация не только на озере Бугаз, но и на многих других водоемах Крыма", – рассказал правозащитник.

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Слово "бугаз" с тюркских языков переводится как горло, горловина, проток. По информации краеведов, озеро питают три подземных пресных источника, также пополняют запасы дождевые и талые воды. Поэтому вода здесь, в отличие от большинства прибрежных соленых озер в Крыму, пригодна для питья.

В оккупированном Россией Крыму стремительно мелеют водохранилища, питающие крупные города. Как следствие – их жители испытывают проблемы с доступом к качественной пресной воде. Ранее уже публиковали карту, которая иллюстрирует, как засуха отразилась на водохранилищах, которые много лет обеспечивали водой регионы полуострова.

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