РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7215 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Коронавирус и карантин
3 178 27

USAID предоставит Украине специальные холодильники для хранения вакцины Pfizer, - посольство США

USAID предоставит Украине специальные холодильники для хранения вакцины Pfizer, - посольство США

Агентство США по международному развитию USAID предоставит Украине специальные холодильники для транспортировки и хранения вакцины Pfizer.

Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Для поддержки Украины в проведении вакцинации USAID помогает подготовиться к получению вакцины Pfizer и других утвержденных вакцин, оказвая прямую поддержку цепям ультрахолодного хранения и транспортировки и поддерживая усилия по предоставлению общественности точной информации о вакцинах", - говорится в сообщении.

Напоминаем, Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины от COVID-19.

Читайте также: Степанов: Первые вакцины Pfizer поступят в Украину в течение нескольких месяцев

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) США (27759) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Ну хоть кто-то выполняет работу нашей власти. Хоть так.
показать весь комментарий
06.04.2021 23:27 Ответить
+9
Та нє, пірімога. Шпана з підворотні навіть не придбала такі холодильники для Кайзера. Акакаяразніца?
показать весь комментарий
06.04.2021 23:31 Ответить
+8
У них мізків не вистачає зрозуміти, що це не зрада і не перемога плісняви. Це турбота дружньої держави про українців.
показать весь комментарий
06.04.2021 23:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо ж таке? Знову зрада!
показать весь комментарий
06.04.2021 23:25 Ответить
Та нє, пірімога. Шпана з підворотні навіть не придбала такі холодильники для Кайзера. Акакаяразніца?
показать весь комментарий
06.04.2021 23:31 Ответить
У них мізків не вистачає зрозуміти, що це не зрада і не перемога плісняви. Це турбота дружньої держави про українців.
показать весь комментарий
06.04.2021 23:34 Ответить
Ну хоть кто-то выполняет работу нашей власти. Хоть так.
показать весь комментарий
06.04.2021 23:27 Ответить
не кто-то, а Президент Украины Джо Байден

его клоун сейчас на гастролях в Катаре
показать весь комментарий
06.04.2021 23:52 Ответить
Вообще то это просто холодильники! Не удивлюсь если это холодильники оставшиеся от использованной вакцины (поскольку поставка вакцины идет сразу в комплекте с холодильниками)
показать весь комментарий
07.04.2021 09:17 Ответить
Так просто? І що, зєбіли, як відкат, будуть злизувати конденсат з цього обладнання?
показать весь комментарий
06.04.2021 23:28 Ответить
Не подсказывайте нашему МОЗ!!! А то уже завтра увидим заявление министра о том, что по закону они не могут принять ни холодильники, ни вакцину, но обязаны втридорога купить индийские у фирмы торгующей коврами и резиновыми тапочками!(((
показать весь комментарий
06.04.2021 23:31 Ответить
Дякую.
Було б прекрасно вакцинувати пфайзером всіх лікарів і військових, ну а потім кому вистачить.
показать весь комментарий
06.04.2021 23:31 Ответить
Зеленому стаду...эти холодильники как дураку стеклянный хер...оно их разобьет...и руки порежет...
показать весь комментарий
06.04.2021 23:31 Ответить
Друг познается в беде... Рашисты гонят к нашим границам танки, амеры - холодильники для вакцины. Какой русскоязычный, не знает русских поговорок в достаточной мере, чтоб сказать, что рашисты нам друзья?
показать весь комментарий
06.04.2021 23:33 Ответить
Вот интересно мне - а позволит ли руководство Пфайзер(по сути США) барыжничать Зепоцам вакцинами.!?(коммерческая вакцинация о которой так мечтают гении барыги от медицины)
показать весь комментарий
06.04.2021 23:35 Ответить
Предоставить холодильники то они предоставят...а что потом??
А потом будет как обычно...зеленое стадо обсерется жиденьким...потому как нужно будет проработать логистику....разместить эти холодильники по областям и районам.... доставить вакцину к тем холодильникам в холодильниках.... и прочее прочее прочее....
А на этом на пальто не нагреть...
показать весь комментарий
06.04.2021 23:39 Ответить
А потом вони їх продадуть по контрабасу. Як зерно, маски і хрін знає ще що.
показать весь комментарий
06.04.2021 23:48 Ответить
Тебе Петруха опять в штаны насрал?? Вот жешь гад...
показать весь комментарий
06.04.2021 23:41 Ответить
И не говори....этот Петруха сволочь каждый день тебе в штаны гадит..
показать весь комментарий
06.04.2021 23:48 Ответить
дякуем США!
God bless USA
USAID надасть Україні спеціальні холодильники для зберігання вакцини Pfizer, - посольство США - Цензор.НЕТ 6340
показать весь комментарий
06.04.2021 23:51 Ответить
Порядочно!
показать весь комментарий
06.04.2021 23:53 Ответить
Ох уж этот Катар!И в правду визит так себе.20 000 доз и холодильник
показать весь комментарий
07.04.2021 00:11 Ответить
Мне не ВАКЦИНАЦИЯ нужна. Мне нужно, ЧТОБЫ Я НЕ ЗАБОЛЕЛ. Ваша "вакцинация" это обеспечивает? Нет. А гарантии, что вакцина не испорчена неправильным хранением или не подменена, есть? Нет. Вакцинаторы - проблема с вами, а не со мной.(с)
показать весь комментарий
07.04.2021 00:20 Ответить
Литва отказалась от Пфайзера, из-за отсутствия возможности для его транспортировки и хранения, посольство США в МСК (!) , попросили привить их "Спутником", из-за сложности с логистикой "Пфайзера".... НО Украина пойдет своим путем. Посольство США подарило целый контейнер для перевозки, USAID еще парочку подгонит, и вперед!
показать весь комментарий
07.04.2021 05:28 Ответить
Пусть в посольстве сначала прояснят вопрос о «контракте». Речь идет о меморандуме про намерения о продаже вакцины, причем привязан он к вакцинации этим препаратом внутри США. Т. е. сроки поставки(если вообще) Сначала верификация того, что там наподписывали, затем холодильники.
показать весь комментарий
07.04.2021 07:20 Ответить
Цензоре !Не обманюйте читачів. Який там договір ?
"Рамкова угода - документ, який визначає домовленість сторін про те, як буде відбуватися співпраця. Згодом ці домовленості мають (ймовірно, з деякими змінами) втілюватися у конкретних договорах (контрактах). Умови рамкової угоди не є остаточними і деталізованими."

Це як мільярди інвестицій,привезені Зєльою.
USAID надасть Україні спеціальні холодильники для зберігання вакцини Pfizer, - посольство США - Цензор.НЕТ 8662
показать весь комментарий
07.04.2021 07:42 Ответить
А где же раньше ее хранили? - подумали вакцинированные Пфайзером украинцы.
показать весь комментарий
22.09.2021 23:14 Ответить
 
 