Украинских моделей депортируют из Дубая, расследование завершено, - СМИ

Генеральный прокурор Дубая заявил, что девушек депортируют из страны.

Об этом пишет издание Gulf News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Генеральный прокурор Дубая заявил, что прокуратура завершила расследование фотосессии, которая противоречила законодательству ОАЭ. Лица, причастные к этому, будут депортированы из ОАЭ", - говорится в сообщении медиацентра правительства.

"Никаких дальнейших комментариев по этому вопросу не будет", - отмечается в заявлении.

Смотрите на Цензор.НЕТ: 11 голых украинок задержали в Дубае за нарушение норм морали. ВИДЕО+ФОТО

Напомним, полиция Дубая 3 апреля задержала группу лиц за нарушения норм общественной морали, среди которых, по предварительной информации, было одиннадцать гражданок Украины. Женщины были арестованы за позирование обнаженными на балконе высотного здания в курортном районе Дубая. Позднее оказалось, что среди задержанных - не 11, а 12 гражданок Украины. Их посетил украинский консул.