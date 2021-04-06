Українських моделей депортують із Дубая, розслідування завершено, - ЗМІ

Генеральний прокурор Дубая заявив, що дівчат депортують із країни.

Про це пише видання Gulf News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Генеральний прокурор Дубая заявив, що прокуратура завершила розслідування фотосесії, яка суперечила законодавству ОАЕ. Особи, причетні до цього, будуть депортовані з ОАЕ", - сказано в повідомленні медіа-центру уряду.

"Жодних подальших коментарів із цього питання не буде", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, поліція Дубая 3 квітня затримала групу осіб за порушення норм суспільної моралі, серед яких, за попередньою інформацією, було одинадцять громадянок України. Жінки були заарештовані за позування оголеними на балконі висотної будівлі в курортному районі Дубая. Пізніше виявилося, що серед затриманих - не 11, а 12 громадянок України. Їх відвідав український консул.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Український консул відвідав 12 затриманих у Дубаї українок: їм загрожує штраф і депортація, - МЗС