Ограничения межобластного сообщения могут быть введены в случае "какой-то катастрофической ситуации", - "слуга народа" Радуцкий
В комитете Рады по вопросам здравоохранения объяснили, когда могут ввести ограничения межобластного сообщения. Это может произойти в случае катастрофической ситуации с коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью РБК-Украина глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.
На вопрос о том, ждать ли в Украине блокпосты между регионами и ограничения межобластного сообщения, он ответил: "если будет какая-то катастрофическая ситуация".
"На самом деле, все это регулируется законами Украины. Есть закон о защите населения от биологической угрозы. Там все прописано", - отметил он.
Ранее Радуцкий объяснил, какое количество заражений коронавирусом для Украины станет катастрофой.
"Если в начале эпидемии для нас была катастрофа 5 тысяч больных в сутки, осенью была катастрофа 25 тысяч, то сегодня, по словам министра здравоохранения, 35-40 тысяч в сутки при нынешнем проценте госпитализаций", - сообщил он.
Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 13 276 человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль