Українських моделей депортують із Дубая, розслідування завершено, - ЗМІ

Українських моделей депортують із Дубая, розслідування завершено, - ЗМІ

Генеральний прокурор Дубая заявив, що дівчат депортують із країни.

Про це пише видання Gulf News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Генеральний прокурор Дубая заявив, що прокуратура завершила розслідування фотосесії, яка суперечила законодавству ОАЕ. Особи, причетні до цього, будуть депортовані з ОАЕ", - сказано в повідомленні медіа-центру уряду.

"Жодних подальших коментарів із цього питання не буде", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, поліція Дубая 3 квітня затримала групу осіб за порушення норм суспільної моралі, серед яких, за попередньою інформацією, було одинадцять громадянок України. Жінки були заарештовані за позування оголеними на балконі висотної будівлі в курортному районі Дубая. Пізніше виявилося, що серед затриманих - не 11, а 12 громадянок України. Їх відвідав український консул.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Український консул відвідав 12 затриманих у Дубаї українок: їм загрожує штраф і депортація, - МЗС

депортація (739) Дубай (77) ОАЕ (348) українці (2578) модель (18)
Топ коментарі
+40
Даже если бы этих шалав там камнями забросали...согласно мусульманским традициям...я бы не сильно огорчился...
06.04.2021 22:55 Відповісти
+20
Та это будущие представители власти.Пишут Бубочка Нелохович обеспокоен ихней тяжкой долей,привезет в Украину будут советниками депутатов и в аппарате президента трудоустройят.Корабельные сосны.
06.04.2021 23:21 Відповісти
+14
Потому что 73% идиотов хотят шары и не хотят работать.
06.04.2021 23:31 Відповісти
Ой, какое же ужасное преступление!!! . Сфотографировались девки голышом для какого-то сраного журнала на черт-знает каком этажа небоскреба. Ах ты ж ужас-то какой! Как будто они по улице так разгуливали в общественном месте и прохожих пугали. Сколько же тут пособиралось ханжей-морализаторов, которых в капусте аисты нашли! И сразу сюда политику пришили. Там и правда сотни таких же как они делают тоже самое и зарабатывают реальное бабло без особых усилий. Просто этих поймали, а других нет. Просто законы там дебильные и двойные стандарты процветают как и у нас. А те, кто тут так возмущается просто им завидуют. Не все могут покрутить голой задницей и на этом заработать за день побольше, чем некоторые в Украине за два года и в Польше за полгода. Просто не у всех для этого задницы подходящие. Вот и зависть берет. Уже и совковую эпоху сдуру нахваливать начали. Пусть каждый следит за собой и не лезет в чужую жизнь со своими советами, которые никому нах не упали.
07.04.2021 00:46 Відповісти
Как раз тебя никто за это и не осудил бы . Так что вперед и не переживай.
07.04.2021 00:51 Відповісти
А причем здесь я? Это что в методичке у вас так написано? Все сводить к бреду. Может ты поклонник Лиги смеха? Почитал тут почитал твои комменты. Ты настолько помешан на политике что приплетаешь ее туда, куда не нужно. Я тоже не ненавижу *********, но надо знать меру. Здесь обсуждается другая тема.
07.04.2021 01:56 Відповісти
А ты будешь рад,чтобы твоя жена (дочка,внучка) будет голой задницей крутить и миньетами за день зарабатывать больше чем некоторые обычной работой в Польше за полгода?
07.04.2021 05:57 Відповісти
Ой! Я только сейчас заметил как ты написал -"Я тоже НЕ ненавижу *********..." Спалился ХОЛОП?
07.04.2021 06:12 Відповісти
Ай, молодец! Поймал. Иди к сивочолому барыге премию за щеку попроси
07.04.2021 12:08 Відповісти
Тебе премию за щеку всегда дадут большинство форумчан! Отвечай на вопрос безмозглый холоп немытый!
07.04.2021 20:31 Відповісти
Точно, точно - зави-и-и-идуют. Особенно толстые целюлитные бабы. Пока их мужики спят они тута на их акках соей моралью гугел пачкают.
07.04.2021 01:03 Відповісти
Чому там "завидовать"? Пропащі жінки, гидота, до якої і близько підступити бридко, незважаючи на їхні, "тяжким трудом" зароблені гроші.
07.04.2021 06:40 Відповісти
Засветили свои говнобаки и улетели
07.04.2021 02:23 Відповісти
Жаль, что так быстро разобрались. Мне в этой истории нравилось буквально все. Количество дам, сутенер с подходящей фамилией, мультигражданство всех персонажей, грызня по поводу" а сколько там наших "? 11-12? Как будто это важно). И консулу не дали совершить виток в карьере((
07.04.2021 02:31 Відповісти
А вы точно хотели бы чтобы ваша дочь или внучка зарабатывала себе на жизнь таким способом?
07.04.2021 03:11 Відповісти
в дубаях щяс проституток море. а эти курицы ещё легко отделались.
07.04.2021 03:13 Відповісти
Речі потрібно називати своїми іменами. То були проститутки, а не якісь там "моделі".
07.04.2021 04:51 Відповісти
Стоп, стоп, стоп! Нужно разобраться и сравнить цены, шо лучше, стать у себя сурогатной матерью, или поехать в Дубаи покрутить голой задницей?
07.04.2021 05:59 Відповісти
То есть все дело в цене? Так какого мы осуждаем коррупционеров и предателей-иуд ?
07.04.2021 07:54 Відповісти
А зря пусть б6 месяцев посидели там и знали как законы чужой страны нарушать
07.04.2021 06:36 Відповісти
За такое преступление они бы живыми из женской тюрьмы не вышли.
07.04.2021 09:00 Відповісти
Все модели шалавы и все шалавы модели.
07.04.2021 07:20 Відповісти
Абсолютно все равно как они зарабатывают, но... пару вопросов. Они там зарабатывают официально? Нет? Тогда почему при нарушении законов той страны, где они "зарабатывают" должен официально вмешиваться МИД Украины?
07.04.2021 08:41 Відповісти
Они что налоги платят с того что зарабатывают, ну а ели не платят то должны присесть в цугундер - и к годкам так 50-ти с обвисшими сиськами и письками от тудава выползти, вот тогда про "зарабатывают" и поговорим.
07.04.2021 09:02 Відповісти
Шалавы
07.04.2021 08:09 Відповісти
Очень жаль что эти заклеймённые в мусульманском мире халявы, у нас в православном никак не осуждены . Ещё и на них шлюх по приезду домой будет не хилый спрос и отсос
07.04.2021 08:24 Відповісти
У меня даже под этой новостью реклама этого плятства...
Українських моделей депортують із Дубая, розслідування завершено, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 319
07.04.2021 11:37 Відповісти
Что-то в одни и те же места ВЕЛИЧАЙШИЙ ездит , что и девушки)))
Примерно за пять недель до поездки в ОАЭ часть этой компании побывала в Буковеле, где девушки фотографировались в костюмах плюшевых зайцев. Одним из организаторов мероприятия был бывший ведущий "1+1" Игорь Посыпайко. На этом же курорте они посетили закрытую вечеринку, где танцевали в откровенном нижнем белье
07.04.2021 16:23 Відповісти
