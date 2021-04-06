РУС
Ограничения межобластного сообщения могут быть введены в случае "какой-то катастрофической ситуации", - "слуга народа" Радуцкий

В комитете Рады по вопросам здравоохранения объяснили, когда могут ввести ограничения межобластного сообщения. Это может произойти в случае катастрофической ситуации с коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью РБК-Украина глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

На вопрос о том, ждать ли в Украине блокпосты между регионами и ограничения межобластного сообщения, он ответил: "если будет какая-то катастрофическая ситуация".

"На самом деле, все это регулируется законами Украины. Есть закон о защите населения от биологической угрозы. Там все прописано", - отметил он.

Ранее Радуцкий объяснил, какое количество заражений коронавирусом для Украины станет катастрофой.

"Если в начале эпидемии для нас была катастрофа 5 тысяч больных в сутки, осенью была катастрофа 25 тысяч, то сегодня, по словам министра здравоохранения, 35-40 тысяч в сутки при нынешнем проценте госпитализаций", - сообщил он.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 13 276 человек.

карантин (16729) Радуцкий Михаил (288) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
У нас катастрофа вже 2 роки. Прокинувся.
06.04.2021 10:41 Ответить
Когда умирают больше 400 человек в день, то это не катастрофа, все идет по плану. Долбо#бов выбрали...
06.04.2021 10:45 Ответить
законы природы ни одному государству не отменить
06.04.2021 11:10 Ответить
Миша, катастрофы это твой конек.
06.04.2021 10:46 Ответить
когда ты все маски продал в Кетай - это уже катастрофическая ситуация или еще нет?
