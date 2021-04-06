USAID предоставит Украине специальные холодильники для хранения вакцины Pfizer, - посольство США

Агентство США по международному развитию USAID предоставит Украине специальные холодильники для транспортировки и хранения вакцины Pfizer.

Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Для поддержки Украины в проведении вакцинации USAID помогает подготовиться к получению вакцины Pfizer и других утвержденных вакцин, оказвая прямую поддержку цепям ультрахолодного хранения и транспортировки и поддерживая усилия по предоставлению общественности точной информации о вакцинах", - говорится в сообщении.

Напоминаем, Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины от COVID-19.

