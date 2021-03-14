За год практически полностью высохло Симферопольское водохранилище. ВИДЕО

Ранее Симферопольское водохранилище - - одно из крупнейших в оккупированном Крыму - полностью обеспечивало город. За год оно практически полностью высохло.

Видео, снятое в марте этого и прошлого годов, опубликовали в YouTube "Аргументы недели Крым", информирует Цензор.НЕТ.

В описании указывается, что несколько месяцев воду в Симферопольском водохранилище накапливают на экстренные случаи. Сейчас запасли миллион кубических метров.

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Минимальное количество воды опускалось до 7% общего объема.

Напомним, с 24 августа 2020 года в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начались ограничения в подаче воды..

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика. С 23 сентября ограничения ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

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Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.