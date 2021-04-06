РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7120 посетителей онлайн
Новости
25 978 135

Украинских моделей депортируют из Дубая, расследование завершено, - СМИ

Украинских моделей депортируют из Дубая, расследование завершено, - СМИ

Генеральный прокурор Дубая заявил, что девушек депортируют из страны.

Об этом пишет издание Gulf News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Генеральный прокурор Дубая заявил, что прокуратура завершила расследование фотосессии, которая противоречила законодательству ОАЭ. Лица, причастные к этому, будут депортированы из ОАЭ", - говорится в сообщении медиацентра правительства.

"Никаких дальнейших комментариев по этому вопросу не будет", - отмечается в заявлении.

Смотрите на Цензор.НЕТ: 11 голых украинок задержали в Дубае за нарушение норм морали. ВИДЕО+ФОТО

Напомним, полиция Дубая 3 апреля задержала группу лиц за нарушения норм общественной морали, среди которых, по предварительной информации, было одиннадцать гражданок Украины. Женщины были арестованы за позирование обнаженными на балконе высотного здания в курортном районе Дубая. Позднее оказалось, что среди задержанных - не 11, а 12 гражданок Украины. Их посетил украинский консул.

Автор: 

депортация (696) Дубай (64) ОАЭ (200) украинцы (3903) модель (27)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+40
Даже если бы этих шалав там камнями забросали...согласно мусульманским традициям...я бы не сильно огорчился...
показать весь комментарий
06.04.2021 22:55 Ответить
+20
Та это будущие представители власти.Пишут Бубочка Нелохович обеспокоен ихней тяжкой долей,привезет в Украину будут советниками депутатов и в аппарате президента трудоустройят.Корабельные сосны.
показать весь комментарий
06.04.2021 23:21 Ответить
+14
Потому что 73% идиотов хотят шары и не хотят работать.
показать весь комментарий
06.04.2021 23:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ой, какое же ужасное преступление!!! . Сфотографировались девки голышом для какого-то сраного журнала на черт-знает каком этажа небоскреба. Ах ты ж ужас-то какой! Как будто они по улице так разгуливали в общественном месте и прохожих пугали. Сколько же тут пособиралось ханжей-морализаторов, которых в капусте аисты нашли! И сразу сюда политику пришили. Там и правда сотни таких же как они делают тоже самое и зарабатывают реальное бабло без особых усилий. Просто этих поймали, а других нет. Просто законы там дебильные и двойные стандарты процветают как и у нас. А те, кто тут так возмущается просто им завидуют. Не все могут покрутить голой задницей и на этом заработать за день побольше, чем некоторые в Украине за два года и в Польше за полгода. Просто не у всех для этого задницы подходящие. Вот и зависть берет. Уже и совковую эпоху сдуру нахваливать начали. Пусть каждый следит за собой и не лезет в чужую жизнь со своими советами, которые никому нах не упали.
показать весь комментарий
07.04.2021 00:46 Ответить
Как раз тебя никто за это и не осудил бы . Так что вперед и не переживай.
показать весь комментарий
07.04.2021 00:51 Ответить
А причем здесь я? Это что в методичке у вас так написано? Все сводить к бреду. Может ты поклонник Лиги смеха? Почитал тут почитал твои комменты. Ты настолько помешан на политике что приплетаешь ее туда, куда не нужно. Я тоже не ненавижу *********, но надо знать меру. Здесь обсуждается другая тема.
показать весь комментарий
07.04.2021 01:56 Ответить
А ты будешь рад,чтобы твоя жена (дочка,внучка) будет голой задницей крутить и миньетами за день зарабатывать больше чем некоторые обычной работой в Польше за полгода?
показать весь комментарий
07.04.2021 05:57 Ответить
Ой! Я только сейчас заметил как ты написал -"Я тоже НЕ ненавижу *********..." Спалился ХОЛОП?
показать весь комментарий
07.04.2021 06:12 Ответить
Ай, молодец! Поймал. Иди к сивочолому барыге премию за щеку попроси
показать весь комментарий
07.04.2021 12:08 Ответить
Тебе премию за щеку всегда дадут большинство форумчан! Отвечай на вопрос безмозглый холоп немытый!
показать весь комментарий
07.04.2021 20:31 Ответить
Точно, точно - зави-и-и-идуют. Особенно толстые целюлитные бабы. Пока их мужики спят они тута на их акках соей моралью гугел пачкают.
показать весь комментарий
07.04.2021 01:03 Ответить
Чому там "завидовать"? Пропащі жінки, гидота, до якої і близько підступити бридко, незважаючи на їхні, "тяжким трудом" зароблені гроші.
показать весь комментарий
07.04.2021 06:40 Ответить
Засветили свои говнобаки и улетели
показать весь комментарий
07.04.2021 02:23 Ответить
Жаль, что так быстро разобрались. Мне в этой истории нравилось буквально все. Количество дам, сутенер с подходящей фамилией, мультигражданство всех персонажей, грызня по поводу" а сколько там наших "? 11-12? Как будто это важно). И консулу не дали совершить виток в карьере((
показать весь комментарий
07.04.2021 02:31 Ответить
А вы точно хотели бы чтобы ваша дочь или внучка зарабатывала себе на жизнь таким способом?
показать весь комментарий
07.04.2021 03:11 Ответить
в дубаях щяс проституток море. а эти курицы ещё легко отделались.
показать весь комментарий
07.04.2021 03:13 Ответить
Речі потрібно називати своїми іменами. То були проститутки, а не якісь там "моделі".
показать весь комментарий
07.04.2021 04:51 Ответить
Стоп, стоп, стоп! Нужно разобраться и сравнить цены, шо лучше, стать у себя сурогатной матерью, или поехать в Дубаи покрутить голой задницей?
показать весь комментарий
07.04.2021 05:59 Ответить
То есть все дело в цене? Так какого мы осуждаем коррупционеров и предателей-иуд ?
показать весь комментарий
07.04.2021 07:54 Ответить
А зря пусть б6 месяцев посидели там и знали как законы чужой страны нарушать
показать весь комментарий
07.04.2021 06:36 Ответить
За такое преступление они бы живыми из женской тюрьмы не вышли.
показать весь комментарий
07.04.2021 09:00 Ответить
Все модели шалавы и все шалавы модели.
показать весь комментарий
07.04.2021 07:20 Ответить
Абсолютно все равно как они зарабатывают, но... пару вопросов. Они там зарабатывают официально? Нет? Тогда почему при нарушении законов той страны, где они "зарабатывают" должен официально вмешиваться МИД Украины?
показать весь комментарий
07.04.2021 08:41 Ответить
Они что налоги платят с того что зарабатывают, ну а ели не платят то должны присесть в цугундер - и к годкам так 50-ти с обвисшими сиськами и письками от тудава выползти, вот тогда про "зарабатывают" и поговорим.
показать весь комментарий
07.04.2021 09:02 Ответить
Шалавы
показать весь комментарий
07.04.2021 08:09 Ответить
Очень жаль что эти заклеймённые в мусульманском мире халявы, у нас в православном никак не осуждены . Ещё и на них шлюх по приезду домой будет не хилый спрос и отсос
показать весь комментарий
07.04.2021 08:24 Ответить
У меня даже под этой новостью реклама этого плятства...
Українських моделей депортують із Дубая, розслідування завершено, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 319
показать весь комментарий
07.04.2021 11:37 Ответить
Что-то в одни и те же места ВЕЛИЧАЙШИЙ ездит , что и девушки)))
Примерно за пять недель до поездки в ОАЭ часть этой компании побывала в Буковеле, где девушки фотографировались в костюмах плюшевых зайцев. Одним из организаторов мероприятия был бывший ведущий "1+1" Игорь Посыпайко. На этом же курорте они посетили закрытую вечеринку, где танцевали в откровенном нижнем белье
показать весь комментарий
07.04.2021 16:23 Ответить
Страница 2 из 2
 
 