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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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За год практически полностью высохло Симферопольское водохранилище. ВИДЕО

Ранее Симферопольское водохранилище - - одно из крупнейших в оккупированном Крыму - полностью обеспечивало город. За год оно практически полностью высохло.

Видео, снятое в марте этого и прошлого годов, опубликовали в YouTube "Аргументы недели Крым", информирует Цензор.НЕТ.

В описании указывается, что несколько месяцев воду в Симферопольском водохранилище накапливают на экстренные случаи. Сейчас запасли миллион кубических метров.

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Минимальное количество воды опускалось до 7% общего объема.

Напомним, с 24 августа 2020 года в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начались ограничения в подаче воды..

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика. С 23 сентября ограничения ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

Также читайте: Россия в 2021 году направит 80 млрд рублей на целевую программу для Крыма: "Особый акцент будет уделен водоснабжению"

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

Автор: 

Крым (26380) Симферополь (658) водоснабжение (722) вода (918)


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Топ комментарии
+70
Крим,відновлює свій природній стан-соланчакова напівпустеля !!! Крисчане-бережить природу !!! А там хоч камені з неба !!!))
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14.03.2021 19:16
+56
крысчанин на материке:

За год практически полностью высохло Симферопольское водохранилище - Цензор.НЕТ 1776
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14.03.2021 19:23
+48
Цензор.Нет - "За год практически полностью высохло Симферопольское водохранилище."

За год практически полностью высохло Симферопольское водохранилище - Цензор.НЕТ 4873
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14.03.2021 19:25
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Страница 3 из 3
В таком случае конкретизируя понятие расия - это Кремль в общем или роснарод в частности?
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14.03.2021 23:27 Ответить
_Они не причина - а средство. Якобы всеобщая поддержка оккупации во многом сфальсифицирована вражеской пропагандой, это часть войны расии против Украины. И палваны на это клюют, тупицы: вместо врага, виновника войны, пинают его жертв на оккупированных территориях.
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14.03.2021 23:26 Ответить
Выше
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14.03.2021 23:28 Ответить
_Я за это много думал. Это известный вопрос о роли личности в истории. В данном конкретном случае пришёл к выводу: путлер и рашизм - результирующий вектор расии. Но ни т. н. русский мир, ни тем более население оккупированных территорий, не являются причиной нападения! Плевать кремлю с высокой башни и на них, и даже на своё население, это не мотив агрессора, а всего лишь предлог для попытки обосновать агрессию, оправдаться перед миром.
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14.03.2021 23:42 Ответить
В таком случае, жду твоих оправданий того, что 84% проголосовало за ***** после Крыма и войны на Донбассе.

Ещё, ты правильно сказал на счёт результата, да... ***** это результат... только не понял, результат от чего...
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14.03.2021 23:55 Ответить
А кто тебе сказал, много -много глупый человек, что мы злорадствуем на жителями оккупированной территории? Конечно же, в первую очередь над оккупантами...ну и над теми кто приветствовал "русскую весну"....
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15.03.2021 02:30 Ответить
Так у морі скільки води! Крізь ватку пропустити - і збсь буде!
(знову ж таки економія, щі солити не надоть)
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14.03.2021 21:56 Ответить
Содо́м и Гомо́рра - два известных города, которые, согласно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F Библии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5 были уничтожены https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3 Богом за https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%85 грехи их жителей, в частности, за распутство.
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14.03.2021 22:04 Ответить
Если почитать библии разные и всякие там евангилея с заветами = ужаснешься, сколько и кого "господь" повелевал убивать особо зверскими способами.
Например младенцев.
Так что СиГ = всего лишь эпизод.
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14.03.2021 22:53 Ответить
За рік практично повністю висохло Сімферопольське водосховище - Цензор.НЕТ 3323
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14.03.2021 22:46 Ответить
І як не позлорадствувати над такими! Нічого би не вдіяв окупант без підтримки цих "танцівників"і їхніх "шабашів" в 2014 році.
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15.03.2021 06:26 Ответить
Почему бы канализационный канал не открыть из Украины в Крым?
Выгоды очевидны:
а) Украина не будет загрязнять территориальные воды.
б) Крысянам понравится "божья роса". Ведь лучше, чем ничего. Да и опреснитель говна можно попилить
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14.03.2021 22:50 Ответить
Не сосед, в враг-оккупант, который должен нести максимальные издержки и обеспечивать население оккупированной территории.
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15.03.2021 00:20 Ответить
щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі, і водосховища в Криму, які повисихали, щоб ніколи, поки там вонючі кацапи, водою більше не наповнювались та стали колом в горлі москалів паскудних...
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15.03.2021 06:07 Ответить
как то покуй.зачем нам это пишут? других проблем нет?
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15.03.2021 06:12 Ответить
МУСОРНЫЕ ПИРАМИДЫ
https://www.youtube.com/channel/UCh7pFdUnTf89Jgw3MalcbXQ За рік практично повністю висохло Сімферопольське водосховище - Цензор.НЕТ 6787

https://www.youtube.com/channel/UCh7pFdUnTf89Jgw3MalcbXQ Северный Крым 24 Підписався 61 користувач
https://www.youtube.com/watch?v=HNhahHYl40g
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15.03.2021 09:26 Ответить
Консольтинов готовит площадку под застройку. Он там уже столько клопятников понастроил для кацапов!
Надо больше воды качать из под земли! Тогда процесс опустынивания пойдёт намного быстрее и никакие осадки это не остановят. Украина 50 лет накапливала подземные резервуары водами Днепра что бы увлажнение почвы происходило снизу, а не сверху, поливом. Теперь 7 лет наблюдаем обратный процесс.
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15.03.2021 10:43 Ответить
Уринотерапия в родной говени неизбежна.
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15.03.2021 10:52 Ответить
Крысчане частушки для вас "Если в кране нет воды, значит выпило *****".
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15.03.2021 21:09 Ответить
Там эта, нарасея касмическая страна, пущай на орбиту выведут щит, чтобы солнце над крымнашем закрывать, будет холодно и можно будет лёд намораживать на весь год.
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15.03.2021 21:14 Ответить
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