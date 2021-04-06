USAID предоставит Украине специальные холодильники для хранения вакцины Pfizer, - посольство США
Агентство США по международному развитию USAID предоставит Украине специальные холодильники для транспортировки и хранения вакцины Pfizer.
Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
"Для поддержки Украины в проведении вакцинации USAID помогает подготовиться к получению вакцины Pfizer и других утвержденных вакцин, оказвая прямую поддержку цепям ультрахолодного хранения и транспортировки и поддерживая усилия по предоставлению общественности точной информации о вакцинах", - говорится в сообщении.
Напоминаем, Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины от COVID-19.
Топ комментарии
+11 18c49ed2
показать весь комментарий06.04.2021 23:27 Ответить Ссылка
+9 5 копійок
показать весь комментарий06.04.2021 23:31 Ответить Ссылка
+8 Чайка Київ
показать весь комментарий06.04.2021 23:34 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
его клоун сейчас на гастролях в Катаре
Було б прекрасно вакцинувати пфайзером всіх лікарів і військових, ну а потім кому вистачить.
гениибарыги от медицины)
А потом будет как обычно...зеленое стадо обсерется жиденьким...потому как нужно будет проработать логистику....разместить эти холодильники по областям и районам.... доставить вакцину к тем холодильникам в холодильниках.... и прочее прочее прочее....
А на этом на пальто не нагреть...
God bless USA
"Рамкова угода - документ, який визначає домовленість сторін про те, як буде відбуватися співпраця. Згодом ці домовленості мають (ймовірно, з деякими змінами) втілюватися у конкретних договорах (контрактах). Умови рамкової угоди не є остаточними і деталізованими."
Це як мільярди інвестицій,привезені Зєльою.